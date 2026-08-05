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Происшествия «Слабоумие и отвага». Туристы загорают на пляжах в Сочи, над которыми работает ПВО

«Слабоумие и отвага». Туристы загорают на пляжах в Сочи, над которыми работает ПВО

Противовоздушная оборона курорта больше часа отражала атаку БПЛА — очевидцы слышали как минимум три мощных взрыва

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Беспилотная опасность? Нет, не слышали | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUБеспилотная опасность? Нет, не слышали | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Беспилотная опасность? Нет, не слышали

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

С утра в Сочи 5 августа завыли сирены — объявлена беспилотная опасность. На курорте работало ПВО. Для безопасности воздушных судов аэропорт курорта был закрыт с 08:36. Угроза атаки БПЛА существовала и в соседней Абхазии. Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил жителей укрыться в безопасном месте. А между тем люди продолжали загорать на пляже. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Дом подпрыгнул

По словам очевидцев, они слышали как минимум три мощных взрыва в Сириусе и Адлере:

— Дом подпрыгнул, собаки завыли.

— Проснулась от взрыва, кровать немного подпрыгнула. Потом еще было два, но уже не таких сильных.

— Очень страшно. Сидели и на пляже и видели работу ПВО.

«Мы хватали вещи и бежали»

Туристка Мария из Иркутска рассказывает, что во время атаки БПЛА она находилась на пляже в районе Голубые Дали с маленьким племянником. Беспилотник над морем сбили на ее глазах.

— Это ужас. Был взрыв, сбили беспилотник. Рядом еще один сбили. Прямо видели, как летит ракета и сбивает. Мы быстро хватали вещи и бежали по пляжу, по всем лестницам. Мы их за три минуты пробежали! Это очень страшно. Кто-то начал собираться, но большинство остались сидеть спокойно, — рассказывает Мария. По ее словам, часть отдыхающих всё же ушла с пляжа, но они ждали отмену беспилотной опасности в глубине квартала неподалеку.

— Мы бежали до квартиры, которую снимаем. Потому, что непонятно, куда прятаться в районе пляжа. Там в основном частный сектор, везде заборы, — говорит Мария.

«В небе такой ужас творится»

Туристка из Иваново Светлана Павлова говорит, что перепугалась до смерти, когда в живую увидела работу ПВО. Она признается, что сомневалась, стоит ли в этом году ехать на море, но до конца всё равно не понимала, что происходит на самом деле.

— В небе такой ужас творится, а люди сидят спокойно на пляжах. Трагедия в Геленджике их ничему не научила. Слабоумие и отвага это называется. У тебя на глазах сбивают беспилотники, а ты загораешь. Мы бежали просто куда глаза глядят. Я так понимаю, важно просто покинуть пляж, — рассказывает Светлана. По ее словам, отдыхающие на пляже «Чайка» в центре Адлера разделились на два лагеря: на тех, кто просто забил, и на тех, кто спасался.

— Если честно, непонятно, куда бежать. На пляжах какие-то аншлаги информационные установлены, в которых говорится, где укрытие. Но их, видимо, нужно изучать еще до тревоги. Мы бежали по стрелкам «укрытие», которые на «Чайке» установлены, но так никакого укрытия и не нашли, — рассказала Светлана. Люди просто стояли между зданиями, поближе к стенам. К ним присоединилась и ее семья.

По информации мэрии, в качестве укрытий можно использовать подземные переходы. А также ближайшие прибрежные отели и рестораны, где есть цокольные этажи. Персонал обязан пустить на свою территорию людей во время атаки беспилотников.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Работа ПВО Пляж Атака БПЛА
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Неужели нельзя одно , другое лето не ездить туда? Море в мазуте,летают всякие над головой.Как перед концом света решили накупаться в море.Поставь бассейн на даче да загорай.
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