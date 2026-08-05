НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Дороги и транспорт Стоят в пробках: власти ответили, что будет с междугородными автобусами во время перекрытия М-8 из-за БПЛА

Стоят в пробках: власти ответили, что будет с междугородными автобусами во время перекрытия М-8 из-за БПЛА

Въезд и выезд из Ярославля блокируют, из-за чего страдают пассажиры

865
Что делать, если перекрыли трассу М-8 | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUЧто делать, если перекрыли трассу М-8 | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Что делать, если перекрыли трассу М-8

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

При атаках БПЛА на Ярославскую область для безопасности жителей перекрывают дорогу. Водители с личным авто выбирают пути объезда, а для городского транспорта временно меняют маршруты.

Но с межмуниципальными автобусами дела обстоят не так гладко. Ярославцы жалуются, что при перекрытии трассы М-8 стоять в пробке приходится по несколько часов. Редакция 76.RU решила узнать, планируются ли корректировки автобусных маршрутов для подобных ситуаций.

Как ездит общественный транспорт при перекрытии дороги

Во время беспилотной опасности ограничения вводят на Московском проспекте. Из-за этого городские маршруты также корректируются. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что рейсы выполняются с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина.

«Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте», — дополнили власти.

Что делают с межмуниципальными маршрутами

С автобусами, следующими из других городов в Ярославль, ситуация труднее. Быстро скорректировать расписание и маршруты может не получиться. Поэтому часть рейсов из Ярославля, например, просто отменяют.

«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — объяснили в министерстве.

При этом бывают ситуации, когда автобус уже отправился в рейс, а после участок трассы перекрывается. В таком случае схема движения корректируется исходя из конкретного места ограничения и местоположения транспорта.

«Автобусы, следующие из других населенных пунктов Ярославской области в областной центр, выполняются согласно установленному расписанию. При подъезде к участкам трассы М-8, на которых временно ограничено движение, в оперативном режиме производится корректировка схем движения. Информация обо всех изменениях работы общественного транспорта публикуется на официальных ресурсах правительства Ярославской области», — дополнили власти.

Иными словами, пустить транспорт в объезд теоретически могли бы, но на практике автобусы чаще стоят в пробке в ожидании, когда въезд в Ярославль откроют.

А вы попадали в пробку из-за перекрытия Ярославля во время атак БПЛА?

Да, и не раз
Сворачивал (-а) по объездным путям, чтобы не застрять в пробке
Нет, обошлось
Я не ездил (-а) по этим направлениям во время беспилотной опасности

Ранее в полиции рассказали, как при перекрытии трассы можно объехать участок дороги.

Маршрут объезда

Из Москвы в сторону Ярославля

  • автодорога Ростов — Иваново — Нижний Новгород через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

  • на Кострому: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль;

  • на Вологду: автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — автодорогу Тутаев — Шопша — автодорогу Карачиха — Ширенье — Юго-Западную окружную дорогу — «Обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

  • на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге Ярославль — Шопша.

Из Ярославля в сторону Москвы

  • Через Гаврилов-Ям;

  • по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — автодорога Гаврилов-Ям — Пружинино — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

  • через автодорогу Карачиха — Ширенье — автодорога Тутаев — Шопша — по автодороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

  • движение осуществляется по Юго-Западной окружной дороге в сторону Московского проспекта.

Попадали в пробки во время перекрытия?

Да, стоял на личном транспорте
Да, стоял в автобусе
Попадал, но сразу уезжал в объезд
Не сталкивался с такой ситуацией
Свой ответ напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Перекрытие дороги Пробка Объезд Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
3 часа
Уже бы пора понять что многие весь этот бардак терпеть не будут и отток населения за границу увеличится.
Гость
4 часа
Главное, чтобы людей информировали как можно быстрее о задержках и изменениях
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем