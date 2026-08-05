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Происшествия Таинственно пропавший самолет в Иркутской области нашли спустя двое суток: что случилось на самом деле

Таинственно пропавший самолет в Иркутской области нашли спустя двое суток: что случилось на самом деле

Губернатор раскрыл подробности

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Удалось выяснить координаты пропавших (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУдалось выяснить координаты пропавших (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Удалось выяснить координаты пропавших (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Пропавшие в Иркутской области летчики лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Они живы, сейчас их эвакуируют. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Только что поступила информация, что летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев.

Руководитель поисковых работ начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов уточнил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Сейчас из аэропорта Бодайбо уже вылетел вертолет для их эвакуации.

Пилоты два дня выживали на сопке на высоте около 1,5 тысячи метров после того, как смогли посадить борт в плохую погоду, пишет Telegram-канал SHOT. Все это время летчики находились без связи и пытались передать данные о своем местоположении.

Самолет, который следил за лесопожарной обстановкой в Бодайбинском районе Иркутской области, внезапно пропал с радаров 3 августа. На борту воздушного судна находились два человека. Следователи рассматривали три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Вертолет Самолет Cessna Пожар Крушение
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Комментарии
3
Гость
1 час
Ну тут видать не обошлось без Машки в кабине. Брали одну на двоих. Покатать, да и себя показать...
Гость
5 часов
Если самостоятельно собрали радиостанцию из кедров и пихты, то значит самолёт не развалился не мелкие кусочки. Бензинас чем то разбавили.
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Гость
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