Сможете не попасться на уловки? На вопросах этого теста спотыкаются 90 % людей

Бросаем вызов всем землянам и проверяем, насколько хорошо вы знаете собственную планету. Одних знаний по астрономии тут недостаточно, придется проявить смекалку и задействовать эрудицию. Проверьте, за какими вопросами скрывается научная правда, а какие — всего лишь вымысел. И даже если ответите неправильно, не переживайте. После пояснений вы точно узнаете о Земле больше, чем знают 90% людей вокруг.