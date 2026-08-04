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Происшествия «Зажало»: появились подробности инцидента с 4-летним ребенком на входе в ТРЦ в Ярославле

«Зажало»: появились подробности инцидента с 4-летним ребенком на входе в ТРЦ в Ярославле

Ранее сообщалось, что малыш пострадал в «дверях-крутилках»

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У входа в ТРЦ собралась толпы | Источник: читатель 76.RUУ входа в ТРЦ собралась толпы | Источник: читатель 76.RU

У входа в ТРЦ собралась толпы

Источник:

читатель 76.RU

Появились подробности инцидента с ребенком, зажатым в крутящихся дверях торгово-развлекательного центра «Аура» в Ярославле. Ранее сообщалось, что вечером 3 августа на входе зажало конечность у маленькой девочки. По уточненным данным источника 76.RU, пострадал 4-летний мальчик.

«Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежал на полу. Какую-то конечность зажевало дверью. Плакал сильно», — рассказывала 76.RU очевидица.

Малыш был с родителями. В какой-то момент мальчик попал в дверь. Телесных повреждений после осмотра не выявили. Родители не стали писать заявление, претензий к ТРЦ нет.

Напомним, к дверям торгово-развлекательного центра из-за инцидента приезжали полицейские. В ярославском УМВД сообщили о проведении проверки.

В конце июля на колесе обозрения в Рыбинске Ярославской области застряли несколько отдыхающих. Спасателям пришлось эвакуировать с высоты 12–35 метров пожилую женщину и семью с двумя детьми 7 и 10 лет. Обошлось без пострадавших, однако застрявшим на колесе выплатили компенсации.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ТРЦ Аура Пострадавший ребенок
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Комментарии
50
Гость
2 часа
Чего тут развели? Ясно написано: у родителей претензий к ТЦ нет!
Гость
9 часов
Родители не стали писать заявление, претензий к ТРЦ нет. Конечно претензии только к себе
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Гость
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