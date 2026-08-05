Встали поезда метро: в Грузии и Абхазии произошел полный блэкаут

В Грузии 5 августа произошел очередной масштабный блэкаут. Как сообщает агентство Interpressnews, электричество пропало по всей стране. Из-за этого в Тбилиси остановилось метро, а также прервалась работа Грузинских железных дорог.
«На данный момент официальная причина отключения электроэнергии неизвестна», — говорится в публикации.
Абхазия также осталась без электричества. Как сообщило Минэнерго страны, отключение произошло из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции.
«Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Идет процесс восстановления подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.
Первый блэкаут произошел в Грузии в ночь на 24 июля, второй — утром 25 июля. Оба отключения затронули значительную часть страны. Первое отключение электроснабжения, по предварительным данным, произошло из-за отделения энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, а второе — из-за аварии на ЛЭП «Имерети».
Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Грузии. После конфликта начала 1990-х плотина осталась на территории, контролируемой Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. Станция работает как единый комплекс и обеспечивает электроэнергией как Абхазию, так и остальную часть Грузии.