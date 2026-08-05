Стоят в пробках: власти ответили, что будет с междугородными автобусами во время перекрытия М-8 из-за БПЛА

Что делать, если перекрыли трассу М-8 Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

При атаках БПЛА на Ярославскую область для безопасности жителей перекрывают дорогу. Водители с личным авто выбирают пути объезда, а для городского транспорта временно меняют маршруты.

Но с межмуниципальными автобусами дела обстоят не так гладко. Ярославцы жалуются, что при перекрытии трассы М-8 стоять в пробке приходится по несколько часов. Редакция 76.RU решила узнать, планируются ли корректировки автобусных маршрутов для подобных ситуаций.

Как ездит общественный транспорт при перекрытии дороги

Во время беспилотной опасности ограничения вводят на Московском проспекте. Из-за этого городские маршруты также корректируются. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что рейсы выполняются с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина.

«Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте», — дополнили власти.

Что делают с межмуниципальными маршрутами

С автобусами, следующими из других городов в Ярославль, ситуация труднее. Быстро скорректировать расписание и маршруты может не получиться. Поэтому часть рейсов из Ярославля, например, просто отменяют.

«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — объяснили в министерстве.

При этом бывают ситуации, когда автобус уже отправился в рейс, а после участок трассы перекрывается. В таком случае схема движения корректируется исходя из конкретного места ограничения и местоположения транспорта.

«Автобусы, следующие из других населенных пунктов Ярославской области в областной центр, выполняются согласно установленному расписанию. При подъезде к участкам трассы М-8, на которых временно ограничено движение, в оперативном режиме производится корректировка схем движения. Информация обо всех изменениях работы общественного транспорта публикуется на официальных ресурсах правительства Ярославской области», — дополнили власти.

Иными словами, пустить транспорт в объезд теоретически могли бы, но на практике автобусы чаще стоят в пробке в ожидании, когда въезд в Ярославль откроют.

А вы попадали в пробку из-за перекрытия Ярославля во время атак БПЛА? Да, и не раз Сворачивал (-а) по объездным путям, чтобы не застрять в пробке Нет, обошлось Я не ездил (-а) по этим направлениям во время беспилотной опасности

Ранее в полиции рассказали, как при перекрытии трассы можно объехать участок дороги.

Маршрут объезда Узнать Из Москвы в сторону Ярославля автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;

на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-Западную окружную дорогу — «Обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша. Из Ярославля в сторону Москвы Через Гаврилов-Ям;

по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорога Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

движение осуществляется по Юго-Западной окружной дороге в сторону Московского проспекта.