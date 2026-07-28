«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На фоне развивающегося топливного кризиса многие россияне стали часто сравнивать цены на бензин у нас и в других странах. Жители Тюмени сравнивают, конечно, с соседним Казахстаном. Cравнение не совсем уместное: совсем разные страны, ВВП, уровень жизни, размеры, ресурсы, внешняя и внутренняя политика — список но бесконечный.

Но появилось в Сети и другое мнение — о качестве казахстанского топлива. Журналист 72.RU как раз недавно смог на личном опыте сравнить заправки в Тюмени и Петропавловске. Увиденное он рассказал в своей колонке.

Анатолий Кузнецов журналист 72.RU

С заправкой как раз по дороге на погранпереход «Казанское» сейчас проблемы — бензин в тех районах закончился, а если где-то и остался, то стоит заоблачных денег. Поэтому логичнее и дешевле было бы на обратном пути заправиться в соседней стране. Так решил я и не прогадал.

Перед поездкой я обратил внимание, что бензин в Казахстане хвалят за качество и цену, — мне говорили, что цена там составляет всего 40 рублей за литр, а авто реагирует на топливо отлично. Честно сказать, я не поверил. А вот на тюменские АЗС, наоборот, начали жаловаться. Честно сказать, такие истории у меня тоже вызывают большие сомнения, так как лично я никакого ухудшения не заметил.

Так что же в итоге с казахстанским бензином? Когда мы приехали в город, обратили внимание, что, во-первых, в Казахстане топливо тоже подорожало. Сейчас литр АИ-95 стоит примерно 52 рубля за литр. А вот АИ-92 и правда всего за 40 рублей. Во-вторых, на заправках много водителей с российскими номерами. По словам заправщика, появляются российские водители тут всё чаще.

Заправка тут крайне долгая, — видимо, старые колонки. Поэтому даже при небольшом количестве машин создалась небольшая очередь, ждали мы минут десять. Не знаю, может быть, попалась такая АЗС.

Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Заправив полный бак, поехали в Тюмень, и поначалу разницы я не заметил. Автомобиль у меня совсем новый, а потому двигатель работает одинаково ровно что от лукойловского бензина, что от дешевого АИ-92 на дешевой заправке, что от импортного казахского.

Но вот потом начались чудеса. Вперед мой Haval вез водителя и двух пассажиров с расходом топлива примерно 7,7 литра на 100 км. Я заправлялся 95-м в Тюмени. Обратно же расход упал на целый литр — до 6,6 литра на 100 км, что едва ли можно объяснить случайной погрешностью. Машина просто полетела.

По информации, которую я прочитал в Сети, бензин на АЗС Qazaq Oil (заправлялся как раз там), везут с местных НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте. Бензин в Тюмень везут с омского НПЗ.

Чтобы мое мнение не было основано только на личных ощущениях, спросил тех, кто недавно тоже вернулся из этой страны в Тюмень. Оказывается, я не один такой — наш главред, например, тоже заметила и уменьшение расхода топлива (с 8 до 5,6 литра на 100 км), и в целом более ровную и бесшумную работу двигателя.

Не хочется на пустом месте ругать всё и вся. Скорее, это просто тревожное рассуждение: а у нас всегда качество было таким? А почему так — мы же мировая нефтяная держава? И станет ли еще хуже? Ведь могут и бензин класса Евро-3 привезти. В общем, немного страшно и обидно за нас, российских водителей. От таких наблюдений чувствуешь усталость.