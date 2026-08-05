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Развлечения Обзор «Уходила в гримерную и плакала»: какая кошка пробежала между ведущими шоу «Давай поженимся»

«Уходила в гримерную и плакала»: какая кошка пробежала между ведущими шоу «Давай поженимся»

За 18 лет в эфире у главных свах страны накопилось немало претензий друг к другу

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На камеру ведущие продолжали сохранять дружелюбную атмосферу | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2013 годНа камеру ведущие продолжали сохранять дружелюбную атмосферу | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2013 год

На камеру ведущие продолжали сохранять дружелюбную атмосферу

Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2013 год

Одни ищут любовь на сайтах знакомств, другие — в барах, а кто-то идет на шоу «Давай поженимся» (16+). Уже 18 лет ведущие помогают героям найти пару: проверяют астрологическую совместимость, раскрывают скелеты в шкафу и задают неудобные вопросы. Но за кулисами у самой команды сватов всё не так гладко: ведущие уходили, а программу не раз лихорадило. Рассказываем, что происходит за кулисами шоу и как оно изменилось за 18 лет.

  1. Дарья Волга
  2. Тамара Глоба
  3. Василиса Володина
  4. Роза Сябитова
  5. Лариса Гузеева
1

Дарья Волга

Тест на возраст — кто был самой первой ведущей программы «Давай поженимся»? Нет, не Лариса Гузеева, а Дарья Волга. Актриса вела программу всего пару месяцев и не стремилась к скандальному и провокационному образу.

На шоу Дарья старалась быть для участников другом, а не судьей | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 годНа шоу Дарья старалась быть для участников другом, а не судьей | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

На шоу Дарья старалась быть для участников другом, а не судьей

Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

Как признавалась Дарья, первоначально у нее, как и у шоу, не было цели свести людей и найти им любовь на всю жизнь. Скорее она хотела с помощью психологии помочь героям разобраться в себе, чтобы они поняли, почему не могут подобрать вторую половинку.

— Бред через 15 минут знакомства услышать фразу: «Давай поженимся», но всё возможно. С помощью психологов наши герои могут разобраться в причинах своего одиночества, понять, что нужно исправить в себе, как открыться для перемен к лучшему, — объясняла Дарья.

Волга ушла из проекта спустя три месяца работы, когда руководство захотело добавить шоу больше огня и сделать его скандальным. От ведущей требовали задавать неудобные вопросы героям, но она была к этому не готова.

— Несколько раз я отказывалась озвучивать те вещи, которые от меня требовали редакторы. Например, в программу пришла женщина лет 55, которая хотела встретить мужчину. В молодости она сделала два аборта, после которых так и не смогла стать матерью. Редактор в наушник говорит: «Спроси ее: „Как вы себя чувствуете после того, как убили двоих своих детей?“» Я не стала это повторять. Как могу я — молодая, здоровая, успешная, замужняя женщина — давать наотмашь по морде человеку, которому и так в жизни пришлось несладко? — негодовала Дарья.

За годы Дарья Волга кардинально сменила имидж | Источник: dashavolga / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)За годы Дарья Волга кардинально сменила имидж | Источник: dashavolga / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За годы Дарья Волга кардинально сменила имидж

Источник:

dashavolga / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После ухода с проекта Волга не жалела о своем решении и старалась не вспоминать о шоу. Она признавала, что Гузеева больше подходит для этой работы.

— Лариса Гузеева более зрелая, опытная, жесткая. Я не могу смотреть «Давай поженимся» в нынешнем варианте, где ведущие «мочат» своих героинь, — высказывалась Волга.

Вскоре после увольнения Дарья перебралась жить в Новую Зеландию, где к тому моменту у нее уже обосновался муж Андрей Франчук. Через некоторое время пара распалась. Дарья осталась жить за границей, она воспитывает двоих сыновей и преподает актерское мастерство.

2

Тамара Глоба

Еще одна ведущая проекта, которая не задержалась на «Давай поженимся» надолго, — Тамара Глоба. Астролог появилась в выпусках в 2015 году, заменяя Василису Володину, которая была в декрете. По словам Глобы, к новой роли она подошла со всей ответственностью и скрупулезно составляла натальные карты для каждого участника, проверяя их совместимость.

— Первые два года я делала это вручную. Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу, — рассказывала астролог.

На шоу Тамара Глоба избегала скандалов | Источник: tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На шоу Тамара Глоба избегала скандалов | Источник: tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На шоу Тамара Глоба избегала скандалов

Источник:

tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Володина вернулась из декрета, создатели не стали отказываться ни от одного из экспертов, а стали приглашать их по очереди. Из-за перемен поговаривали, что астрологи не переваривают друг друга и между ними серьезное соперничество. Глоба уверяет, что это не так и с Володиной она даже не пересекалась, правда кольнуть коллегу она всё же не упустила возможность.

— Василису Володину я не знаю. Мы с ней виделись два раза в коридоре, никогда не общались. С ее работами не знакома, но однажды, по-моему, в 2003 году, прочитала ее предсказания на год, но ничего этого не состоялось, — высказалась астролог.

Тамара Глоба покинула программу «Давай поженимся» в 2018 году. За годы работы астролог привыкла к критике и неудобным вопросам в адрес участников. Однако, когда создатели предложили, чтобы ведущие тоже конфликтовали, Глоба отказалась участвовать в этом.

Тамара Глоба последние годы занимается развитием своего бренда | Источник: tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Тамара Глоба последние годы занимается развитием своего бренда | Источник: tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тамара Глоба последние годы занимается развитием своего бренда

Источник:

tamaragloba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и с ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу, — заявила Глоба.

После ухода из программы двери телевидения открылись для Тамары Глобы только шире. Она стала постоянным гостем на разных шоу, где делится астрологическими прогнозами на будущее. У Тамары Глобы свой центр, где она проводит консультации и обучения. Астрологией также занялся сын Тамары — Павел, которого она горячо поддерживает и продвигает.

3

Василиса Володина

Василиса Володина была ведущей программы с самого его открытия. Она безропотно принимала все новые правила проекта, но при этом зачастую держалась в стороне от скандалов и нападок. Работать в такой атмосфере было не просто, и, по словам Володиной, она часто чувствовала, что ее подавляют.

— Было сложно вставлять свои три копейки. Я человек, который мог рассказать много и интересно. Мне никогда полноценно не давали слова. Это проект имени Гузеевой, — заявляла астролог.

За 18 лет Василиса Володина практически не изменилась | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 годЗа 18 лет Василиса Володина практически не изменилась | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

За 18 лет Василиса Володина практически не изменилась

Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

Володина перестала сниматься в «Давай поженимся» с началом пандемии. Она хотела продолжать составлять прогнозы и делиться своими находками, у эксперта была только одна просьба — делать это дистанционно. Команда не поддержала ее. У Володиной было два пути: идти работать в студию и рисковать здоровьем или отказаться от съемок. Она выбрала второе.

— Это полная драматизма история, тяжело давшееся мне решение. Смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии были высокие риски болеть тяжело вплоть до нехороших исходов. Особенно в тех экстремальных условиях, в которых снимается шоу, — на холодном заводе. Плюс пожилые родители. И я попросила две недели дать мне возможность выходить онлайн, — раскрывала подробности Володина.

По словам астролога, между ней и другими ведущими никогда не было дружеских отношений, только рабочие,. Но она надеялась, что Лариса Гузеева поддержит ее, однако та, наоборот поспособствовала, что Володина не смогла вернуться к съемкам даже после пандемии.

— Я выбрала жизнь, а кто-то выбирает кошелек, — язвительно заметила астролог.

Василиса Володина старается сохранять оптимизм, несмотря ни на что | Источник: vasilisa.volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Василиса Володина старается сохранять оптимизм, несмотря ни на что | Источник: vasilisa.volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Василиса Володина старается сохранять оптимизм, несмотря ни на что

Источник:

vasilisa.volodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для самой Гузеевой заявления Володиной оказались сюрпризом. Она восприняла уход Володиной как предательство.

— Я ее уговаривала трое суток: «Василис, мне самой страшно, а ты не бойся». Я любила Василису, это было заметно в кадре, я к ней всегда была настроена очень хорошо. Приходила в ее дом. Мы не дружили, но я хотела помочь и защитить, потому что старшая, — делилась своим взглядом на ситуацию Гузеева.

По словам Ларисы, она сама многим пожертвовала ради съемок и работы, и ей было особенно обидно услышать, что к ней особое отношение и все подстраиваются под нее.

— Когда уходила моя мама, ей было страшно. Я должна была сидеть рядом. Я писала программы до трех часов ночи. Я уходила в гримерную и плакала на листок, чтобы у меня слезы не текли по лицу, — признавалась Гузеева. — Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Я все время думала: «Ты повела себя как… Ну очень плохо по отношению к коллективу». Зачем она стала ходить и давать интервью? Вот это низко, как-то подло.

Володина не стала продолжать перепалку с бывшей коллегой. После ее ухода в шоу больше не стали приглашать астрологов, вместо этого третьим ведущим взяли искусственный интеллект.

Последние годы Василиса активно ведет собственный блог и выступает экспертом в шоу, в том числе и в «Модном приговоре» (16+), который выходит на том же канале, что и «Давай поженимся».

4

Роза Сябитова

Для Розы Сябитовой приглашение на передачу стало спасательным кругом. В начале 2000-х она была одна, без денег и связей, с двумя детьми на руках. Сваха открыла собственное агентство, где помогала людям найти свою идеальную пару, однако ей нужна была популярность, чтобы дело не заглохло. Здесь подспорьем и стало «Давай поженимся».

Первоначально Сябитову пригласили на шоу как эксперта, а после сделали полноценной ведущей | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 годПервоначально Сябитову пригласили на шоу как эксперта, а после сделали полноценной ведущей | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

Первоначально Сябитову пригласили на шоу как эксперта, а после сделали полноценной ведущей

Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

Съемки первых выпусков прошли на ура. Сябитова за счет яркой внешности и характера сильно выделялась на фоне спокойных и миловидных Володиной и Волги. Но всё сильно изменилось, когда в проект пришла Гузеева. Ссора произошла в первый же съемочный день, когда Лариса поставила под сомнения слова Розы, и та не стала терпеть.

— Когда слово предоставили мне, я наехала: «Знаете что, Лариса, при всем моем уважении, вы не сваха, так что не говорите того, в чем не разбираетесь, это моя поляна!» — вскипела Сябитова.

После этого между ведущими установилось четкое правило — они общаются только в рамках программы и все конфликты и примирения у них могут быть на работе. Сябитова уверяет, что на этом настояла Гузеева, а она лишь поддержала такую «игру».

Кроме скандалов на съемочной площадке, в жизни Сябитовой не обошлось без разборок и в личной жизни. В первый же год работы на «Давай поженимся» она закрутила роман с одним из участников и вышла за него замуж.

Брак продержался три года | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), Первый канал, 2011 годБрак продержался три года | Источник: кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), Первый канал, 2011 год

Брак продержался три года

Источник:

кадр из шоу «Пусть говорят» (16+), Первый канал, 2011 год

В совместной жизни главная сваха страны осознала, что вытянула не тот билет. По ее словам, мужчина неоднократно избивал ее, а также постоянно конфликтовал с ее детьми от первого брака. В итоге через три года совместной жизни Сябитова подала на развод.

В непростой период свахи поговаривали, что она отчаялась и стала часто наведываться к Володиной и Глобе, чтобы найти решение своих проблем у звезд. Долгое время Сябитова никак не комментировала такие разговоры, но в 2026 году сделала жесткое заявление.

— Я хочу дать опровержение тем статьям, в которых написано, что я якобы верю в нумерологию, астрологию и что я не раз обращалась к Василисе Володиной и Павлу Глобе за консультациями по вопросам, связанным с карьерным ростом или финансовым благополучием и даже с вопросами личной жизни, — записала в своем блоге видео Сябитова.

Роза Сябитова дольше всех продержалась на шоу | Источник: пресс-служба Первого каналаРоза Сябитова дольше всех продержалась на шоу | Источник: пресс-служба Первого канала

Роза Сябитова дольше всех продержалась на шоу

Источник:

пресс-служба Первого канала

Сваха прошлась по всем, кто занимается эзотерикой, и заявила, что не только не верит в это, но и считает опасным.

— Повторяю в последний раз! Я считаю, что астрология, нумерология и все остальные лжегадания наносят вред людям. Людей обманывают, зарабатывают на этом немалые деньги. Особенно опасны консультации, когда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья. Прививки, диагностика заболеваний, способы лечения и многое другое, — высказалась Сябитова.

5

Лариса Гузеева

Гузеева прославилась еще в 80-е и с того времени регулярно снималась в кино и играла в театре. Предложение вести шоу про любовь она сначала восприняла как шутку, которая не стоит внимания. Однако, всё обдумав, Гузеева согласилась сниматься.

К съемкам в шоу Гузеева не относилась серьезно | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 годК съемкам в шоу Гузеева не относилась серьезно | Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

К съемкам в шоу Гузеева не относилась серьезно

Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2008 год

— Когда мне предложили вести программу, я подумала: «Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь», — вспомнила Гузеева. — Месяц думала, а потом пошла! Но мой образ со временем менялся. Первый, когда я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, только когда я сказала: «Ладно, мы одинаковые. Только я не подарок»».

В шоу Гузеева никогда не была на вторых ролях. С первых выпусков она не стеснялась задавать жесткие вопросы, говорить гостям всё, что о них думает, и не раз спорила с ведущими. За 18 лет работы ее образ в «Давай поженимся» крепко въелся в умы многих. Из-за этого с Гузеевой боятся знакомиться и общаться, считая, что она и в жизни такой же сложный человек, как и на экране.

— Ведущая «Давай поженимся!» — придуманный образ. И в рамках этой программы я не Лариса Гузеева. Это не я. Я так не одеваюсь, я так не крашусь, я так не выгляжу. А главное, я так не разговариваю. У меня даже интонации такой нет. В передаче я себе позволяю то, что не могу позволить, общаясь с вами, продавцом, директором школы, врачом, — признавалась в одном из интервью Гузеева.

В программе Гузеева часто экспериментирует с образами | Источник: пресс-служба Первого каналаВ программе Гузеева часто экспериментирует с образами | Источник: пресс-служба Первого канала

В программе Гузеева часто экспериментирует с образами

Источник:

пресс-служба Первого канала

Кроме конфликта с Володиной во время пандемии у Гузеевой случился очередной конфликт с Сябитовой. Программу «Давай поженимся» на время ставили на паузу, и многие сомневались, что она вообще снова выйдет в эфир. Главная сваха страны сделала заявление в пользу того, что проект нельзя закрывать, но она предложила убрать из него Гузееву.

— Пригласить молодую и талантливую, которая будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями всегда интересно смотреть, эти программы рейтинговые, — высказалась в своем блоге Сябитова.

В качестве альтернативы сваха предложила Клаву Коку. Однако создатели идею не оценили, и Гузеева вернулась в эфир и продолжает вести программу вместе с Сябитовой. Параллельно с этим актриса также стала чаще сниматься в кино, преимущественно в комедиях. Она появилась в главной роли в «Теще» (16+) с Гариком Харламовым и в «Трех сестрах» (18+) с Павлом Деревянко.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Давай поженимся Василиса Володина Роза Сябитова Лариса Гузеева Тамара Глоба
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Комментарии
3
Гость
6 часов
Василиса Володина — настоящий профессионал, держит марку!
Гость
7 часов
Забавно, что астрология в «Давай поженимся» — это вам не шутки.
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Гость
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