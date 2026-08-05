«Уходила в гримерную и плакала»: какая кошка пробежала между ведущими шоу «Давай поженимся»

Тест на возраст — кто был самой первой ведущей программы «Давай поженимся»? Нет, не Лариса Гузеева, а Дарья Волга. Актриса вела программу всего пару месяцев и не стремилась к скандальному и провокационному образу.

Как признавалась Дарья, первоначально у нее, как и у шоу, не было цели свести людей и найти им любовь на всю жизнь. Скорее она хотела с помощью психологии помочь героям разобраться в себе, чтобы они поняли, почему не могут подобрать вторую половинку.

— Бред через 15 минут знакомства услышать фразу: «Давай поженимся», но всё возможно. С помощью психологов наши герои могут разобраться в причинах своего одиночества, понять, что нужно исправить в себе, как открыться для перемен к лучшему, — объясняла Дарья.

Волга ушла из проекта спустя три месяца работы, когда руководство захотело добавить шоу больше огня и сделать его скандальным. От ведущей требовали задавать неудобные вопросы героям, но она была к этому не готова.

— Несколько раз я отказывалась озвучивать те вещи, которые от меня требовали редакторы. Например, в программу пришла женщина лет 55, которая хотела встретить мужчину. В молодости она сделала два аборта, после которых так и не смогла стать матерью. Редактор в наушник говорит: «Спроси ее: „Как вы себя чувствуете после того, как убили двоих своих детей?“» Я не стала это повторять. Как могу я — молодая, здоровая, успешная, замужняя женщина — давать наотмашь по морде человеку, которому и так в жизни пришлось несладко? — негодовала Дарья.