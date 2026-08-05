НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Культура «Оно настоящее, не пафосное»: как жители пустеющей деревни в Поморье своими силами спасают вековые традиции и наряды

«Оно настоящее, не пафосное»: как жители пустеющей деревни в Поморье своими силами спасают вековые традиции и наряды

Благодаря их энтузиазму сюда возвращается жизнь

150
Деревня отметила 555-летие | Источник: Иван Митюшев / 29.RUДеревня отметила 555-летие | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Деревня отметила 555-летие

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Будний день, а на левом берегу Северной Двины с размахом отмечают 555-й день рождения крохотной деревни Заостровье. Наши коллеги из 29.RU отправились в это уединенное место, чтобы понять, чем оно живет, и показать людей, которые вопреки всему сохраняют традиции Русского Севера и берегут свою малую родину.

Заостровье — небольшое сельское поселение в Архангельской области. Деревня расположена в отдаленной, густо покрытой тайгой части русского севера. Заостровье представляет типичный образец традиционного северного поселения с характерной деревянной застройкой.

Источник:

Мария Вершинина / 29.RU

Восстанавливают дома и народные костюмы

Постоянно в Заостровье живет около 150 человек, но многие приезжают на лето — дачники, дети. Вся деревня в длину — около пяти километров. Рядом течет речка Нюма, впадающая в Северную Двину.

На праздник собрались не только местные, но и гости из соседних деревень и поселков. Основная его часть пройдет вечером у Дома культуры, но начался он на несколько часов раньше с показа народных костюмов у старого дома.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Организовала показ и сшила часть костюмов дизайнер и основательница бренда berega Юлия Еремеева. Именно она позвала нас на праздник и приняла в одном из домов, где живет ее семья. Родилась Юля в Москве, но Заостровье для нее место не чужое: отсюда ее родители Юлия и Дмитрий, здесь живут ее бабушки. Семья приезжает в Заостровье несколько раз в год.

Юлия Еремеева с сестрой Ольгой | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUЮлия Еремеева с сестрой Ольгой | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Юлия Еремеева с сестрой Ольгой

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Костюмы — реплики тех, которые носили жители в Каргополе, Архангельском уезде Архангельской губернии, есть и вологодский костюм. Их изучением на местности занимается студия по возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала», некоммерческая организация из Москвы. Все образы создавали восемь мастеров этого коллектива.

Руководитель студии Татьяна Валькова впервые побывала в Поморье в 1984 году и с тех пор ездит в экспедиции, изучая традиции и быт на Севере. На праздник она приехала вместе с двумя коллегами. Когда мы оказались на месте, они еще работали — описывали предметы, найденные у местных жителей.

Татьяна помогает с костюмом | Источник: Иван Митюшев / 29.RUТатьяна помогает с костюмом | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Татьяна помогает с костюмом

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Для показа нашли 20 моделей. Две из них — сестры Юлия и Ольга, а остальные — местные девушки и женщины. В их числе оказалась и Олеся Гришанова, которая сейчас восстанавливает свой родовой дом в Заостровье.

— Полгода я живу здесь, полгода — в Северодвинске. Выстроила работу так, чтобы быть свободной и посвящать деревне больше времени. С года я здесь каждое лето проводила, — делится Олеся. — Люблю Север, деревенское, русское. Оно настоящее, оно не пафосное, человечное. Здесь гораздо больше, чем в городе, настоящего живого общения.

Олеся Гришанова&nbsp;— в центре, в аутентичном костюме Русского Севера | Источник: Иван Митюшев / 29.RUОлеся Гришанова&nbsp;— в центре, в аутентичном костюме Русского Севера | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Олеся Гришанова — в центре, в аутентичном костюме Русского Севера

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Олеся хорошо знает историю своей семьи: родословную восстановили до царей.

— Я ее дополняю изучением материалов в архивах. На земле, где я живу сейчас, пять поколений только нашей семьи. С 1400 года живут здесь. Я продолжаю.

Не всё окружение разделяет стремление Олеси жить в деревне. Но в Заостровье много тех, кто любит свою малую Родину.

Многие занимаются творчеством | Источник: Иван Митюшев / 29.RUМногие занимаются творчеством | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Многие занимаются творчеством

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— С каждым годом таких людей в моем кругу всё больше и больше, — рассказывает она.

Несмотря на любовь местных к Заостровью, жить в деревне с каждым годом становится всё сложнее.

— Закрылись детский сад, почта, пекарня, — рассказывает Олеся. — Но есть картофельные поля, это единственное, что можно назвать производством. Косить луга перестали, так как нет живности. Остались пилорамы в соседних деревнях, мужчины ездят на вахты. Рукоделие развито. Ярмарки — один из способов немного заработать. Каждый живет своим хозяйством, огородом. Радостно, что остаются такие, кто место не покидает, глубоко изучает историю, популяризирует такую жизнь.

Детский сад в деревне закрыли | Источник: Иван Митюшев / 29.RUДетский сад в деревне закрыли | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Детский сад в деревне закрыли

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Показ начинался в 16 часов, подготовка стартовала раньше. Примерку костюмов и сборы организовали в доме, который теперь принадлежит Юлии: девушка купила его, чтобы отреставрировать и сделать здесь мастерскую для своего бренда. И назвали его так же — «Берега».

Юлия восстанавливает старый дом, чтобы превратить его в мастерскую | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЮлия восстанавливает старый дом, чтобы превратить его в мастерскую | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Юлия восстанавливает старый дом, чтобы превратить его в мастерскую

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

С восстановлением дома помогает архитектор-реставратор Николай Смирнов, который занимается и реконструкцией здания — тоже москвич, регулярно работающий на Севере.

На праздник специально позвали музыкантов из райцентра. Василий Водовозов и Александр Мальцев — участники коллектива «Здарье».

Александр приехал из райцентра | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUАлександр приехал из райцентра | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Александр приехал из райцентра

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

— Приехали сюда поучаствовать, любим эту хорошую деревню Заостровье, этот праздник, эту погоду, — рассказывает Александр.

Музыкант окончил Архангельский колледж культуры и мог жить в Заостровье:

— Я сюда даже распределился, но не доехал. Считаю, что я здешний, — говорит он. — Сюда стараемся часто приезжать.

«Здарье» — этнографический коллектив, занимающийся местным фольклором. Знание здесь передают от старших поколений к младшим.

— У нас бабушки, старшей 96 лет, они плясочки помнят, песенки. Нот не знают, а поют, что в их молодости было. И дети у нас занимаются, но состав меняется: выучатся — уедут, придут новые.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Ближе к 16 часам у дома собираются гости: здесь и заостровцы, и соседи из близлежащих деревень. Юлия Скорнякова, мама Юли, приглашает на экскурсию в дом, девушки в костюмах уже на улице фотографируются и готовятся к шествию, гармонисты играют мелодии, женщины запевают знакомые многим песни, уже ставшие по-своему народными.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Через полчаса начинается шествие: девушки в костюмах, гармонисты и гости с песнями и частушками идут вдоль всей деревни. У домов по пути собираются зрители, не присоединившиеся к гулянию, снимают идущих на телефоны, машут руками, кто-то даже подпевает, проходя мимо.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RUИсточник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Останавливаемся на небольшом поле у часовни. Многие из гостей по пути остались у Дома культуры: кто-то готовится к выступлению, другие занимают места или рассматривают товары, которые продают там же на ярмарке. Девушки в костюмах заводят танец под гармонь. Рядом бегает маленький мальчик, с большим интересом рассматривающий происходящее. Когда мама пытается отвести сына подальше, чтобы не мешал под ногами, он начинает капризничать. Особенно понравилась ему Юля, которой как раз не хватило пары на танец, и потому она приглашает мальчика плясать вместе.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Поют, танцуют и ездят на ярмарки

Снова собираемся и идем к Дому культуры — это конечная точка. Тут девушки готовятся к еще одному выходу, в этот раз на сцену, чтобы представить костюмы собравшимся. До начала еще несколько минут, есть время посмотреть, что предлагают на ярмарке.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Помимо торговых рядов на площадке работают палатки с шашлыком и шаурмой, а также столы с пирожками, компотом, попкорном и сладкой ватой. Для гостей организовали две фотозоны, для детей установили большую надувную горку, предлагают аквагрим и продают игрушки. Последние, правда, явно магазинные: например, плюшевые звери и машинки в коробочках.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Юбилей объединил таланты со всего региона. На одном из столов продают изделия ручной работы мастеров из других уголков края. Рядом развернулась импровизированная автограф-сессия: писательница Лилия Синцова из Холмогор, родины Михаила Ломоносова, подписывает свои сборники стихов и прозы, посвященные малой родине.

Торгуют и работами мастеров из других деревень | Источник: Иван Митюшев / 29.RUТоргуют и работами мастеров из других деревень | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Торгуют и работами мастеров из других деревень

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

У другого стола встречаем Нину Кузнецову. Вместе с напарницей они продают изделия местных мастериц из Заостровья.

Нина Кузнецова продает на ярмарке изделия местных мастериц | Источник: Иван Митюшев / 29.RUНина Кузнецова продает на ярмарке изделия местных мастериц | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Нина Кузнецова продает на ярмарке изделия местных мастериц

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— Мы на Масленицу устраиваем ярмарки, на Заостровкие праздники, бываем на Семеновских гуляниях (масштабный окружной народный праздник и съезжая ярмарка. — Прим. ред.), куда тоже мастера вывозят свои работы, — рассказывает Нина. — Деревня у нас живая, по одному берегу: нет переправ, попасть удобно. Приехать можно на автобусе: два раза в неделю ходит маршрут между Березником и Заостровьем. И проходящих автобусов у нас очень много. Главное — знать контакты, чтобы подсказали, как приехать.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Летом население, по словам мастерицы, увеличивается в два-три раза.

— Зимой мы тоскливо живем, — признается Нина.

И всё же даже в холодное время года здесь есть чем заняться. В Заостровье работает Дом культуры.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— У нас есть театральный, танцевальный кружки, хор, выездные праздничные концерты мы делаем. Для детей — кружки, спортивные мероприятия.

Нина рассказала нам про известного в Заостровье мастера Владимира Колосова, чьи берестяные изделия разместили за соседним столом. Он также играет на гармони: музыканта мы встретили по пути к Дому культуры, когда шли мимо вместе с праздничным шествием. Родом Владимир из Вологодской области, но здесь живет с 2016 года — отсюда корни его жены.

Изделия продает дочка Владимира | Источник: Иван Митюшев / 29.RUИзделия продает дочка Владимира | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Изделия продает дочка Владимира

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— Раньше жил в Северодвинске, сюда приехал на пенсию, — рассказывает Владимир.

Изделия мужчина создавать начал на пенсии. Знают его не только в Заостровье.

— И на Маргаритинскую ярмарку езжу, и на Семеновскую. Мои изделия есть уже и за границей, и в Сибирь отправляли.

Плести из бересты не так просто, как может показаться: далеко не любой материал пойдет в дело.

Владимир играет на гармони | Источник: Иван Митюшев / 29.RUВладимир играет на гармони | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Владимир играет на гармони

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— Сначала собираем бересту, не любая подходит, надо поискать. Немного отрываешь кусок, смотришь, гнешь. Если нормально себя ведет — берешь. Потом, чтобы береста не обижалась на тебя, обрабатываешь медным купоросом, чтобы не заразилась ничем.

На создание одной работы у мастера уходит от нескольких дней до недели:

— В зависимости от усидчивости и состояния спины, — объясняет Владимир с улыбкой.

Пенсионеру в Заостровье очень нравится. Место напоминает ему родную деревню:

— Природа, люди доброжелательные, хорошие. Всё равно как у себя на Родине. Только у меня в деревне, где я родился, ни одного жителя нет. И таких тысячи по всей стране, — с грустью замечает Владимир.

От бабушки к дочери и внучке

Концерт продолжается два часа: выступают местные коллективы, поют песни, разыгрывают сценки с кавээновскими отбивками. Приехали и местные чиновники, пожелали деревне процветания. Со сцены вручили благодарственные грамоты жителям, которые делают деревню живой. В числе награжденных оказалась и Нина Михайловна Анисимова, бабушка Юлии Еремеевой.

В доме Нины Михайловны мы обедали и собрались после концерта вместе с Юлей, ее большой семьей, исследовательницами проекта «Русские начала» и двумя сотрудницами музея в Березнике. После подошел Алексей — мастер, тоже работающий с берестой, и вернулся из леса архитектор-реставратор Николай Смирнов.

Пока в доме ужинали, пили чай, разговаривали и плели сердечки из бересты (Алексей решил провести мастер-класс), Нина Михайловна вышла из дома, чтобы закрыть теплицы. В доме она живет круглый год. Ей уже 85, у нее три дочери и шесть внуков. Мужа не стало 20 лет назад. Дом, в котором мы собрались, принадлежал ему.

Нина Михайловна живет в Заостровье 60 лет | Источник: Иван Митюшев / 29.RUНина Михайловна живет в Заостровье 60 лет | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Нина Михайловна живет в Заостровье 60 лет

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Мы сидим на веранде, когда Нина Михайловна возвращается домой.

— Раньше сколько всего возили из деревни! — вспоминает бабушка. — Растили, сдавали. Деревня кормила город, а нынче наоборот. Мы из города ждем, когда хлеба привезут. Смешно ведь. Я наняла трактор, траву скосила, а она никому не нужна.

Сейчас, как рассказывает Нина Михайловна, в соседней деревне осталась одна корова, в Заостровье держат только коз и кур.

— Люди-то обленились. Мусор раньше все сжигали, а теперь машина ходит, вывозят. Говорят: «Я деньги плачу». А что там — 50 рублей. У всех бани, печи, сожги ты! Всё на свалку. Планета-то скоро не выдержит.

Жить, по словам Нины Михайловны, в деревне стало тяжелее. Но она остается здесь. Дети с семьями стараются приезжать, когда удается: две дочери живут в Москве, одна — в Архангельске.

— У нас здесь проходит дорога, зимой хорошо чистят, мы не беспокоимся, — рассказывает Нина Михайловна. — Утром проснешься, на градусник посмотришь, сколько снега намело. Русскую печь истопишь. Лопату в зубы — и на улицу. До дороги надо почистить. Нынче погода изменилась, такие оттепели — провалишься в снег, чистить надо до земли.

Зимой ближайшие соседи Нины Михайловны остаются жить лишь в одном доме, остальные уезжают.

— Сейчас сколько людей понаехало, но это летом. Сейчас в школе девять человек, с первого по восьмой классы. Будет ли она существовать — неизвестно. В садике два человека, с 1 января закрыли. Почта закрыта, но ходит почтальон. Газету привозят районную, «Двиноважье». Раз в неделю, по пятницам.

О юбилее Нины Михайловны написали в районной прессе.

— Думаю, я это поздравление заслужила. 33 года стажа в сельпо главным бухгалтером, — делится Нина Михайловна. — В 1996 году закрыли сельпо, 30 лет назад.

Заметка ко дню рождения Нины Михайловны на страницах местной газеты | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЗаметка ко дню рождения Нины Михайловны на страницах местной газеты | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Заметка ко дню рождения Нины Михайловны на страницах местной газеты

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Молодежи, по слова пенсионерки, в Заостровье почти не осталось. Прописку имеют многие, но мало кто здесь живет.

— Раньше совхоз развивался, все трудились, работали, всё было распахано. А скота сколько — больше тысячи голов!

Но те, кто остаются, во всём помогают друг другу. Нина Михайловна очень рада, что в деревне до сих пор есть свой медик — Наталья Васильевна.

— Говорю ей: «Ты уйдешь — мы все здоровы будем», — шутит Нина Михайловна. Она вообще много смеется, даже если говорит о грустном.

Историю деревни пенсионерка хранит не только в памяти, но и в семейном архиве. У нее есть подшивка газет «Двиноважье», а еще бумаги за годы работы бухгалтером. И рада, что дочь пошла по ее стопам: Юлия Скорнякова собирает информацию о своей семье и о деревне — фото, записи из архивов и книг.

Юлия Скорнякова занимается изучением родословной | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЮлия Скорнякова занимается изучением родословной | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Юлия Скорнякова занимается изучением родословной

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Заостровье — одна из многочисленных российских деревень, которая могла бы кануть в Лету, оставив после себя лишь руины деревянных изб. Но она продолжает жить. Прежде всего — в памяти людей, которые по крупицам собирают историю родного края через воспоминания своих семей и передают эти знания из поколения в поколение. Заостровье сохраняется благодаря трудам исследователей, мастеров и архитекторов из Москвы, ценящих уникальность северной культуры. Деревни живы до тех пор, пока кому-то на них не всё равно. Юлия Еремеева, ее сестра Ольга, родители, тети, бабушки, а также единомышленники и местные жители, берегущие свои родовые дома, — это те, кто не дает Заостровью исчезнуть с карты.

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

В Заостровье есть частный музей | Источник: Иван Митюшев / 29.RUВ Заостровье есть частный музей | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

В Заостровье есть частный музей

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Многие деревни в Архангельской области живут благодаря усилиям местных жителей и интересу туристов. Посмотрите, чем привлекает гостей одна из таких — Пияла.

ПО ТЕМЕ
Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Деревня Заостровье Праздник Юбилей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Хорошая идея, которая дарит вторую жизнь деревне и её жителям
Гость
1 час
опять печалька
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем