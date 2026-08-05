НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город Кто возьмет? В Ярославле здание бывшей поликлиники подешевело в 10 раз

Кто возьмет? В Ярославле здание бывшей поликлиники подешевело в 10 раз

Сколько власти просят за памятник архитектуры

1 040
В Ярославле снизили цену на аварийное здание закрывшейся поликлиники № 1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле снизили цену на аварийное здание закрывшейся поликлиники № 1 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле снизили цену на аварийное здание закрывшейся поликлиники № 1

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в очередной раз продают бывшую поликлинику № 1 на Московском проспекте, 43/10. Объявление о торгах появилось на сайте «Российского аукционного дома».

За земельный участок площадью 2 тысячи кв. метров с двухэтажным зданием больницы, флюорографии, гаражом и сараем в этот раз просят 8,8 миллиона рублей.

Первоначально бывшую поликлинику выставляли за 96 миллионов, позже — за 88 миллионов, еще позднее — за 44. Однако понижение цены никак не влияло — желающих купить здание не находилось. Таким образом, стоимость от первоначальной упала аж в 10 раз.

Здание находится на Московском проспекте | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruЗдание находится на Московском проспекте | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru

Здание находится на Московском проспекте

Источник:

«Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru

Важно, здание является объектом культурного наследия. И оно находится в аварийном состоянии.

Ранее в корпусе закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, на месте церкви тогда поместили лабораторию. Статус памятника архитектуры ставит перед будущим покупателем определенные обязательства.

В разное время приют посещали императоры Александр II и Николай II. На территории действовала церковь Живоначальной Троицы.

«Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению ОКН, предусматривающий обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния объекта», — указано в проектной документации.

Прием заявок на аукцион начался еще 30 июля 2026 года, набор закроют 22 сентября. Сами торги пройдут 23 сентября.

Бывшую поликлинику на Московском проспекте экстренно закрыли и признали аварийной летом 2023 года.

Вместо поликлиники в историческом здании губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной. Строительство объекта на улице Гоголя вылилось в уголовное дело, но продолжается — всё об этом в отдельном сюжете. Объекта на Мельничной ярославцы могут не ждать.

Ранее в здании располагалась поликлиника | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruРанее в здании располагалась поликлиника | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Здание двухэтажное | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruЗдание двухэтажное | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
В 19 веке в здании находился Николаевский приют | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruВ 19 веке в здании находился Николаевский приют | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Внутри просторные помещения | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruВнутри просторные помещения | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Зеленый цвет стен напоминает больничные коридоры | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruЗеленый цвет стен напоминает больничные коридоры | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Следы больницы | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruСледы больницы | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
+5
На полу где-то отвалилась плитка | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruНа полу где-то отвалилась плитка | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Арочный проход | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruАрочный проход | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
Какой длинный коридор | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruКакой длинный коридор | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
От исторического ремонта внутри ничего не осталось | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruОт исторического ремонта внутри ничего не осталось | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru
В здании хотели разместить новую модульную поликлинику | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ruВ здании хотели разместить новую модульную поликлинику | Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru

Эксперты объясняли, почему не получится быстро продать бывшую поликлинику на Московском проспекте.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Поликлиника Исторический памятник Торги Аукцион Приют
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
97
Гость
3 часа
Ну да, зачем ярославцам здравоохранение.... Морем и ладушки, зато кто-то здания за копьё выкупит
Гость
5 часов
думаю все верно , ускорение продажи = ускорение деятельности что тут что то появится
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Рекомендуем