«Всё, потеряла я мужа»: Ивлеева подарила Филиппу Бегаку дорогущую лодку за 1,2 млн рублей

Ивлеева порадовала мужа дорогим подарком Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Все, кто пророчил Насте Ивлеевой бедность из-за скандальных выходок, кажется, ошиблись: блогер балует мужа Филиппа Бегака дорогущими подарками. Недавно в своих соцсетях она показала, что купила любимому лодку.

Судно отнюдь не простое. Не из золота, конечно, но стоит 1 230 000 рублей. За эти деньги Ивлеева приобрела настоящий экспедиционный вездеход: надувную моторную лодку SOLAR‑470 RIB JET в паре с мотором Tohatsu 50 D 2 S.

Такую лодку Ивлеева подарила мужу Источник: Solarboat.ru

Лодка нужна для того, чтобы плавать там, где вода встречается с камнями, перекатами и сухими участками русла. Она хорошо идет даже по мелководью. Такое судно пользуется особым спросом у рыбаков, например для горных и северных рек, где глубина меняется каждые 50 метров. Разгоняется оно до 42–43 км/ч.

Подарок Филиппу очень понравился. Ивлеева даже шутила, что «потеряла» мужа из-за него.

«Он счастливый, довольный. Шебуршит в ней уже третьи сутки… Ну всё, потеряла я мужа. Ушел!» — шутила она.

Филипп Бегак оценил подарок жены Источник: _agentgirl_/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)