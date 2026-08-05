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Происшествия «Уснул за рулем»: в Ярославской области микроавтобус оказался под фурой — фото с места ДТП

«Уснул за рулем»: в Ярославской области микроавтобус оказался под фурой — фото с места ДТП

Публикуем первые подробности от полиции

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В Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой | Источник: Свободный Ярославль / TelegramВ Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой | Источник: Свободный Ярославль / Telegram

В Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой

Источник:

Свободный Ярославль / Telegram

В Ярославской области произошло ДТП с микроавтобусом и фурой. Аварию зафиксировали 5 августа на 161-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

Первой информацией и кадрами с места происшествия поделились очевидцы. На снимках видно, что передняя часть микроавтобуса оказалась под фурой. Вокруг разбросало автомобильные обломки.

«Со слов очевидцев, водитель микроавтобуса уснул за рулем и въехал в стоящую на обочине фуру. Водителя с травмами увезли в реанимацию», — сообщили в городском паблике «Свободный Ярославль».

Микроавтобус врезался в фуру, стоящую на обочине | Источник: Свободный Ярославль / TelegramМикроавтобус врезался в фуру, стоящую на обочине | Источник: Свободный Ярославль / Telegram
Повсюду валяются автомобильные детали | Источник: Свободный Ярославль / TelegramПовсюду валяются автомобильные детали | Источник: Свободный Ярославль / Telegram
Под фурой оказалась передняя часть машины | Источник: Свободный Ярославль / TelegramПод фурой оказалась передняя часть машины | Источник: Свободный Ярославль / Telegram
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ДТП случилось около 15:40 | Источник: Свободный Ярославль / TelegramДТП случилось около 15:40 | Источник: Свободный Ярославль / Telegram

В полиции на запрос 76.RU ответили, что сообщение об аварии поступило в 15:40.

«По предварительным данным, автомобиль „Опель“ совершил наезд на припаркованный грузовик „Вольво“ с полуприцепом. Мужчина-водитель „Опеля“ доставлен в больницу», — рассказали корреспонденту 76.RU в полиции.

Причина происшествия пока неизвестна, правоохранители уточняют все обстоятельства.

Недавно, 2 августа, в Некрасовском округе из-за аварии пострадали пять человек, среди них годовалая девочка. В тот же день в Ярославле пострадала в ДТП 48-летняя женщина. Предварительно, она врезалась в автобус на велосипеде. Женщину забрали с места аварии на скорой помощи.

Попали в происшествие или стали его очевидцем? Сообщите об этом в редакцию 76.RU. Мы есть в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Фура Микроавтобус Пострадавший
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
По возможности лучше останавливаться на стоянку за пределами дороги. Обочина опасна.
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Гость
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