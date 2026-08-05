Маленькая кухня без хаоса: 7 правил от дизайнера, которые сделают пространство просторнее

Маленькая кухня может быть удобной для готовки, если правильно организовать пространство Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На маленькой кухне постоянно возникают сложности: горизонтальные поверхности часто заняты посудой и техникой и места на то, чтобы приготовить ужин или заварить чай, почти нет. Но секрет удобной кухни не в десятках лишних метров, а в грамотной организации имеющихся площадей. Дизайнер интерьера Жанна Юдина уверена: даже крохотное помещение может стать образцом стиля и порядка, если соблюдать несколько правил. Рассказываем, каких именно.

Первое, с чего дизайнер советует начать, — беспощадная ревизия столешницы. Жанна объясняет: часто на поверхности, которая могла бы быть рабочей, стоит техника. Но тостер, блендер и прочее используется не ежедневно, а занимает драгоценное пространство. Дизайнер отмечает, что оставлять нужно только те предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, а остальные — убирать в шкафы. Это часто освобождает место и превращает кухню в удобное рабочее место.

Основа удобной кухни — правило рабочего треугольника. Как объясняет Жанна Юдина, между холодильником, мойкой и плитой должно быть удобное расстояние. В идеале эти три точки должны образовывать треугольник, по которому вы перемещаетесь во время готовки. Если плита зажата в углу, готовить становится неудобно, а если холодильник стоит далеко от мойки, вы будете делать лишние шаги.

Золотые уровни: что и на какой высоте хранить

Дизайнер поделилась лайфхаком — хранение вещей по высоте. По ее словам, люди часто даже не задумываются, что полки на уровне глаз и под потолком или внизу должны выполнять разные задачи, а не просто вмещать вещи.

— Самый верх — сезонное и редкое (формы для запекания, праздничная посуда и так далее). Средний уровень — повседневная посуда. Нижний уровень верхних шкафов — стаканы, кружки, — объясняет Жанна.

При таком подходе хаотичное закидывание предметов на любую свободную полку превращается в продуманную систему, где легко найти необходимое за доли секунд.

Нижние шкафы тоже должны быть организованы по принципу доступности, поэтому сковородки и тяжелые кастрюли лучше всего хранить внизу. Для глубоких шкафов и ящиков идеально использование выдвижных систем.

— Выдвижные ящики лучше полок: потому что ты видишь всё сразу, и не надо лезть в глубину. В угловых шкафах рекомендую использовать карусель или выдвижную систему. Еще в глубоких шкафах следует делить зоны органайзерами и хранить продукты по категориям. Так место экономится вдвое, — делится Жанна Юдина.

Также дизайнер рекомендует хранить вертикально тарелки, крышки от кастрюль, разделочные доски и сковороды — всё, что можно поставить таким образом. По словам эксперта, так освобождается до половины места, ведь используется высота ящика или полки полностью. К тому же при таком типе хранения удобнее доставать предметы.

— Контейнеры лучше использовать одинаковые квадратные. Круглые теряют 30% пространства, — добавляет дизайнер.

Жанна советует пересыпать крупы, макароны, сахар и прочее в одинаковые прозрачные банки или контейнеры. Это не только позволяет сэкономить место, но и мгновенно наводит визуальный порядок.

Чаще всего захламляется пространство под мойкой. Там многие хранят средства для уборки, мусорное ведро и губки. Дизайнер интерьеров предлагает и там использовать органайзеры, чтобы подчинить хаос системе.

Красиво, но только на картинке: что учесть при заказе кухни

Итак, мы разобрались, как навести порядок в уже имеющемся кухонном гарнитуре. Но что стоит учесть, если он еще на этапе создания? Дизайнер интерьера отмечает: стеклянные дверцы красиво смотрятся только в каталоге, а на маленькой кухне могут сыграть злую шутку. При таких фасадах за дверцами должна стоять красивая посуда в идеальном порядке, иначе кухня будет выглядеть неряшливо. Жанна советует выбирать закрытые глухие фасады, которые скрывают содержимое и визуально не дробят комнату.

Одним из самых эффективных решений маленькой кухни могут быть шкафы до потолка.

— Такие шкафы можно устанавливать и они будут актуальны, если выполнены в современном стиле (без витрин и резьбы). Выбирать стоит минималистичные фасады без ручек и использовать единый цвет от пола до потолка, тогда они визуально поднимают потолок и смотрятся дорого и аккуратно. В целом шкафы до потолка дают на 30–40% больше места для хранения, — резюмирует дизайнер.