Деревья падают на проезжую часть: на Ярославль обрушилась мощная гроза. Онлайн-трансляция

В РСЧС Ярославской области жителей региона предупредили о грозе в отдельных районах с ливнем, сильным дождем и градом.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 18:00 30 июля до 6:00 31 июля», — говорится в предупреждении.

Ярославцев просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не стоит парковать машину в таких местах.