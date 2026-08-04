«Зажало»: появились подробности инцидента с 4-летним ребенком на входе в ТРЦ в Ярославле

У входа в ТРЦ собралась толпы Источник: читатель 76.RU

Появились подробности инцидента с ребенком, зажатым в крутящихся дверях торгово-развлекательного центра «Аура» в Ярославле. Ранее сообщалось, что вечером 3 августа на входе зажало конечность у маленькой девочки. По уточненным данным источника 76.RU, пострадал 4-летний мальчик.

«Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежал на полу. Какую-то конечность зажевало дверью. Плакал сильно», — рассказывала 76.RU очевидица.

Малыш был с родителями. В какой-то момент мальчик попал в дверь. Телесных повреждений после осмотра не выявили. Родители не стали писать заявление, претензий к ТРЦ нет.

Напомним, к дверям торгово-развлекательного центра из-за инцидента приезжали полицейские. В ярославском УМВД сообщили о проведении проверки.