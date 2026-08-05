В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического фильма: где именно

В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического проекта. Локацией выбрали центральные улицы Ростова Великого: Советской площади и Советском переулке.
В центре сюжета — эпоха войны 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией. Весной в Ростов Великий приезжало руководство киностудии «Мосфильм», чтобы обсудить вопросы предстоящих съемок.
«Камера, мотор, начали!» говорить еще рано, но подготовка началась», — написали в администрации Ростовского района.
Первые кадры снимут уже 12 и 16 августа. Ранее ростовские власти сообщали, что на время съемок движение в центре города будет ограничено.
«Просим жителей и гостей Ростова Великого учитывать информацию об ограничениях и планировать свои маршруты заранее», — попросили власти.
График съемок
Улица Советская площадь — улица Петровичева
с 3 августа по 19 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;
15 августа — репетиции;
16 августа — съемки.
Улица Советский переулок
с 8 августа по 15 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;
11 августа — репетиции;
12 августа — съемки.
О масштабности съемок говорит и тот факт, сколько массовки туда набирают. В группе «Кастинг. Ростов Великий» искали больше 300 человек.
Кстати, в 2023 году ради съемок фильма о Российской империи на рубеже 19–20-х веков Рыбинск превратили в Нижний Новгород. Декорации установили на Красной площади. Мы публиковали, как это выглядело.