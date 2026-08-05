«Моя любимая пара!»: Ольга Бузова спустя 22 года воссоединилась с бывшим парнем из «ДОМа-2»

Ольга Бузова удивила поклонников фото с бывшим возлюбленным Стасом Каримовым Источник: buzova86/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга Бузова шокировала всех фанатов реалити-шоу «ДОМ-2» (18+): она встретилась с бывшим возлюбленным Стасом Каримовым и опубликовала с ним совместное фото. От такого поворота событий поклонники остались в восторге и написали звезде несколько тысяч комментариев.

«Офигеть», — ответила популярный блогер Елена Сажина в комментариях под фото.

«Я так хотела, чтобы они были вместе», — присоединилась подписчица Мадина.

«Как вы мне нравились. Я даже плакала, когда вы бросили Стаса», — добавила поклонница по имени Малика.

«Моя любимая пара», — поддержала бывших любовников еще одна фанатка.

Ольга выложила не только новое фото, но и еще одно — с проекта, которое было сделано в 2004 году. Следом задала невинный вопрос аудитории, насколько они со Стасом изменились спустя почти четверть века.

У Бузовой и Каримова был роман в 2004 году Источник: buzova86/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Сейчас моложе и круче», — заявила блогер Анна Блюменкранц.

«Вы сейчас даже лучше смотритесь. Просто огонь», — поддержала певицу фанатка Юлия.

У Ольги и Стаса был короткий роман на проекте. Он закончился, потому что Бузова предпочла отношения с другим участником — Романом Третьяковым. Однако спустя много лет звезда призналась, что до сих пор задается вопросом, не ошиблась ли она? Видимо, телеведущая решила наконец-то это выяснить.