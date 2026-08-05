Отключили в июне: ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды — когда ее дадут

Ярославцы пожаловались на отсутствие горячей воды Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жители Ярославля пожаловались на отсутствие горячей воды в городе. О проблеме в редакцию сообщил читатель 76.RU.

По словам ярославца, горячую воду в домах № 3, 4, 5, 6, 7 на улице Панина в Брагине отключили еще пять недель назад.

«Отключили в конце июня и до сих пор не вернули. У меня бойлер, мне не так критично. Но в доме, естественно, он не у всех. Вчера соседи пожилые около подъезда сильно ругались стояли», — рассказал читатель 76.RU.

На запрос редакции 76.RU в мэрии города рассказали, что на одном из тепловых трубопроводов нашли поломку.

«На обратном трубопроводе тепловой сети, находящейся на балансе ПАО „ТГК-2“, выявлен дефект, ведутся работы. Подача теплоносителя в указанные дома осуществляется с подающего трубопровода», — уточнили в городской администрации.

Напомним, воду в Дзержинском, а также части Ленинского и Кировского районов отключали с 30 июня по 22 июля для проведения ремонтов и гидравлических испытаний.

Тогда горячую воду везде якобы включили, однако в Брагине из крана она текла холодной. Оказалось, на трубопроводе дефект, устранить его в ТГК-2 обещали еще к 28 июля. Но воды на начало августа, по словам жителей района, так и нет.

В ТГК-2, по запросу 76.RU, прокомментировали ситуацию.

«Ремонтные работы будут завершены 9 августа, циркуляция будет восстановлена после окончания работ», — рассказали в ТГК-2.

Зачем отключают горячую воду

Как рассказывали ранее в ТГК-2, отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к следующей зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого дефекты устраняют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании добавили, что сами по себе испытания — процедура непродолжительная. Много времени занимает последующий ремонт. Его продолжительность зависит от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.

У вас в доме уже отключали горячую воду летом в этом году? Да, но уже всё в порядке Сижу без горячей воды Нет, но во дворе повесили объявление Нет Свой ответ оставлю в комментариях