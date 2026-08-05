В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического фильма: где именно

В Ярославской области начали устанавливать декорации для съемок фильма Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области устанавливают декорации для съемок исторического проекта. Локацией выбрали центральные улицы Ростова Великого: Советской площади и Советском переулке.

В центре сюжета — эпоха войны 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией. Весной в Ростов Великий приезжало руководство киностудии «Мосфильм», чтобы обсудить вопросы предстоящих съемок.

Декорации уже начали устанавливать на улицах Ростова Великого Источник: Ростовский округ / vk.ru

«Камера, мотор, начали!» говорить еще рано, но подготовка началась», — написали в администрации Ростовского района.

Первые кадры снимут уже 12 и 16 августа. Ранее ростовские власти сообщали, что на время съемок движение в центре города будет ограничено.

«Просим жителей и гостей Ростова Великого учитывать информацию об ограничениях и планировать свои маршруты заранее», — попросили власти.

Из-за съемок в некоторых местах города будет не проехать Источник: Ростовский округ / vk.ru

График съемок

Улица Советская площадь — улица Петровичева

с 3 августа по 19 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

15 августа — репетиции;

16 августа — съемки.

Улица Советский переулок

с 8 августа по 15 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

11 августа — репетиции;

12 августа — съемки.

О масштабности съемок говорит и тот факт, сколько массовки туда набирают. В группе «Кастинг. Ростов Великий» искали больше 300 человек.