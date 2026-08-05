Мать и бабушка отравили четырех детей, чтобы они не уехали к отцу, — тела пролежали в квартире 13 дней

Полицию на место преступления вызвали соседи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В американском городе Меканиквилл мать и бабушка отравили четверых детей, чтобы они не уехали к отцу на летние каникулы. Об этом пишет The U.S. Sun со ссылкой на оперативные службы.

Как установило следствие, 44-летняя Сара Майерс и ее 64-летняя мать Эми Стедман начали готовить преступление еще в начале июня. Стедман обошла несколько аптек в округе и купила снотворные препараты, а также рецептурные лекарства. Помимо этого, женщины по переписке обсуждали место и время убийства детей, а также способы, как избежать подозрений.

Жертвами женщин стали 13-летняя Харпер, 11-летний Хадсон и 10-летние близнецы Гэвин и Грейслинн. Трое из детей, предположительно, скончались от отравления лекарствами, один из близнецов, помимо передозировки медикаментами, также получил смертельные ножевые ранения. После расправы Майерс и Стедман свели счеты с жизнью.

Полиция считает, что преступление произошло 10 июня. Тела шести членов семьи обнаружили лишь 23 июня в квартире Стедман после обращения соседей. Ранее оперативники приезжали для проверок 13 и 17 июня, однако не вошли в помещение, где находились погибшие.

По данным издания, Стедман оставила в квартире предсмертную записку. В ней женщина утверждает, что якобы хотела защитить детей от насилия со стороны бывшего мужа, к которому школьники должны были уехать на каникулы. Однако правоохранители не смогли подтвердить эти обвинения, мужчина также их опроверг. По словам отца, он не видел детей с 2019 года.