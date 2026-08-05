«Есть деньги — будет комфортно хоть где»: как россиянка уехала в США и почему прилетает за медициной на родину

Юлия работает онлайн-коучем Источник: Анна Иванина / NGS55.RU / Городские медиа

Юлия Данделион в Омске имела всё: успешный бизнес, семью, друзей и большое женское комьюнити, которое она выстроила вокруг себя. Девушка пережила развод и стала всё больше углубляться в себя, познавая свои желания. Во время карантина, в 2020 году, она от скуки зарегистрировалась в Tinder. С этого момента ее жизнь начала меняться.

В приложении она познакомилась с американцем, а после всё было как в кино: долгие созвоны по видео, глубокие разговоры и в конце концов первая встреча спустя полгода общения в Сети. Когда они встретились в Стамбуле, Юлия сразу поняла, что перед ней стоит тот самый мужчина.

В январе 2022 года впервые приехала на родину своего избранника — в Хьюстон, штат Техас. В этом же году пара поженилась. Сначала жизнь в другой стране давалась тяжело: в первые два года адаптации она периодически задумывалась о смысле жизни и столкнулась с потерей собственной идентичности.