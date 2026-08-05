На тренерском мостике изменения: «Локомотив» объявил штаб на новый хоккейный сезон

В «Локомотиве» объявили полный состав нового тренерского штаба Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Действующий обладатель Кубка Гагарина представил полный тренерский штаб команды. Помощниками Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве» станут Юрий Бабенко и Александр Перов.

«Рады сообщить, что в тренерский состав „железнодорожников“ в качестве помощников главного тренера Дмитрия Квартальнова войдут известные российские специалисты», — прокомментировали 5 августа в пресс-службе команды.

При этом клуб сумел сохранить и прежних тренеров, с которыми «Локомотив» уже выигрывал трофеи. Кто будет стоять в сезоне на скамейке — в материале 76.RU.

Тренеры-победители остаются

После второго подряд Кубка Гагарина изменения в тренерском штабе оказались не такие радикальные. Специалисты Сергей Звягин и Дмитрий Красоткин, тренер вратарей Андрей Малков и тренер по физической подготовке Георгий Кошель остаются в «Локомотиве».

Красоткина и Малкова давно называют легендами ярославского клуба. Первый знаком практически с каждым хоккеистом в составе еще с молодежки. Второй работает с вратарской бригадой команды — и, как показывают результаты, справляется успешно.

Звягин прошлым летом заходил как главный помощник Боба Хартли. Именно он доносил большую часть тренерских мыслей канадца до команды. С отъездом Боба встал вопрос о возможном уходе Звягина из клуба, но Дмитрий Квартальнов дал понять, что нуждается в этом специалисте.

«Надеюсь, что останется Сергей Звягин, с которым ведутся переговоры», — говорил в интервью ТАСС после своего назначения в «Локомотив» Квартальнов.

Сергей Звягин остается в тренерском штабе «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Новые лица штаба

Впервые за долгое время Дмитрий Квартальнов приехал в клуб без своих помощников. Его прежние коллеги Игорь Горбенко и Владимир Чебатуркин, с которыми главный тренер успел поработать уже не в одном клубе, перешли в тренерский штаб «Лады». В Ярославле перед Квартальновым окажутся новые лица.

48-летний Юрий Бабенко за свою небольшую тренерскую карьеру успел поработать почти во всех топ-клубах. Бабенко трудился в ЦСКА, СКА, «Ак Барсе», московском «Динамо» и теперь получил вызов из Ярославля. В чемпионате 2021/2022 Юрий Бабенко даже был главным тренером, руководил «Витязем».

Юрий Бабенко родился 2 января 1978 года в Пензе, воспитанник хоккейного клуба «Дизель», начинал карьеру в 1995 году в составе команды «Крылья Советов». Несколько лет играл в АХЛ, а также провел три матча в НХЛ. В составе команды «Динамо» дважды завоевал Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

Юрий Бабенко в прошлом сезоне работал в СКА Источник: пресс-конференция после матча «Локомотив» — «Ак Барс», 21 декабря 2022 года, ХК «Локомотив» / YouTube

38-летний Александр Перов с самой системой клуба знаком хорошо. Спортсмен родом из Рыбинска Ярославской области, свою хоккейную карьеру начинал в «Локомотиве». Однако в 2000-х в состав основной команды Перов пробиться не сумел.

Александр Перов родился 12 октября 1987 года в Рыбинске, воспитанник ярославской хоккейной школы.

Александр Перов родом из Рыбинска Источник: Пресс-конференция «Дизель» — «Югра», 22 января 2025 года, ХК Дизель / YouTube

После завершения спортивной карьеры Александр начал тренерский путь в детском хоккее. Затем его пригласили во Всероссийскую хоккейную лигу (ВХЛ), где он попробовал себя в разных ролях — от ассистента до главного тренера. Во время работы в «Югре» наставник признавался, что коллектив из Ярославля является для него образцом в игровом стиле.

«Стараемся что-то подмечать в чемпионских командах — например, в „Локомотиве“ и „Флориде“, которые хорошо организованы, имеют правильную рабочую этику», — рассказывал Перов в интервью ВХЛ.

В прошлом сезоне он привел ХК «Югра» из Ханты-Мансийска к победе в Всероссийской Хоккейной Лиге.

Новая роль Хартли

При этом тренерский штаб остался без Вячеслава Гусова. В ярославском клубе он работал с 2023 года и выполнял роль тренера-аналитика. Его также можно было увидеть на тренировках с неиграющим составом команды. Вместе с «Локомотивом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. 1 августа стало известно, что Гусов перешел в ЦСКА, где будет помогать главному тренеру армейской команды Игорю Никитину (экс-наставнику «Локомотива»).

Гусов, получив еще один кубок в составе «Локомотива», перешел в команду Никитина — ЦСКА Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Клуб остался без помощник главного тренера Майка Пелино. Канадский 66-летний специалист не вошел в новый тренерский штаб ярославской команды, даже несмотря на то, что в сезоне 2021/2022 североамериканец уже работал в штабе Квартальнова в казанском «Ак Барсе».

Боб Хартли, Майк Пелино и Сергей Звягин перед матчем настраиваются на игру Источник: Максим Цирулев / 76.RU

При этом появилась информация о дальнейшем сотрудничестве экс-наставника «Локомотива» Боба Хартли с ярославской командой. Ранее клуб официально объявил, что канадец станет консультантом команды Дмитрия Квартальнова. Боб должен прилететь в Ярославль в середине августа для участия в предсезонном сборе «Локомотива».

«Сделаю всё, чтобы „Локомотив“ и дальше был успешен», — заявил «Матч ТВ» Хартли.

В межсезонье «Локомотив» проведет два товарищеских матча в Ярославле против «Торпедо» и «Северстали» (6+). Затем команда отправится на предсезонный турнир (6+) в Омск, где еще раз встретится с «Северсталью», а также «Нефтехимиком», «Сибирью» и «Авангардом».