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Развлечения Тест Сможете не попасться на уловки? На вопросах этого теста спотыкаются 90 % людей

Сможете не попасться на уловки? На вопросах этого теста спотыкаются 90 % людей

Тест для тех, кто не прогуливал астрономию

285
Попробуйте ответить на все вопросы | Источник: Nasa.govПопробуйте ответить на все вопросы | Источник: Nasa.gov

Попробуйте ответить на все вопросы

Источник:

Nasa.gov

Бросаем вызов всем землянам и проверяем, насколько хорошо вы знаете собственную планету. Одних знаний по астрономии тут недостаточно, придется проявить смекалку и задействовать эрудицию. Проверьте, за какими вопросами скрывается научная правда, а какие — всего лишь вымысел. И даже если ответите неправильно, не переживайте. После пояснений вы точно узнаете о Земле больше, чем знают 90% людей вокруг.

ТестПройден 31 раз
Насколько хорошо ты знаешь Землю
1 / 6

Существуют ли на Земле места, где гравитация официально «сломалась» и работает слабее, чем везде?

  • Да

  • Нет

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Татьяна РябоваТатьяна Рябова
Татьяна Рябова
Астрономия Тест
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