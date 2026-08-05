«Уснул за рулем»: в Ярославской области микроавтобус оказался под фурой — фото с места ДТП

В Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой Источник: Свободный Ярославль / Telegram

В Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой. Аварию зафиксировали 5 августа на 161-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

Первой информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы. На снимках видно, что передняя часть микроавтобуса оказалась под фурой. Вокруг разбросало автомобильные обломки.

«Со слов очевидцев, водитель микроавтобуса уснул за рулем и въехал в стоящую на обочине фуру. Водителя с травмами увезли в реанимацию», — сообщили в городском паблике «Свободный Ярославль».

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В полиции на запрос 76.RU ответили, что сообщение об аварии поступило в 15:40.

«По предварительным данным, автомобиль „Опель“ совершил наезд на припаркованный грузовик „Вольво“ с полуприцепом. Мужчина-водитель „Опеля“ доставлен в больницу», — рассказали корреспонденту 76.RU в полиции.

Причина происшествия пока неизвестна, правоохранители уточняют все обстоятельства.

Недавно, 2 августа, в Некрасовском округе из-за аварии пострадали пять человек, среди них годовалая девочка. В тот же день в Ярославле пострадала в ДТП 48-летняя женщина. Предварительно, она врезалась в автобус на велосипеде. Женщину забрали с места аварии на скорой помощи.