«Зажало»: появились подробности инцидента с 4-летним ребенком на входе в ТРЦ в Ярославле

Появились подробности инцидента с ребенком, зажатым в крутящихся дверях торгово-развлекательного центра «Аура» в Ярославле. Ранее сообщалось, что вечером 3 августа на входе зажало конечность у маленькой девочки. По уточненным данным источника 76.RU, пострадал 4-летний мальчик.
«Тут уже приехала полиция, собралась толпа. Вращающуюся дверь остановили, ребенок лежал на полу. Какую-то конечность зажевало дверью. Плакал сильно», — рассказывала 76.RU очевидица.
Малыш был с родителями. В какой-то момент мальчик попал в дверь. Телесных повреждений после осмотра не выявили. Родители не стали писать заявление, претензий к ТРЦ нет.
Напомним, к дверям торгово-развлекательного центра из-за инцидента приезжали полицейские. В ярославском УМВД сообщили о проведении проверки.
В конце июля на колесе обозрения в Рыбинске Ярославской области застряли несколько отдыхающих. Спасателям пришлось эвакуировать с высоты 12–35 метров пожилую женщину и семью с двумя детьми 7 и 10 лет. Обошлось без пострадавших, однако застрявшим на колесе выплатили компенсации.