Таинственно пропавший самолет в Иркутской области нашли спустя двое суток: что случилось на самом деле

Удалось выяснить координаты пропавших (фото носит иллюстративный характер) Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пропавшие в Иркутской области летчики лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Они живы, сейчас их эвакуируют. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Только что поступила информация, что летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев.

Руководитель поисковых работ начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов уточнил, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Сейчас из аэропорта Бодайбо уже вылетел вертолет для их эвакуации.

Пилоты два дня выживали на сопке на высоте около 1,5 тысячи метров после того, как смогли посадить борт в плохую погоду, пишет Telegram-канал SHOT. Все это время летчики находились без связи и пытались передать данные о своем местоположении.