Эра «нормальных иномарок» официально закончена. Для Renault и Nissan заблокировали возвращение в Россию

Завод Hyundai в Питере (Каменка) потерян для южнокорейской компании, а у Renault и Nissan еще оставался шанс, но… Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Надежды на возвращение некитайских автобрендов в Россию окончательно рассеялись после принятия Госдумой в окончательном чтении закона, регулирующего обратный выкуп предприятий. Для некоторых из них действует опцион, позволяющий компаниям вроде Renault и Nissan получить заводы обратно. Но новый закон делает даже эту гипотетическую возможность почти невероятной. Рассказываем, на каких именно предприятиях автопрома он скажется больше всего, а какие и так потеряны безвозвратно.

Что говорит новый закон

Новый закон позволяет нынешнему владельцу завода или профильному министерству через суд заблокировать обратный выкуп предприятия, даже если иностранный владелец еще не пытался использовать опцион. Закон касается предприятий из европейских стран, США, Японии и Южной Кореи. Право на блокировку опциона у российского собственника возникнет и в том случае, если предлагаемая цена выкупа значительно ниже рыночной или не окупает уже сделанных инвестиций.

Закон призван защитить российских или китайских инвесторов от ситуации, когда перезапущенное ими предприятие попадает под процедуру обратного выкупа, создавая конфликт интересов. Иностранному собственнику при этом оставлено право через суд требовать компенсацию, но и она будет учитывать уровень инвестиций нового владельца.

Завод Nissan был одним из предприятий, допускавших обратный выкуп. Сейчас на нем делают Lada Iskra Источник: АВТОВАЗ

Применительно к автопрому, новый закон почти исключает возращение крупных компаний в Россию на прежних условиях. Со временем они могут наладить импорт машин, но с учетом высоких таможенных барьеров это оправданно разве что для премиум-брендов вроде Mercedes-Benz.

Три другие альтернативы: строить завод заново, выкупать по рыночной стоимости уже существующее предприятие, либо договориться с контрактными сборщиками типа «Автотора», чтобы заключить специальный инвестиционный контракт и получить право на таможенные льготы. Однако подобные инициативы в автопроме обычно растянуты во времени, и даже оценка рынка может занимать несколько лет. В ближайшей перспективе привычные автобренды будут доступны для россиян только параллельным импортом по заоблачным ценам.

Каких предприятий касается новый закон

Речь, фактически, о четырех предприятиях, еще сохранивших право на обратный выкуп:

Renault (Москва). Передан правительству столицы. У французской компании есть опцион до 2028 года на долю в АВТОВАЗе и на его активы, при этом точных данных о том, включен ли в этот перечень московский завод, нет. Сейчас он выпускает автомобили под маркой «Москвич» на основе JAC и MG, и два электромобиля «Атом» и Umo 5 (GAC Aion Y);

Nissan (Санкт-Петербург). Продан в октябре 2022 года ФГУП НАМИ с шестилетним опционом на выкуп (до октября 2028 года). В 2024-м выпускал копии Chery Tiggo 7/8 Pro под брендом Xcite, cейчас в символических объемах собирает Lada Iskra;

Mercedes-Benz (Есипово, Подмосковье) . Завод выкуплен дилерским холдингом «Автодом» весной 2023 года с шестилетним опционом (до 2029 года). Некоторое время здесь собирали автомобили Exeed, но их сборку под маркой Esteo перенесли в Питер на завод «АГР Холдинга». Сейчас предприятие ищет новых партнеров, в числе кандидатов называется Foton;

Ford (Елабуга, Татарстан). Завод продан российской компании Sollers в октябре 2022 года с пятилетним опционом (до 2027 года). После 2019-го Ford свернул выпуск легковых машин и до окончательного ухода в 2022-м производил лишь коммерческую технику. Завод сохранил профильную деятельность, выпуская грузовички и микроавтобусы JAC под маркой Sollers. Предприятие Ford во Всеволожске еще до начала СВО перепрофилировали под выпуск автокомпонентов, сейчас оно простаивает.

Остальные автозаводы проданы без опционов, либо те уже истекли.

Volkswagen (Калуга) . В 2023 году куплен структурами «АГР Холдинг» за 125 млн евро без права обратной передачи. Сейчас здесь выпускают кроссоверы Tenet. Перезапущен и моторный завод;

Hyundai (Каменка, Санкт-Петербург). Право обратного выкупа южнокорейской компанией действовало до января 2026 года, но им не воспользовались. Новый владелец «АГР Холдинг», до конца прошло года выпускал на предприятии тот же квартет южнокорейских моделей под маркой Solaris, но оставшиеся машинокомплекты закончились. Сейчас предприятие простаивает, с большой вероятностью оно начнет выпуск автомобилей одного из брендов «АГР Холдинге», возможно, Tenet Plus;

Hyundai (Шушары, Санкт-Петербург) . Бывший завод GM выпускал Chervolet Cruze и Captiva, а также Opel Astra и Antara. Законсервирован в 2015 году. В 2020 году его выкупила Hyundai, но перезапустить не успела. Завод продали «АГР Холдингу» в январе 2024 года в рамках той же сделки, что и предприятие в Каменке. Двухлетний опцион закончился в январе 2026 года. Сейчас на предприятии выпускают автомобили Jeland (Jaecoo, Omoda) и Tenet A8 (Chery Arrizo 8);

Toyota (Санкт-Петербург). Продан ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп. После долгого простоя начал сборку автомобиля Hongqi H9 под маркой Senat;

Mazda (Владивосток) . В октябре 2022 года продан компании Sollers с трехлетним опционом на выкуп, который уже истек. Sollers недолго выпускал на заводе пикапы JAC, после чего перенес их производство на УАЗ. Чем занимается дальневосточное предприятие сейчас — неизвестно (вероятно, законсервировано);

Peugeot-Citroen (Калуга). Французский концерн ушел из России без оформления опциона на обратный выкуп и в 2024 году признал потерю актива. Близкая ситуация с компанией Mitsubishi, которая осуществляла сборку внедорожников на этом же предприятии. После 2022 года на нем пытались выпускать Citroen C5 Aircross из китайских машинокомплектов (бренд Rosva), но проект заглох, и сейчас в Калуге собирают Haval M6.

Какие чувства вызывает у вас новость о блокировке возврата «нормальных иномарок» в Россию на прежних условиях? Отлично, так им и надо Нейтральные: «китайцы» тоже неплохи Большую грусть