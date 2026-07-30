Деревья падают на проезжую часть: на Ярославль обрушилась мощная гроза. Онлайн-трансляция

Вечером 30 июля в Ярославле началась мощная гроза. В небе сверкают молнии, зарядил ливень.
В онлайн-трансляции показываем последствия ненастья в городе.
Первомайскую улицу тоже затопило. Некоторые снимают обувь, чтобы не промочить ее еще сильнее.
И еще немного об обстановке на Республиканской улице.
«Воды по щиколотку на тротуарах местами. Пройти, не зачерпнув, не выйдет», — говорит ярославна.
В поселке Лесная Поляна под Ярославлем ветер уронил березы. Сломанные деревья упали прямо на проезжую часть.
Вот это ураган в Дзержинском районе! Мощный ветер гнет деревья.
Читатель 76.RU рассказал, что в Угличе тоже поливает.
«Ужас какой, ливень стеной и еще темно стало. Углич на связи», — написал ярославец.
Ливень ударил с новой силой! Молнии сверкают каждую секунду, а людей пугают раскаты грома.
На видео выглядит не так мощно, как в реальности, но всё же.
Читатель 76.RU попал под ливень в центре города.
«Вот это да! На Республиканской льет как из ведра. Не знаю, как буду добираться домой. Зонта-то нет», — рассказал ярославец.
Экстренное предупреждение о грозе
В РСЧС Ярославской области жителей региона предупредили о грозе в отдельных районах с ливнем, сильным дождем и градом.
«При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 18:00 30 июля до 6:00 31 июля», — говорится в предупреждении.
Ярославцев просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также не стоит парковать машину в таких местах.
Телефон экстренных служб: 112.