Продукты, одежда и пустые витрины: чем встречает ярославцев ТЦ, спрятавшийся во дворах центра

Дом на улице Свободы, 5 был построен в 1790-х как двухэтажный, третий этаж у него появился в начале прошлого века. Прямоугольный проем в здании раньше был проездом, полукруглый вход в магазин в центре здания тоже был проездом.

В 2008 году вышло постановление о включении объекта культурного наследия в реестр памятников местного значения.