Продукты, одежда и пустые витрины: чем встречает ярославцев ТЦ, спрятавшийся во дворах центра

Торговый центр «Ниагара» расположился в самом центре Ярославля — его окна выходят на площадь Волкова.
Здание на улице Свободы, 5 только внешне сливается с историческим обликом улицы. Со двора к историческому дому в 1990-х пристроили трехэтажный современный корпус. Торговый центр здесь открылся в период расцвета подобных площадок в нулевые, а именно в 2007-м. На тот момент в городе уже построили ТЦ «Фараон» и «Флагман».
«Дом жилой с лавками Шохина-Маркера»
Дом на улице Свободы, 5 был построен в 1790-х как двухэтажный, третий этаж у него появился в начале прошлого века. Прямоугольный проем в здании раньше был проездом, полукруглый вход в магазин в центре здания тоже был проездом.
В 2008 году вышло постановление о включении объекта культурного наследия в реестр памятников местного значения.
Сегодня в историческом здании располагаются магазины и офисы, а вход в него — маленькая дверь рядом с прямоугольным проемом. Вход в торговый центр, который работает уже два десятилетия, происходит через проем.
Однако ТЦ такого формата переживают не лучшие свои времена в эпоху онлайн-торговли. Мы заглянули в «Ниагару», чтобы посмотреть, что сегодня предлагает посетителям торговая площадка.