На тренерском мостике изменения: «Локомотив» объявил штаб на новый хоккейный сезон

Действующий обладатель Кубка Гагарина представил полный тренерский штаб команды. Помощниками Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве» станут Юрий Бабенко и Александр Перов.
«Рады сообщить, что в тренерский состав „железнодорожников“ в качестве помощников главного тренера Дмитрия Квартальнова войдут известные российские специалисты», — прокомментировали 5 августа в пресс-службе команды.
При этом клуб сумел сохранить и прежних тренеров, с которыми «Локомотив» уже выигрывал трофеи. Кто будет стоять в сезоне на скамейке — в материале 76.RU.
Тренеры-победители остаются
После второго подряд Кубка Гагарина изменения в тренерском штабе оказались не такие радикальные. Специалисты Сергей Звягин и Дмитрий Красоткин, тренер вратарей Андрей Малков и тренер по физической подготовке Георгий Кошель остаются в «Локомотиве».
Красоткина и Малкова давно называют легендами ярославского клуба. Первый знаком практически с каждым хоккеистом в составе еще с молодежки. Второй работает с вратарской бригадой команды — и, как показывают результаты, справляется успешно.
Звягин прошлым летом заходил как главный помощник Боба Хартли. Именно он доносил большую часть тренерских мыслей канадца до команды. С отъездом Боба встал вопрос о возможном уходе Звягина из клуба, но Дмитрий Квартальнов дал понять, что нуждается в этом специалисте.
«Надеюсь, что останется Сергей Звягин, с которым ведутся переговоры», — говорил в интервью ТАСС после своего назначения в «Локомотив» Квартальнов.
Новые лица штаба
Впервые за долгое время Дмитрий Квартальнов приехал в клуб без своих помощников. Его прежние коллеги Игорь Горбенко и Владимир Чебатуркин, с которыми главный тренер успел поработать уже не в одном клубе, перешли в тренерский штаб «Лады». В Ярославле перед Квартальновым окажутся новые лица.
48-летний Юрий Бабенко за свою небольшую тренерскую карьеру успел поработать почти во всех топ-клубах. Бабенко трудился в ЦСКА, СКА, «Ак Барсе», московском «Динамо» и теперь получил вызов из Ярославля. В чемпионате 2021/2022 Юрий Бабенко даже был главным тренером, руководил «Витязем».
Юрий Бабенко родился 2 января 1978 года в Пензе, воспитанник хоккейного клуба «Дизель», начинал карьеру в 1995 году в составе команды «Крылья Советов». Несколько лет играл в АХЛ, а также провел три матча в НХЛ. В составе команды «Динамо» дважды завоевал Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.
38-летний Александр Перов с самой системой клуба знаком хорошо. Спортсмен родом из Рыбинска Ярославской области, свою хоккейную карьеру начинал в «Локомотиве». Однако в 2000-х в состав основной команды Перов пробиться не сумел.
Александр Перов родился 12 октября 1987 года в Рыбинске, воспитанник ярославской хоккейной школы.
После завершения спортивной карьеры Александр начал тренерский путь в детском хоккее. Затем его пригласили во Всероссийскую хоккейную лигу (ВХЛ), где он попробовал себя в разных ролях — от ассистента до главного тренера. Во время работы в «Югре» наставник признавался, что коллектив из Ярославля является для него образцом в игровом стиле.
«Стараемся что-то подмечать в чемпионских командах — например, в „Локомотиве“ и „Флориде“, которые хорошо организованы, имеют правильную рабочую этику», — рассказывал Перов в интервью ВХЛ.
В прошлом сезоне он привел ХК «Югра» из Ханты-Мансийска к победе в Всероссийской Хоккейной Лиге.
Новая роль Хартли
При этом тренерский штаб остался без Вячеслава Гусова. В ярославском клубе он работал с 2023 года и выполнял роль тренера-аналитика. Его также можно было увидеть на тренировках с неиграющим составом команды. Вместе с «Локомотивом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. 1 августа стало известно, что Гусов перешел в ЦСКА, где будет помогать главному тренеру армейской команды Игорю Никитину (экс-наставнику «Локомотива»).
Клуб остался без помощник главного тренера Майка Пелино. Канадский 66-летний специалист не вошел в новый тренерский штаб ярославской команды, даже несмотря на то, что в сезоне 2021/2022 североамериканец уже работал в штабе Квартальнова в казанском «Ак Барсе».
При этом появилась информация о дальнейшем сотрудничестве экс-наставника «Локомотива» Боба Хартли с ярославской командой. Ранее клуб официально объявил, что канадец станет консультантом команды Дмитрия Квартальнова. Боб должен прилететь в Ярославль в середине августа для участия в предсезонном сборе «Локомотива».
«Сделаю всё, чтобы „Локомотив“ и дальше был успешен», — заявил «Матч ТВ» Хартли.
В межсезонье «Локомотив» проведет два товарищеских матча в Ярославле против «Торпедо» и «Северстали» (6+). Затем команда отправится на предсезонный турнир (6+) в Омск, где еще раз встретится с «Северсталью», а также «Нефтехимиком», «Сибирью» и «Авангардом».
Расписание матчей мы публиковали в этом материале.