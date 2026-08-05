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Продукты, одежда и пустые витрины: чем встречает ярославцев ТЦ, спрятавшийся во дворах центра

Гуляем по «Ниагаре»

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Вход в «Ниагару» со стороны улицы Свободы легко не заметить | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в «Ниагару» со стороны улицы Свободы легко не заметить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вход в «Ниагару» со стороны улицы Свободы легко не заметить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Торговый центр «Ниагара» расположился в самом центре Ярославля — его окна выходят на площадь Волкова.

Здание на улице Свободы, 5 только внешне сливается с историческим обликом улицы. Со двора к историческому дому в 1990-х пристроили трехэтажный современный корпус. Торговый центр здесь открылся в период расцвета подобных площадок в нулевые, а именно в 2007-м. На тот момент в городе уже построили ТЦ «Фараон» и «Флагман».

«Дом жилой с лавками Шохина-Маркера»

Дом на улице Свободы, 5 был построен в 1790-х как двухэтажный, третий этаж у него появился в начале прошлого века. Прямоугольный проем в здании раньше был проездом, полукруглый вход в магазин в центре здания тоже был проездом.

В 2008 году вышло постановление о включении объекта культурного наследия в реестр памятников местного значения.

Сегодня в историческом здании располагаются магазины и офисы, а вход в него — маленькая дверь рядом с прямоугольным проемом. Вход в торговый центр, который работает уже два десятилетия, происходит через проем.

Однако ТЦ такого формата переживают не лучшие свои времена в эпоху онлайн-торговли. Мы заглянули в «Ниагару», чтобы посмотреть, что сегодня предлагает посетителям торговая площадка.

Торговый центр «Ниагара» находится на улице Свободы, 5 | Источник: Александр Куренной / 76.RUТорговый центр «Ниагара» находится на улице Свободы, 5 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Торговый центр «Ниагара» находится на улице Свободы, 5

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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На первом этаже расположен сетевой продуктовый магазин. И он выглядит самым посещаемым здесь местом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом&nbsp;— магазины одежды и обуви | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом&nbsp;— магазины одежды и обуви | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом — магазины одежды и обуви

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Внутри здания есть эскалаторы

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Александр Куренной / 76.RU

При желании можно воспользоваться лестницей | Источник: Александр Куренной / 76.RUПри желании можно воспользоваться лестницей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

При желании можно воспользоваться лестницей

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Часть павильонов на втором этаже пустует | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть павильонов на втором этаже пустует | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть павильонов на втором этаже пустует

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Александр Куренной / 76.RU

Но многие еще продают одежду | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо многие еще продают одежду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но многие еще продают одежду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Кроме того, на втором этаже расположен единственный в ТЦ туалет для посетителей

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Александр Куренной / 76.RU

Это еще один свободный павильон | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто еще один свободный павильон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это еще один свободный павильон

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Александр Куренной / 76.RU

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Есть тут и обувной

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А здесь продают мужские костюмы и рубашки

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На третьем этаже сразу два павильона занял свадебный салон. Похоже, дела у него идут неплохо

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Но и пустых витрин рядом хватает

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Александр Куренной / 76.RU

В углу расположен большой магазин мужской одежды и обуви | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ углу расположен большой магазин мужской одежды и обуви | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В углу расположен большой магазин мужской одежды и обуви

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Александр Куренной / 76.RU

Ателье находится между двумя пустующими помещениями | Источник: Александр Куренной / 76.RUАтелье находится между двумя пустующими помещениями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ателье находится между двумя пустующими помещениями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так торговый центр выглядит с внутреннего двора | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак торговый центр выглядит с внутреннего двора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так торговый центр выглядит с внутреннего двора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

76.RU общался с продавцом торгового центра старого формата о том, как повлияло на продажи развитие маркетплейсов.

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Комментарии
7
Гость
35 минут
Мертвые, застрявшие в нулевых, магазины, бегите оттуда. Что многие, кстати, и делают.
Гость
1 час
Думаю, что просто те товары, которые там продаются, просто не востребованы. Потому что в пятерочку, которая там же, я сама часто захожу
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