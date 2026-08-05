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Криминал Создал миллиардный бизнес и встречался с Путиным. Что известно о создателе дрона «Упырь», которого подорвали в Екатеринбурге

Создал миллиардный бизнес и встречался с Путиным. Что известно о создателе дрона «Упырь», которого подорвали в Екатеринбурге

Сейчас бизнесмен находится в реанимации

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Владимир Ткачук (справа) презентовал свои дроны полпреду УрФО Артему Жоге (слева) | Источник: Жога / TelegramВладимир Ткачук (справа) презентовал свои дроны полпреду УрФО Артему Жоге (слева) | Источник: Жога / Telegram

Владимир Ткачук (справа) презентовал свои дроны полпреду УрФО Артему Жоге (слева)

Источник:

Жога / Telegram

В Екатеринбурге произошло покушение на убийство соучредителя компании «Уралдронзавод». По данным источника E1.RU, Mercedes, в котором находился 35-летний Владимир Ткачук, подорвали 4 августа в Большом Истоке. Бизнесмен находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Владимир Ткачук — создатель дрона «Упырь», который называют одним из лучших в России. FPV-дрон предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Ткачук создал производство в Екатеринбурге после начала спецоперации на Украине, а первые «Упыри» отправились на СВО в 2023-м.

Общество с ограниченной ответственностью «Уралдронзавод» было зарегистрировано в сентябре 2023 года. Основная деятельность — производство прочих летательных аппаратов. Юридический адрес компании — промзона на Полевском тракте. В компании трудятся 18 человек.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2025 года составила 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд. Компания внесена в санкционные списки США, Евросоюза, Украины и Швейцарии.

Владимир презентовал «Упыря» политикам самого высокого уровня — президенту Владимиру Путину, зампредседателя Совбеза Дмитрию Медведеву, полномочному представителю президента в УрФО Артему Жоге.

Владимир показывал «Упыря» Дмитрию Медведеву

Источник:

Жога / Telegram

«История Владимира и его товарищей — показательный пример развития волонтерской инициативы. Идея создания уральского беспилотника начиналась с группы добровольцев, которые собирали и отвозили гуманитарные грузы в зону СВО. Там ребята увидели острый дефицит беспилотников и решили действовать. Так, опираясь на личные средства и энтузиазм участников, запустилось уникальное производство», — рассказывал в своем телеграм-канале полпред после посещения уральского производства дронов.

В 2024-м Владимир Ткачук показал свои дроны президенту России. Для него эта встреча была неожиданностью — на заседание военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем бизнесмена пригласили за день.

Создатель дрона рассказывал о встрече с Владимиром Путиным

Источник:

ТРК «Звезда»

«Вечер. Москва. Мы привезли фуру с дронами, которые дальше распределяются по войскам. Время часов девять вечера, мне звонок, что завтра я должен быть в Санкт-Петербурге. У меня ни одежды, ничего. Полная неожиданность, — рассказал о впечатлениях телеканалу „Звезда“ предприниматель. — Удивило, что президенту интересна всегда личная история. Он подошел и спросил: „Как ты вообще до жизни такой дошел?“ Поинтересовался, как мы начинали, что у нас было, какая концепция. И уже потом, в конце, спрашивал про технические характеристики. Интересовался системой безопасности, как у нас предохранители реализованы, система воздушного подрыва».

Горящую машину сняли очевидцы

Источник:

читатель Е1.RU

Ранее мы рассказывали, что известно о взрыве машины.

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Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Дрон Покушение на убийство Бизнес Большой Исток Взрыв
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