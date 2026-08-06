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Происшествия Mercedes производителя дронов подорвали под Екатеринбургом — рассказываем всё, что известно о покушении

Mercedes производителя дронов подорвали под Екатеринбургом — рассказываем всё, что известно о покушении

Сейчас предприниматель находится в реанимации

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Полпред Артем Жога с Владимиром Ткачуком (архивное фото) | Источник: «ЖОГА» / TelegramПолпред Артем Жога с Владимиром Ткачуком (архивное фото) | Источник: «ЖОГА» / Telegram

Полпред Артем Жога с Владимиром Ткачуком (архивное фото)

Источник:

«ЖОГА» / Telegram

Под Екатеринбургом на руководителя предприятия по производству FPV-дронов «Упырь» Владимира Ткачука совершили покушение. Неизвестные подорвали Mercedes предпринимателя. Взрыв унес жизнь охранника-водителя, сам коммерсант попал в реанимацию.

Место взрыва | Источник: Дарья Манохина / E1.RUМесто взрыва | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Место взрыва

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Покушение на Ткачука совершили вечером 4 августа в поселке Большой Исток. Как рассказали E1.RU очевидцы событий, взрыв произошел, когда машина начала отъезжать. После этого послышались крики.

«Машина начала отъезжать — и взрыв. Я услышал крик женщины. Понял, что, видимо, кто-то погиб. Не из-за машины ведь кто-то кричит», — сообщил автомеханик Гера Абдулов, который работает рядом с тем местом.

После приезда спасателей и силовиков на место взрыва территорию оцепили. По словам местных жителей, никого близко не подпускали, также у всех проверяли телефоны.

«Бах — и всё! Мощный взрыв был. Секунда, две — и всё. Людей не пускали в дома, всех проверяли. Оперативные службы приехали очень быстро, буквально через минут 10», — вспоминает еще одна соседка.

Источник:

читатель Е1.RU

После трагедии следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пресс-службы силовых ведомств не комментируют происшествие, ссылаясь на статью 161 УПК РФ «Запрет на разглашение данных предварительного расследования».

Как позже стало известно, Владимир Ткачук находится в реанимации в стабильном состоянии. Об этом сообщили его коллеги.

«На нашего главадмина и гендиректора „Уралдронзавода“ Владимира Ткачука было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии», — написали в telegram-канале «Повернутые на войне».

Владимир Ткачук — создатель дрона «Упырь», который называют одним из лучших в России. FPV-дрон предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Ткачук создал производство в Екатеринбурге после начала спецоперации на Украине, а первые «Упыри» отправились на СВО в 2023-м.

Общество с ограниченной ответственностью «Уралдронзавод» было зарегистрировано в сентябре 2023 года. Основная деятельность — производство прочих летательных аппаратов. Юридический адрес компании — промзона на Полевском тракте. В компании трудятся 18 человек.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании на конец 2025 года составила 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд. Компания внесена в санкционные списки США, Евросоюза, Украины и Швейцарии.

Владимир презентовал «Упыря» политикам самого высокого уровня — президенту Владимиру Путину, зампредседателя Совбеза Дмитрию Медведеву, полномочному представителю президента в УрФО Артему Жоге.

Владимир показывал «Упыря» Дмитрию Медведеву

Источник:

«ЖОГА» / Telegram

«История Владимира и его товарищей — показательный пример развития волонтерской инициативы. Идея создания уральского беспилотника начиналась с группы добровольцев, которые собирали и отвозили гуманитарные грузы в зону СВО. Там ребята увидели острый дефицит беспилотников и решили действовать. Так, опираясь на личные средства и энтузиазм участников, запустилось уникальное производство», — рассказывал в своем телеграм-канале полпред после посещения уральского производства дронов.

В 2024-м Владимир Ткачук показал свои дроны президенту России. Для него эта встреча была неожиданностью — на заседание военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем бизнесмена пригласили за день.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Машина Покушение Дрон
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