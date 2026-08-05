На ведущем космическом предприятии начался пожар. Там находится Центр управления полетами

Пожар в ЦНИИмаш Источник: Агентство «Москва» / Telegram

В подмосковном Королёве начался пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщают в соцсетях жители города. Как стало известно MSK1.RU, пожарные запросили помощь из Москвы, к очагу возгорания отправили подъемно-спасательный автомобиль.

В пресс-службе МЧС Московской области сообщили MSK1.RU, что в Королёве работают силы и средства спецуправления МЧС России. Это особый вид пожарной охраны, защищающий закрытые административно-территориальные образования.

В самом ЦНИИмаш корреспонденту MSK1.RU заявили, что комментариев не дают.

«Обращайтесь, пожалуйста, в госкорпорацию „Роскосмос“, у них вся официальная информация от нас есть», — сообщили в организации.

Официально причину возгорания пока не раскрыли. Однако, по данным источника ТАСС в оперативных службах, пожар носит техногенный характер.

ЦНИИмаш находится в Королёве на Пионерской улице, является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса». В состав института входит Центр управления полетами, который отвечает за работу российского сегмента Международной космической станции (МКС), транспортных и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», МКСР «Луч» и других аппаратов, а также научно-технические центры.