«Моя любимая пара!»: Ольга Бузова спустя 22 года воссоединилась с бывшим парнем из «ДОМа-2»

Ольга Бузова шокировала всех фанатов реалити-шоу «ДОМ-2» (18+): она встретилась с бывшим возлюбленным Стасом Каримовым и опубликовала с ним совместное фото. От такого поворота событий поклонники остались в восторге и написали звезде несколько тысяч комментариев.
«Офигеть», — ответила популярный блогер Елена Сажина в комментариях под фото.
«Я так хотела, чтобы они были вместе», — присоединилась подписчица Мадина.
«Как вы мне нравились. Я даже плакала, когда вы бросили Стаса», — добавила поклонница по имени Малика.
«Моя любимая пара», — поддержала бывших любовников еще одна фанатка.
Ольга выложила не только новое фото, но и еще одно — с проекта, которое было сделано в 2004 году. Следом задала невинный вопрос аудитории, насколько они со Стасом изменились спустя почти четверть века.
«Сейчас моложе и круче», — заявила блогер Анна Блюменкранц.
«Вы сейчас даже лучше смотритесь. Просто огонь», — поддержала певицу фанатка Юлия.
У Ольги и Стаса был короткий роман на проекте. Он закончился, потому что Бузова предпочла отношения с другим участником — Романом Третьяковым. Однако спустя много лет звезда призналась, что до сих пор задается вопросом, не ошиблась ли она? Видимо, телеведущая решила наконец-то это выяснить.
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