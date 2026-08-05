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Происшествия Встали поезда метро: в Грузии и Абхазии произошел полный блэкаут

Встали поезда метро: в Грузии и Абхазии произошел полный блэкаут

Две страны погрузились во тьму

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По данным Минэнерго Абхазии, на Ингурской ГЭС произошла авария | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо данным Минэнерго Абхазии, на Ингурской ГЭС произошла авария | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По данным Минэнерго Абхазии, на Ингурской ГЭС произошла авария

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Грузии 5 августа произошел очередной масштабный блэкаут. Как сообщает агентство Interpressnews, электричество пропало по всей стране. Из-за этого в Тбилиси остановилось метро, а также прервалась работа Грузинских железных дорог.

«На данный момент официальная причина отключения электроэнергии неизвестна», — говорится в публикации.

Абхазия также осталась без электричества. Как сообщило Минэнерго страны, отключение произошло из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.

Источник: Larry Winter / XИсточник: Larry Winter / X
Источник:

Larry Winter / X

Источник: Larry Winter / XИсточник: Larry Winter / X
Источник:

Larry Winter / X

«Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Идет процесс восстановления подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.

Первый блэкаут произошел в Грузии в ночь на 24 июля, второй — утром 25 июля. Оба отключения затронули значительную часть страны. Первое отключение электроснабжения, по предварительным данным, произошло из-за отделения энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, а второе — из-за аварии на ЛЭП «Имерети».

Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Грузии. После конфликта начала 1990-х плотина осталась на территории, контролируемой Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. Станция работает как единый комплекс и обеспечивает электроэнергией как Абхазию, так и остальную часть Грузии.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Блэкаут Электричество Грузия Абхазия
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Комментарии
5
Гость
7 часов
надо выслать им борт мчс с гуманитарной помощью
Гость
7 часов
Одно поколение строило систему, пришли эффективные менеджеры, стали ломать. Результат видят все.
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