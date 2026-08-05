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Происшествия Атаки БПЛА Несли на шезлонгах и делали жгуты из сумок: как на пляже в Геленджике спасали пострадавших от удара дронов

Несли на шезлонгах и делали жгуты из сумок: как на пляже в Геленджике спасали пострадавших от удара дронов

Не всех раненых удалось сразу найти

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Местные помогали доставлять раненых в больницы | Источник: Скорикова | Соцблок Геленджик / MAX Местные помогали доставлять раненых в больницы | Источник: Скорикова | Соцблок Геленджик / MAX

Местные помогали доставлять раненых в больницы

Источник:

Скорикова | Соцблок Геленджик / MAX

Прошло два дня после мощной атаки беспилотников на курортное село Архипо-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. Утром 3 августа украинские дроны ударили по пляжу, где отдыхали люди. Погибли семь человек, среди них четверо детей, десятки пострадали. О том, как местные жители и отдыхающие спасали раненых, — в нашем материале.

Как всё произошло

В день трагедии над бухтой появились два дрона. По словам очевидцев, один из них сбили, а второй вынырнул из-за скалы и рухнул в зону с шезлонгами и бунгало. Во время взрыва разлетелась галька, которая изранила людей, находившихся на пляже. Пострадавших прямо на лежаках грузили в кареты скорой помощи.

Количество пострадавших при атаке в Архипо-Осиповке достигло 58 человек. Госпитализировали 21 пострадавшего. Четверых детей с минно-взрывными травмами доставили в краевую детскую клинику. Одного уже выписали, трое остаются в стационаре, двое из них — в реанимации.

«Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим коллегам из Геленджика, Новороссийска, которые своевременно оказали помощь детям. Опасений за их жизнь нет», — отметила главный врач учреждения Елена Клещенко.

В момент атаки на пляже находились две семьи из Ростовской области. Среди них были двое детей из города Шахты — они погибли. Взрослые из их компании получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больницах. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал оказать необходимую помощь. Администрация Шахт взяла на себя организацию похорон и транспортировку тел. Родственники уже выехали к месту трагедии.

Всего погибли семь человек, среди них трое детей. Пострадали 40 человек.

Как спасали тех, кто был на пляже

В день атаки помощь пострадавшим оказывали не только врачи, но и местные жители. Сразу после взрыва на пляж бросились спасатели и сотрудницы медпунктов. К ним присоединились и обычные люди, оказавшиеся рядом.

Одним из них стал 30-летний Евгений Финаев. Он родом из Архипо-Осиповки, сейчас живет в Краснодаре и работает отделочником. На курорт он приехал навестить родственников и отдохнуть. Утром 3 августа ему позвонил брат Богдан и сообщил, что по пляжу ударил беспилотник и, возможно, нужна помощь.

«Там рядом есть кафе, которое держит наш родственник, мы решили съездить и проверить, как он», — рассказал Евгений «КП-Кубань».

К счастью, здание уцелело. Но помощь братьев все-таки понадобилась, поскольку на пляже были десятки раненых.

«Мы просто брали всё, что попадалось под руки, и делали из этого жгуты. Срывали с сумок ручки, находили какие-то удлинители. Задача была остановить кровопотерю», — вспоминает Евгений.

За считаные секунды он вспомнил школьные уроки ОБЖ. Также ему подсказывал и брат Богдан — он умеет оказывать первую помощь, так как служил в полиции. Пострадавших перенесли в тень, сотрудники кафе обеспечивали их водой. Приехали и местные жители на машинах, чтобы отвозить раненых в больницы. Среди них — Сергей Новиков и Сергей Батищев. 

«Многие не могли встать и идти после того, как в них попали осколки. Мы несли людей до машин на шезлонгах. Носилок-то не было. Использовали всё, что было под рукой. Все объединились, быстро всё получилось», — признался Евгений.

Раненых грузили в машины и везли в местную больницу. Часть из них передали врачам уже в пути.

Не всех раненых удалось найти сразу. Замглавы Геленджика Янина Скорикова рассказала, что на горячую линию МЦУ позвонили родственники пропавшей женщины. Во время атаки она убежала с пляжа, а муж и сын не могли с ней связаться. В списках пострадавших ее не было.

«Общими усилиями женщину нашли в Краснодаре, в реанимации. Оказывается, в шоковом состоянии пострадавшая назвала свою девичью фамилию», — сообщила Скорикова.

В память о погибших в Архипо-Осиповке появился стихийный мемориал у Дома культуры на улице Ленина, а в Краснодаре — у поклонного креста возле собора Александра Невского. Люди несут цветы, свечи и детские игрушки.

Источник: Администрация Краснодарского края / Telegram Источник: Администрация Краснодарского края / Telegram
Источник:

Администрация Краснодарского края / Telegram

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Спасение Пляж
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Комментарии
3
Гость
1 час
Кому то ведь пришло в голову сбить над пляжем. О последствиях не думают. Главное результат показать пред начальством...
Гость
2 часа
Со святыми упокой! Они пострадали не за свои грехи!
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Гость
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