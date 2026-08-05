Более 4000 особей: на кого можно охотиться в Ярославской области

Как получить лицензию на охоту в Ярославской области

С 1 августа в Ярославской области открылся сезон охоты. Он будет действовать до 1 августа 2027 года. На это время в министерстве лесного хозяйства и природопользования ввели ограничения на количество добытых животных, чтобы рационально использовать ресурсы.

«Лимиты и квоты утверждены на добычу лосей, благородных и пятнистых оленей, бурых медведей и барсуков», — рассказали власти.

Сколько можно добыть

Власти дополнили, что за популяцией животных регулярно следят, а самих зверей подкармливают. Чтобы сохранить численность, ведется борьба с браконьерством, а также сдерживание роста численности волков .

«В ходе проведенного зимнего маршрутного учета в текущем году в Ярославской области было учтено 24 особи волков. Однако в связи с тем, что в период проведения маршрутных учетов волки обитают преимущественно в „крепях“ — труднопроходимых лесных массивах, официальные данные статистики не всегда дают объективную картину численности популяции данного хищника. По экспертным оценкам, с учетом ежегодного приплода, реальная численность волка в Ярославской области составляет порядка 100 особей. При этом в прошедшем сезоне охоты на территории региона было добыто 45 волков», — поделились в министерстве.

Напомним, на охоту нужно получить разрешение. Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ Ярославской области, или лично по адресу: Ярославль, ул. Свободы, 6.

За нарушение правил охоты грозит административная ответственность — штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудия. Для должностных лиц выписываются штрафы в размере 20–35 тысяч рублей.

При крупном ущербе гражданину может грозить уголовная ответственность. Тогда штраф достигает 500 000 рублей. Может грозить лишение свободы до двух лет.