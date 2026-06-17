Нападающий ХК «Локомотив» принял предложение другого клуба: о ком идет речь

Нападающий ХК «Локомотив» принял предложение другого клуба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

24-летний нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов согласился на предложение челябинского «Трактора». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги 17 июня.

Даниил Тесанов — воспитанник ярославской школы хоккея. Вместе с молодежкой «Локо» он взял Кубок Харламова в 2019 году. За «Локомотив» Тесанов вышел играть с 2020-го года. 24-летний форвард сразу стал одним из главных любимчиков фанатов.

31 мая 2026 года контракт Даниила с командой железнодорожников истек. Хоккеист имеет статус ОСА (ограниченно свободного агента), такие игроки имеют право принимать предложения других клубов до определенного периода.

Тесанов согласился перейти в «Трактор», однако у «Локомотива» есть 7 дней, чтобы повторить предложение. Если ярославская команда успеет, то Даниил останется с ней, в ином случае игрок перейдет к челябинцам, а «Локомотив» получит денежную компенсацию.

ОСА — в хоккее понимается как ограниченно свободный агент. Это статус хоккеиста, у которого истек срок контракта с клубом, но права на него по-прежнему принадлежат его предыдущей команде. По регламенту повторение предложения означает сохранение игрока в клубе.