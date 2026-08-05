НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического фильма: где именно

В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического фильма: где именно

Что будут снимать

946
В Ярославской области начали устанавливать декорации для съемок фильма | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославской области начали устанавливать декорации для съемок фильма | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области начали устанавливать декорации для съемок фильма

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического проекта. Локацией выбрали центральные улицы Ростова Великого: Советской площади и Советском переулке.

В центре сюжета — эпоха войны 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией. Весной в Ростов Великий приезжало руководство киностудии «Мосфильм», чтобы обсудить вопросы предстоящих съемок.

Декорации уже начали устанавливать на улицах Ростова Великого | Источник: Ростовский округ / vk.ruДекорации уже начали устанавливать на улицах Ростова Великого | Источник: Ростовский округ / vk.ru

Декорации уже начали устанавливать на улицах Ростова Великого

Источник:

Ростовский округ / vk.ru

«Камера, мотор, начали!» говорить еще рано, но подготовка началась», — написали в администрации Ростовского района.

Первые кадры снимут уже 12 и 16 августа. Ранее ростовские власти сообщали, что на время съемок движение в центре города будет ограничено.

«Просим жителей и гостей Ростова Великого учитывать информацию об ограничениях и планировать свои маршруты заранее», — попросили власти.

Из-за съемок в некоторых местах города будет не проехать | Источник: Ростовский округ / vk.ruИз-за съемок в некоторых местах города будет не проехать | Источник: Ростовский округ / vk.ru

Из-за съемок в некоторых местах города будет не проехать

Источник:

Ростовский округ / vk.ru

График съемок

Улица Советская площадь — улица Петровичева

  • с 3 августа по 19 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

  • 15 августа — репетиции;

  • 16 августа — съемки.

Улица Советский переулок

  • с 8 августа по 15 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

  • 11 августа — репетиции;

  • 12 августа — съемки.

О масштабности съемок говорит и тот факт, сколько массовки туда набирают. В группе «Кастинг. Ростов Великий» искали больше 300 человек.

Кстати, в 2023 году ради съемок фильма о Российской империи на рубеже 19–20-х веков Рыбинск превратили в Нижний Новгород. Декорации установили на Красной площади. Мы публиковали, как это выглядело.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Съемка фильма Декорации Исторический проект Ростов Великий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Гость
1 час
Исторический фильм в историческом городе отличное сочетание!
Гость
1 час
Здорово, что Ярославскую область снова выбирают для съемок
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем