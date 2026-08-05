«Оно настоящее, не пафосное»: как жители пустеющей деревни в Поморье своими силами спасают вековые традиции и наряды

Деревня отметила 555-летие Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Будний день, а на левом берегу Северной Двины с размахом отмечают 555-й день рождения крохотной деревни Заостровье. Наши коллеги из 29.RU отправились в это уединенное место, чтобы понять, чем оно живет, и показать людей, которые вопреки всему сохраняют традиции Русского Севера и берегут свою малую родину.

Заостровье — небольшое сельское поселение в Архангельской области. Деревня расположена в отдаленной, густо покрытой тайгой части русского севера. Заостровье представляет типичный образец традиционного северного поселения с характерной деревянной застройкой.

Источник: Мария Вершинина / 29.RU

Восстанавливают дома и народные костюмы

Постоянно в Заостровье живет около 150 человек, но многие приезжают на лето — дачники, дети. Вся деревня в длину — около пяти километров. Рядом течет речка Нюма, впадающая в Северную Двину.

На праздник собрались не только местные, но и гости из соседних деревень и поселков. Основная его часть пройдет вечером у Дома культуры, но начался он на несколько часов раньше с показа народных костюмов у старого дома.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Организовала показ и сшила часть костюмов дизайнер и основательница бренда berega Юлия Еремеева. Именно она позвала нас на праздник и приняла в одном из домов, где живет ее семья. Родилась Юля в Москве, но Заостровье для нее место не чужое: отсюда ее родители Юлия и Дмитрий, здесь живут ее бабушки. Семья приезжает в Заостровье несколько раз в год.

Юлия Еремеева с сестрой Ольгой Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Костюмы — реплики тех, которые носили жители в Каргополе, Архангельском уезде Архангельской губернии, есть и вологодский костюм. Их изучением на местности занимается студия по возрождению и развитию национальных традиций «Русские начала», некоммерческая организация из Москвы. Все образы создавали восемь мастеров этого коллектива.

Руководитель студии Татьяна Валькова впервые побывала в Поморье в 1984 году и с тех пор ездит в экспедиции, изучая традиции и быт на Севере. На праздник она приехала вместе с двумя коллегами. Когда мы оказались на месте, они еще работали — описывали предметы, найденные у местных жителей.

Татьяна помогает с костюмом Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Для показа нашли 20 моделей. Две из них — сестры Юлия и Ольга, а остальные — местные девушки и женщины. В их числе оказалась и Олеся Гришанова, которая сейчас восстанавливает свой родовой дом в Заостровье.

— Полгода я живу здесь, полгода — в Северодвинске. Выстроила работу так, чтобы быть свободной и посвящать деревне больше времени. С года я здесь каждое лето проводила, — делится Олеся. — Люблю Север, деревенское, русское. Оно настоящее, оно не пафосное, человечное. Здесь гораздо больше, чем в городе, настоящего живого общения.

Олеся Гришанова — в центре, в аутентичном костюме Русского Севера Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Олеся хорошо знает историю своей семьи: родословную восстановили до царей.

— Я ее дополняю изучением материалов в архивах. На земле, где я живу сейчас, пять поколений только нашей семьи. С 1400 года живут здесь. Я продолжаю.

Не всё окружение разделяет стремление Олеси жить в деревне. Но в Заостровье много тех, кто любит свою малую Родину.

Многие занимаются творчеством Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— С каждым годом таких людей в моем кругу всё больше и больше, — рассказывает она.

Несмотря на любовь местных к Заостровью, жить в деревне с каждым годом становится всё сложнее.

— Закрылись детский сад, почта, пекарня, — рассказывает Олеся. — Но есть картофельные поля, это единственное, что можно назвать производством. Косить луга перестали, так как нет живности. Остались пилорамы в соседних деревнях, мужчины ездят на вахты. Рукоделие развито. Ярмарки — один из способов немного заработать. Каждый живет своим хозяйством, огородом. Радостно, что остаются такие, кто место не покидает, глубоко изучает историю, популяризирует такую жизнь.

Детский сад в деревне закрыли Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Показ начинался в 16 часов, подготовка стартовала раньше. Примерку костюмов и сборы организовали в доме, который теперь принадлежит Юлии: девушка купила его, чтобы отреставрировать и сделать здесь мастерскую для своего бренда. И назвали его так же — «Берега».

Юлия восстанавливает старый дом, чтобы превратить его в мастерскую Источник: Иван Митюшев / 29.RU

С восстановлением дома помогает архитектор-реставратор Николай Смирнов, который занимается и реконструкцией здания — тоже москвич, регулярно работающий на Севере.

На праздник специально позвали музыкантов из райцентра. Василий Водовозов и Александр Мальцев — участники коллектива «Здарье».

Александр приехал из райцентра Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— Приехали сюда поучаствовать, любим эту хорошую деревню Заостровье, этот праздник, эту погоду, — рассказывает Александр.

Музыкант окончил Архангельский колледж культуры и мог жить в Заостровье:

— Я сюда даже распределился, но не доехал. Считаю, что я здешний, — говорит он. — Сюда стараемся часто приезжать.

«Здарье» — этнографический коллектив, занимающийся местным фольклором. Знание здесь передают от старших поколений к младшим.

— У нас бабушки, старшей 96 лет, они плясочки помнят, песенки. Нот не знают, а поют, что в их молодости было. И дети у нас занимаются, но состав меняется: выучатся — уедут, придут новые.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Ближе к 16 часам у дома собираются гости: здесь и заостровцы, и соседи из близлежащих деревень. Юлия Скорнякова, мама Юли, приглашает на экскурсию в дом, девушки в костюмах уже на улице фотографируются и готовятся к шествию, гармонисты играют мелодии, женщины запевают знакомые многим песни, уже ставшие по-своему народными.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Через полчаса начинается шествие: девушки в костюмах, гармонисты и гости с песнями и частушками идут вдоль всей деревни. У домов по пути собираются зрители, не присоединившиеся к гулянию, снимают идущих на телефоны, машут руками, кто-то даже подпевает, проходя мимо.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Останавливаемся на небольшом поле у часовни. Многие из гостей по пути остались у Дома культуры: кто-то готовится к выступлению, другие занимают места или рассматривают товары, которые продают там же на ярмарке. Девушки в костюмах заводят танец под гармонь. Рядом бегает маленький мальчик, с большим интересом рассматривающий происходящее. Когда мама пытается отвести сына подальше, чтобы не мешал под ногами, он начинает капризничать. Особенно понравилась ему Юля, которой как раз не хватило пары на танец, и потому она приглашает мальчика плясать вместе.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Поют, танцуют и ездят на ярмарки

Снова собираемся и идем к Дому культуры — это конечная точка. Тут девушки готовятся к еще одному выходу, в этот раз на сцену, чтобы представить костюмы собравшимся. До начала еще несколько минут, есть время посмотреть, что предлагают на ярмарке.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Помимо торговых рядов на площадке работают палатки с шашлыком и шаурмой, а также столы с пирожками, компотом, попкорном и сладкой ватой. Для гостей организовали две фотозоны, для детей установили большую надувную горку, предлагают аквагрим и продают игрушки. Последние, правда, явно магазинные: например, плюшевые звери и машинки в коробочках.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Юбилей объединил таланты со всего региона. На одном из столов продают изделия ручной работы мастеров из других уголков края. Рядом развернулась импровизированная автограф-сессия: писательница Лилия Синцова из Холмогор, родины Михаила Ломоносова, подписывает свои сборники стихов и прозы, посвященные малой родине.

Торгуют и работами мастеров из других деревень Источник: Иван Митюшев / 29.RU

У другого стола встречаем Нину Кузнецову. Вместе с напарницей они продают изделия местных мастериц из Заостровья.

Нина Кузнецова продает на ярмарке изделия местных мастериц Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— Мы на Масленицу устраиваем ярмарки, на Заостровкие праздники, бываем на Семеновских гуляниях (масштабный окружной народный праздник и съезжая ярмарка. — Прим. ред.), куда тоже мастера вывозят свои работы, — рассказывает Нина. — Деревня у нас живая, по одному берегу: нет переправ, попасть удобно. Приехать можно на автобусе: два раза в неделю ходит маршрут между Березником и Заостровьем. И проходящих автобусов у нас очень много. Главное — знать контакты, чтобы подсказали, как приехать.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Летом население, по словам мастерицы, увеличивается в два-три раза.

— Зимой мы тоскливо живем, — признается Нина.

И всё же даже в холодное время года здесь есть чем заняться. В Заостровье работает Дом культуры.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— У нас есть театральный, танцевальный кружки, хор, выездные праздничные концерты мы делаем. Для детей — кружки, спортивные мероприятия.

Нина рассказала нам про известного в Заостровье мастера Владимира Колосова, чьи берестяные изделия разместили за соседним столом. Он также играет на гармони: музыканта мы встретили по пути к Дому культуры, когда шли мимо вместе с праздничным шествием. Родом Владимир из Вологодской области, но здесь живет с 2016 года — отсюда корни его жены.

Изделия продает дочка Владимира Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— Раньше жил в Северодвинске, сюда приехал на пенсию, — рассказывает Владимир.

Изделия мужчина создавать начал на пенсии. Знают его не только в Заостровье.

— И на Маргаритинскую ярмарку езжу, и на Семеновскую. Мои изделия есть уже и за границей, и в Сибирь отправляли.

Плести из бересты не так просто, как может показаться: далеко не любой материал пойдет в дело.

Владимир играет на гармони Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— Сначала собираем бересту, не любая подходит, надо поискать. Немного отрываешь кусок, смотришь, гнешь. Если нормально себя ведет — берешь. Потом, чтобы береста не обижалась на тебя, обрабатываешь медным купоросом, чтобы не заразилась ничем.

На создание одной работы у мастера уходит от нескольких дней до недели:

— В зависимости от усидчивости и состояния спины, — объясняет Владимир с улыбкой.

Пенсионеру в Заостровье очень нравится. Место напоминает ему родную деревню:

— Природа, люди доброжелательные, хорошие. Всё равно как у себя на Родине. Только у меня в деревне, где я родился, ни одного жителя нет. И таких тысячи по всей стране, — с грустью замечает Владимир.

От бабушки к дочери и внучке

Концерт продолжается два часа: выступают местные коллективы, поют песни, разыгрывают сценки с кавээновскими отбивками. Приехали и местные чиновники, пожелали деревне процветания. Со сцены вручили благодарственные грамоты жителям, которые делают деревню живой. В числе награжденных оказалась и Нина Михайловна Анисимова, бабушка Юлии Еремеевой.

В доме Нины Михайловны мы обедали и собрались после концерта вместе с Юлей, ее большой семьей, исследовательницами проекта «Русские начала» и двумя сотрудницами музея в Березнике. После подошел Алексей — мастер, тоже работающий с берестой, и вернулся из леса архитектор-реставратор Николай Смирнов.

Пока в доме ужинали, пили чай, разговаривали и плели сердечки из бересты (Алексей решил провести мастер-класс), Нина Михайловна вышла из дома, чтобы закрыть теплицы. В доме она живет круглый год. Ей уже 85, у нее три дочери и шесть внуков. Мужа не стало 20 лет назад. Дом, в котором мы собрались, принадлежал ему.

Нина Михайловна живет в Заостровье 60 лет Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Мы сидим на веранде, когда Нина Михайловна возвращается домой.

— Раньше сколько всего возили из деревни! — вспоминает бабушка. — Растили, сдавали. Деревня кормила город, а нынче наоборот. Мы из города ждем, когда хлеба привезут. Смешно ведь. Я наняла трактор, траву скосила, а она никому не нужна.

Сейчас, как рассказывает Нина Михайловна, в соседней деревне осталась одна корова, в Заостровье держат только коз и кур.

— Люди-то обленились. Мусор раньше все сжигали, а теперь машина ходит, вывозят. Говорят: «Я деньги плачу». А что там — 50 рублей. У всех бани, печи, сожги ты! Всё на свалку. Планета-то скоро не выдержит.

Жить, по словам Нины Михайловны, в деревне стало тяжелее. Но она остается здесь. Дети с семьями стараются приезжать, когда удается: две дочери живут в Москве, одна — в Архангельске.

— У нас здесь проходит дорога, зимой хорошо чистят, мы не беспокоимся, — рассказывает Нина Михайловна. — Утром проснешься, на градусник посмотришь, сколько снега намело. Русскую печь истопишь. Лопату в зубы — и на улицу. До дороги надо почистить. Нынче погода изменилась, такие оттепели — провалишься в снег, чистить надо до земли.

Зимой ближайшие соседи Нины Михайловны остаются жить лишь в одном доме, остальные уезжают.

— Сейчас сколько людей понаехало, но это летом. Сейчас в школе девять человек, с первого по восьмой классы. Будет ли она существовать — неизвестно. В садике два человека, с 1 января закрыли. Почта закрыта, но ходит почтальон. Газету привозят районную, «Двиноважье». Раз в неделю, по пятницам.

О юбилее Нины Михайловны написали в районной прессе.

— Думаю, я это поздравление заслужила. 33 года стажа в сельпо главным бухгалтером, — делится Нина Михайловна. — В 1996 году закрыли сельпо, 30 лет назад.

Заметка ко дню рождения Нины Михайловны на страницах местной газеты Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Молодежи, по слова пенсионерки, в Заостровье почти не осталось. Прописку имеют многие, но мало кто здесь живет.

— Раньше совхоз развивался, все трудились, работали, всё было распахано. А скота сколько — больше тысячи голов!

Но те, кто остаются, во всём помогают друг другу. Нина Михайловна очень рада, что в деревне до сих пор есть свой медик — Наталья Васильевна.

— Говорю ей: «Ты уйдешь — мы все здоровы будем», — шутит Нина Михайловна. Она вообще много смеется, даже если говорит о грустном.

Историю деревни пенсионерка хранит не только в памяти, но и в семейном архиве. У нее есть подшивка газет «Двиноважье», а еще бумаги за годы работы бухгалтером. И рада, что дочь пошла по ее стопам: Юлия Скорнякова собирает информацию о своей семье и о деревне — фото, записи из архивов и книг.

Юлия Скорнякова занимается изучением родословной Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Заостровье — одна из многочисленных российских деревень, которая могла бы кануть в Лету, оставив после себя лишь руины деревянных изб. Но она продолжает жить. Прежде всего — в памяти людей, которые по крупицам собирают историю родного края через воспоминания своих семей и передают эти знания из поколения в поколение. Заостровье сохраняется благодаря трудам исследователей, мастеров и архитекторов из Москвы, ценящих уникальность северной культуры. Деревни живы до тех пор, пока кому-то на них не всё равно. Юлия Еремеева, ее сестра Ольга, родители, тети, бабушки, а также единомышленники и местные жители, берегущие свои родовые дома, — это те, кто не дает Заостровью исчезнуть с карты.

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

В Заостровье есть частный музей Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RU