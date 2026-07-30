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Город Онлайн-трансляция Деревья падают на проезжую часть: на Ярославль обрушилась мощная гроза. Онлайн-трансляция

Деревья падают на проезжую часть: на Ярославль обрушилась мощная гроза. Онлайн-трансляция

Показываем последствия непогоды в городе

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В Ярославле началась мощная гроза | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUВ Ярославле началась мощная гроза | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле началась мощная гроза

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Вечером 30 июля в Ярославле началась мощная гроза. В небе сверкают молнии, зарядил ливень.

В онлайн-трансляции показываем последствия ненастья в городе.

Алина Сардекова

Первомайскую улицу тоже затопило. Некоторые снимают обувь, чтобы не промочить ее еще сильнее.

От дождя-то зонт защитит, а вот с лужами уже сложнее | Источник: читатель 76.RUОт дождя-то зонт защитит, а вот с лужами уже сложнее | Источник: читатель 76.RU

От дождя-то зонт защитит, а вот с лужами уже сложнее

Источник:

читатель 76.RU

Носки девушки решили не жалеть | Источник: читатель 76.RUНоски девушки решили не жалеть | Источник: читатель 76.RU

Носки девушки решили не жалеть

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

Пора запасаться дождевиками

Источник:

читательница 76.RU

И еще немного об обстановке на Республиканской улице.

«Воды по щиколотку на тротуарах местами. Пройти, не зачерпнув, не выйдет», — говорит ярославна.

Автобус буквально плывет по проезжей части

Источник:

читательница 76.RU

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Алина Сардекова
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Алина Сардекова

В такой обстановке пассажиры ждут автобусы

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

В поселке Лесная Поляна под Ярославлем ветер уронил березы. Сломанные деревья упали прямо на проезжую часть.

Последствия мощного ветра | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПоследствия мощного ветра | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram
Люди пытаются убрать деревья с проезжей части | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЛюди пытаются убрать деревья с проезжей части | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram
Движение слегка затруднено | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДвижение слегка затруднено | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram
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Алина Сардекова

Вот это ураган в Дзержинском районе! Мощный ветер гнет деревья.

Обстановка в Брагине

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

Читатель 76.RU рассказал, что в Угличе тоже поливает.

«Ужас какой, ливень стеной и еще темно стало. Углич на связи», — написал ярославец.

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Алина Сардекова

Ливень ударил с новой силой! Молнии сверкают каждую секунду, а людей пугают раскаты грома.

На видео выглядит не так мощно, как в реальности, но всё же.

Кажется, дождь и не планирует останавливаться

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

Читатель 76.RU попал под ливень в центре города.

«Вот это да! На Республиканской льет как из ведра. Не знаю, как буду добираться домой. Зонта-то нет», — рассказал ярославец.

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Алина Сардекова

Экстренное предупреждение о грозе

В РСЧС Ярославской области жителей региона предупредили о грозе в отдельных районах с ливнем, сильным дождем и градом.

«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 18:00 30 июля до 6:00 31 июля», — говорится в предупреждении.

Ярославцев просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не стоит парковать машину в таких местах.

Телефон экстренных служб: 112.

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Комментарии
5
Гость
3 минуты
Бедные деревья. Что не вырубят, то повалит.
Гость
10 минут
Люблю летние грозы, особенно если они проходят тогда, когда я дома 😁
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Гость
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