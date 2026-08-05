НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Развлечения «Всё, потеряла я мужа»: Ивлеева подарила Филиппу Бегаку дорогущую лодку за 1,2 млн рублей

«Всё, потеряла я мужа»: Ивлеева подарила Филиппу Бегаку дорогущую лодку за 1,2 млн рублей

Они уже съездили на ней на рыбалку

211
Ивлеева порадовала мужа дорогим подарком | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИвлеева порадовала мужа дорогим подарком | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ивлеева порадовала мужа дорогим подарком

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Все, кто пророчил Насте Ивлеевой бедность из-за скандальных выходок, кажется, ошиблись: блогер балует мужа Филиппа Бегака дорогущими подарками. Недавно в своих соцсетях она показала, что купила любимому лодку.

Судно отнюдь не простое. Не из золота, конечно, но стоит 1 230 000 рублей. За эти деньги Ивлеева приобрела настоящий экспедиционный вездеход: надувную моторную лодку SOLAR‑470 RIB JET в паре с мотором Tohatsu 50 D 2 S.

Такую лодку Ивлеева подарила мужу | Источник: Solarboat.ruТакую лодку Ивлеева подарила мужу | Источник: Solarboat.ru

Такую лодку Ивлеева подарила мужу

Источник:

Solarboat.ru

Лодка нужна для того, чтобы плавать там, где вода встречается с камнями, перекатами и сухими участками русла. Она хорошо идет даже по мелководью. Такое судно пользуется особым спросом у рыбаков, например для горных и северных рек, где глубина меняется каждые 50 метров. Разгоняется оно до 42–43 км/ч.

Подарок Филиппу очень понравился. Ивлеева даже шутила, что «потеряла» мужа из-за него.

«Он счастливый, довольный. Шебуршит в ней уже третьи сутки… Ну всё, потеряла я мужа. Ушел!» — шутила она.

Филипп Бегак оценил подарок жены

Источник:

_agentgirl_/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В деле семья лодку тоже уже опробовала. Они отправились на рыбалку и даже попали под сильный ливень. Однако новая лодка выдержала все испытания природы, и супруги в целости и сохранности вернулись домой, правда, без рыбы.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Настя Ивлеева Муж Подарок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Судя по коментам вся страна не уважает.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Рекомендуем