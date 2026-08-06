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Развлечения Окна ТВ Обзор Паспарту работал в метро, а Фура был продюсером: тайны «Форта Боярд», о которых вы не знали

Паспарту работал в метро, а Фура был продюсером: тайны «Форта Боярд», о которых вы не знали

Чего бы участники ни боялись, они обязательно с этим сталкивались в шоу

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Так выглядело одно из первых шоу о выживании | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТак выглядело одно из первых шоу о выживании | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Так выглядело одно из первых шоу о выживании

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Окруженная морем каменная крепость, построенная по приказу Наполеона, так и не была использована в военных целях. Зато она стала мировым символом стойкости человеческого духа. Именно здесь в 1990-х начали снимать культовое шоу «Форт Боярд» (16+).

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

За годы существования правила игры менялись не раз, но неизменной оставалась суть. Игроки заходят в комнаты, полные скорпионов, взбираются по отвесным стенам, ползут по узким лабиринтам, борются с клаустрофобией и боязнью высоты — и всё ради золота сокровищницы.

Эту мелодию из заставки невозможно забыть

Источник:

заставка из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 год

Особую атмосферу создают обитатели форта. Например, старец Фура, живущий в башне. Во французской версии эту роль долгие годы исполнял Ян Ле Гак. Для вхождения в образ ему требовалась специальная маска, а подготовка к съемке занимала несколько часов, хотя в кадре Фура появлялся всего на пару минут.

При этом Ле Гак был не просто актером, а продюсером шоу: например, именно он придумал легендарную бегущую дорожку с ведрами. В 2002 году он покинул проект, но по просьбам зрителей вынужден был вернуться. Кстати, его жена — русская балерина, так что старец Фура связан с Россией теснее, чем кажется.

Старец Фура&nbsp;— неиссякаемый запас сложных загадок, с которыми было не просто справиться | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 годСтарец Фура&nbsp;— неиссякаемый запас сложных загадок, с которыми было не просто справиться | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 год

Старец Фура — неиссякаемый запас сложных загадок, с которыми было не просто справиться

Источник:

кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 год

Не менее знаковый персонаж — Паспарту, которого играет Андре Буше. Этот герой — проводник, знающий все ходы и ловушки. В российской версии шоу его имя не меняли, в британской он звался Жаком, в канадской — Деде. Для Буше роль стала делом жизни: он даже написал песню Je Suis Passe-Partout («Я — Паспарту»). За одну игру актер преодолевает около десяти километров! В обычной жизни, за пределами форта, Андре работает в парижском метро.

Имя Паспарту появилось неспроста&nbsp;— он тот, кто везде пройдет | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), «Россия 1», 2002 годИмя Паспарту появилось неспроста&nbsp;— он тот, кто везде пройдет | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), «Россия 1», 2002 год

Имя Паспарту появилось неспроста — он тот, кто везде пройдет

Источник:

кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), «Россия 1», 2002 год

Третий культовый персонаж — таинственная Фелинда, дрессировщица тигров. По легенде, она пережила страшный шторм, в котором спаслась только она и ее питомцы. Роль исполняет настоящая дрессировщица Моник Анжон, которая участвует почти во всех мировых адаптациях.

Еще одним знаковым артефактом, навсегда отпечатавшимся в памяти зрителей, стала музыка. Знаменитую тему из заставки написал Поль Кулак (настоящая фамилия — Кулаксезян), французский композитор армянского происхождения. По его словам, вдохновением послужило море.

Главная интрига каждого выпуска&nbsp;— тяпнут ли тигры кого-нибудь из игроков | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 годГлавная интрига каждого выпуска&nbsp;— тяпнут ли тигры кого-нибудь из игроков | Источник: кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 год

Главная интрига каждого выпуска — тяпнут ли тигры кого-нибудь из игроков

Источник:

кадр из шоу «Форт Боярд» (16+), НТВ, 1998 год

В России «Форт Боярд» полюбили еще во время трансляции оригинального французского шоу. В 1998 году НТВ решился на собственную версию. Успели снять три сезона с россиянами, пока августовский дефолт не поломал все планы.

Позже шоу возрождалось на «России 1», ОРТ и СТС. В 2025 году стартовал проект «Форт. Возвращение легенды» (16+). На этот раз площадкой стал форт в Финском заливе, где обитают Чумной Доктор и Шут. Впрочем, это уже совсем другая история.

Классический же «Форт Боярд» — это символ развлекательного телевидения конца 90-х. Шоу стало одним из немногих, способных за секунды собрать у телеэкрана всех членов семьи. Стоило только зазвучать из соседней комнаты первым аккордам знаменитой мелодии — и все уже в сборе.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Форт Боярд
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