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Культура Мнение «Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско

«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско

Рецензия на, пожалуй, главный блокбастер года

308
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско | Источник: «Кинопоиск»«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско | Источник: «Кинопоиск»
Источник:

«Кинопоиск»

В российских кинотеатрах показывают эпический фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU посмотрела экранизацию бессмертной поэмы Гомера и делится впечатлениями. Далее — от первого лица.

С момента выхода в прокат «Одиссеи» (18+) Кристофера Нолана специалистов по античному эпосу и периоду Троянской войны в интернетах заметно прибыло. В принципе, понятно, почему это произошло. На фоне унылого отечественного кинопроката и ограниченного показа фильм стал событием грандиозным. И зритель «восхищения не снес».

Понимаю, что за свою рецензию отхвачу хейта. Но это путь самурая: что бы ты ни написала, всё равно найдется противоположное мнение. Поэтому рискну.

Ничего не буду писать про то, что это первый в истории художественный фильм, полностью снятый на 70-миллиметровую пленку IMAX. Нолан использовал около 600 километров пленки, отказавшись от цифровых камер. Прекрасно, но в силу сами знаете каких обстоятельств так, как задумал творец, мы его фильм не увидим. Но даже не в IMAX картинка впечатляющая.

Любители масштабной картинки точно оценят фильм | Источник: «Кинопоиск»Любители масштабной картинки точно оценят фильм | Источник: «Кинопоиск»

Любители масштабной картинки точно оценят фильм

Источник:

«Кинопоиск»

Дальше давайте разбираться со смыслами. Если вы из тех зрителей, кому нужно и важно историческое соответствие и чтобы всё было «по первоисточнику», то смотреть эту «Одиссею» вам точно не стоит. Ибо не снимал Нолан историческую реконструкцию. Она для него не несла никакой художественной функции и не сделала бы фильм сильнее.

Собственно, по этой же причине в трехчасовой истории так мало экшена в стандартном его понимании. Нолан не показывает приключения Одиссея по пути домой, он в очередной раз исследует тему войны. Вернее, ее разрушающего влияния на человека. Через метафоры и образы он рассуждает о вине и ответственности, о ПТСР, о доме как о чувстве внутреннего баланса.

Сцена с троянским конем | Источник: «Кинопоиск»Сцена с троянским конем | Источник: «Кинопоиск»

Сцена с троянским конем

Источник:

«Кинопоиск»

Его Одиссей (Мэтт Деймон) после ада Троянской войны ищет покаяния. «Оппенгеймер», предыдущая работа Нолана, был об этом же.

Тут я бы провела аналогию с «Мастером и Маргаритой» Михаила Локшина. Там тоже режиссер подстраивает сюжет под идею. Берет форму и наполняет новым содержанием.

Взяв за основу поэму Гомера, Нолан максимально ее осовременил. Диалогов канонических тоже не будет, не ждите. Наверняка вы давно в курсе и про, скажем так, своеобразный каст картины.

Я тоже немного опасалась, что не смогу без внутреннего сопротивления на экран смотреть. Но… если смотреть в фокусе, который задал сценарист и режиссер в едином лице, всё становится на свои места. Каждый образ работает на основной посыл:

  • Агамемнон без лица, в «доспехах» и шлеме с украшением из позвонков — страшная разрушительная сила, машина для убийств;

  • Синон, персонаж Элиота Пейджа, ребенком ушедший на войну, — как голос совести. Ведь этого мальчишку принесли в жертву, чтобы хитрость с троянским конем удалась;

  • Афина (Зендая) в образе девушки, которую солдаты убили в Трое, — как вечное напоминание о содеянном. В «Одиссее» присутствие богов сведено к минимуму. У Нолана они скорее как рок, судьба и наши внутренние демоны;

  • песни сирен, в которых Одиссей слышит все не сдержанные им обещания…

В главной роли&nbsp;— Мэтт Деймон | Источник: «Кинопоиск»В главной роли&nbsp;— Мэтт Деймон | Источник: «Кинопоиск»

В главной роли — Мэтт Деймон

Источник:

«Кинопоиск»

Фильмы Кристофера Нолана всегда наполнены таким количеством деталей, что их можно бесконечно расшифровывать. Уверена, каждый зритель снимет свой слой, откроет что-то личное о цене ошибки.

В «Одиссее» мы видим нового Нолана, говорящего с нами языком притчи. Но выбирающего всё то же привычное и любимое нелинейное повествование. Сюжет то забегает вперед, то возвращается назад, раскрывая новые подробности.

Даже сцена захвата Трои у него повторяется дважды. Сначала — как героическое сражение. А потом — как нечто страшное, несущее смерть и разрушение.

Можно сколько угодно взвешивать свои за и против относительно звездного каста. Мне показалось, что буквально везде попадание в десятку. Мне оказался близок и Одиссей — как живой человек, лишенный героического. Понятна Пенелопа, которая 20 лет управляет Итакой, но всё равно остается «бесправной женщиной».

Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы | Источник: «Кинопоиск»Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы | Источник: «Кинопоиск»

Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы

Источник:

«Кинопоиск»

Я настаиваю: смотрите этот фильм не как «пересказ книжки», а как творческое высказывание режиссера, его послание миру. И тогда я знаю точно, что «Одиссея» вас приятно удивит.

Во всех остальных случаях это будет фиаско. Но не зря же я тут так долго настрой создавала…

Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь
Автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Пойдете смотреть фильм «Одиссея»?

Да, обязательно
Подумаю еще
Дождусь, когда появится в интернете
Нет, такое кино не для меня
А я уже

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Евгений ЗиновьевЕвгений Зиновьев
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Одиссея Кристофер Нолан Кинорецензия Премьера фильма Гомер
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Комментарии
5
Гость
8 часов
"Одиссея" Нолана - это фиаско, братан, как не смотри.
Гость
8 часов
А как "Колобка" смотреть?
Читать все комментарии
Гость
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