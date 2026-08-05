НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Криминал Мать и бабушка отравили четырех детей, чтобы они не уехали к отцу, — тела пролежали в квартире 13 дней

Мать и бабушка отравили четырех детей, чтобы они не уехали к отцу, — тела пролежали в квартире 13 дней

Для расправы женщины скупили лекарства в ближайших аптеках

193
Полицию на место преступления вызвали соседи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПолицию на место преступления вызвали соседи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Полицию на место преступления вызвали соседи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В американском городе Меканиквилл мать и бабушка отравили четверых детей, чтобы они не уехали к отцу на летние каникулы. Об этом пишет The U.S. Sun со ссылкой на оперативные службы.

Как установило следствие, 44-летняя Сара Майерс и ее 64-летняя мать Эми Стедман начали готовить преступление еще в начале июня. Стедман обошла несколько аптек в округе и купила снотворные препараты, а также рецептурные лекарства. Помимо этого, женщины по переписке обсуждали место и время убийства детей, а также способы, как избежать подозрений.

Жертвами женщин стали 13-летняя Харпер, 11-летний Хадсон и 10-летние близнецы Гэвин и Грейслинн. Трое из детей, предположительно, скончались от отравления лекарствами, один из близнецов, помимо передозировки медикаментами, также получил смертельные ножевые ранения. После расправы Майерс и Стедман свели счеты с жизнью.

Полиция считает, что преступление произошло 10 июня. Тела шести членов семьи обнаружили лишь 23 июня в квартире Стедман после обращения соседей. Ранее оперативники приезжали для проверок 13 и 17 июня, однако не вошли в помещение, где находились погибшие.

По данным издания, Стедман оставила в квартире предсмертную записку. В ней женщина утверждает, что якобы хотела защитить детей от насилия со стороны бывшего мужа, к которому школьники должны были уехать на каникулы. Однако правоохранители не смогли подтвердить эти обвинения, мужчина также их опроверг. По словам отца, он не видел детей с 2019 года.

Расследование продолжается. Полиция ожидает окончательные результаты токсикологических исследований, которые должны уточнить, какие именно вещества стали причиной смерти детей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Лекарство Убийство Отравление Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
48 минут
А там тоже скрепно живут
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем