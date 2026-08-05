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Происшествия На ведущем космическом предприятии начался пожар. Там находится Центр управления полетами

На ведущем космическом предприятии начался пожар. Там находится Центр управления полетами

Огромный столб дыма поднимается в небо

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Пожар в ЦНИИмаш | Источник: Агентство «Москва» / TelegramПожар в ЦНИИмаш | Источник: Агентство «Москва» / Telegram

Пожар в ЦНИИмаш

Источник:

Агентство «Москва» / Telegram

В подмосковном Королёве начался пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщают в соцсетях жители города. Как стало известно MSK1.RU, пожарные запросили помощь из Москвы, к очагу возгорания отправили подъемно-спасательный автомобиль.

В пресс-службе МЧС Московской области сообщили MSK1.RU, что в Королёве работают силы и средства спецуправления МЧС России. Это особый вид пожарной охраны, защищающий закрытые административно-территориальные образования.

В самом ЦНИИмаш корреспонденту MSK1.RU заявили, что комментариев не дают.

«Обращайтесь, пожалуйста, в госкорпорацию „Роскосмос“, у них вся официальная информация от нас есть», — сообщили в организации.

Официально причину возгорания пока не раскрыли. Однако, по данным источника ТАСС в оперативных службах, пожар носит техногенный характер.

ЦНИИмаш находится в Королёве на Пионерской улице, является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса». В состав института входит Центр управления полетами, который отвечает за работу российского сегмента Международной космической станции (МКС), транспортных и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», МКСР «Луч» и других аппаратов, а также научно-технические центры.

Обновлено в 17:08 (мск): Угрозы людям в связи с пожаром в «ЦНИИмаш» нет, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем, сообщили в Роскосмосе. Задымление произошло в подвальной части корпуса ЦНИИмаш в Королеве. Пожар локализовали, сейчас его тушат.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Пожар Роскосмос Полет Королева
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Комментарии
6
Гость
1 час
Хорошо, что пожар быстро локализовали и, самое главное никто не пострадал
Гость
1 час
Ну ребяты... Ежели уже такие объекты у нас поражаются, то про все менее важные и говорить не приходится. Довоевались...
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Гость
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