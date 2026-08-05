Кто возьмет? В Ярославле здание бывшей поликлиники подешевело в 10 раз

В Ярославле снизили цену на аварийное здание закрывшейся поликлиники № 1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в очередной раз продают бывшую поликлинику № 1 на Московском проспекте, 43/10. Объявление о торгах появилось на сайте «Российского аукционного дома».

За земельный участок площадью 2 тысячи кв. метров с двухэтажным зданием больницы, флюорографии, гаражом и сараем в этот раз просят 8,8 миллиона рублей.

Первоначально бывшую поликлинику выставляли за 96 миллионов, позже — за 88 миллионов, еще позднее — за 44. Однако понижение цены никак не влияло — желающих купить здание не находилось. Таким образом, стоимость от первоначальной упала аж в 10 раз.

Здание находится на Московском проспекте Источник: «Российский аукционный дом» / catalog.lot-online.ru

Важно, здание является объектом культурного наследия. И оно находится в аварийном состоянии.

Ранее в корпусе закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, на месте церкви тогда поместили лабораторию. Статус памятника архитектуры ставит перед будущим покупателем определенные обязательства.

В разное время приют посещали императоры Александр II и Николай II. На территории действовала церковь Живоначальной Троицы.

«Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению ОКН, предусматривающий обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния объекта», — указано в проектной документации.

Прием заявок на аукцион начался еще 30 июля 2026 года, набор закроют 22 сентября. Сами торги пройдут 23 сентября.

Бывшую поликлинику на Московском проспекте экстренно закрыли и признали аварийной летом 2023 года.

Вместо поликлиники в историческом здании губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной. Строительство объекта на улице Гоголя вылилось в уголовное дело, но продолжается — всё об этом в отдельном сюжете. Объекта на Мельничной ярославцы могут не ждать.

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