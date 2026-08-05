НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Мой дом Маленькая кухня без хаоса: 7 правил от дизайнера, которые сделают пространство просторнее

Маленькая кухня без хаоса: 7 правил от дизайнера, которые сделают пространство просторнее

Рассказываем, как увеличить место и сделать кухню дороже без ремонта

257
Маленькая кухня может быть удобной для готовки, если правильно организовать пространство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМаленькая кухня может быть удобной для готовки, если правильно организовать пространство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Маленькая кухня может быть удобной для готовки, если правильно организовать пространство

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

На маленькой кухне постоянно возникают сложности: горизонтальные поверхности часто заняты посудой и техникой и места на то, чтобы приготовить ужин или заварить чай, почти нет. Но секрет удобной кухни не в десятках лишних метров, а в грамотной организации имеющихся площадей. Дизайнер интерьера Жанна Юдина уверена: даже крохотное помещение может стать образцом стиля и порядка, если соблюдать несколько правил. Рассказываем, каких именно.

Первое, с чего дизайнер советует начать, — беспощадная ревизия столешницы. Жанна объясняет: часто на поверхности, которая могла бы быть рабочей, стоит техника. Но тостер, блендер и прочее используется не ежедневно, а занимает драгоценное пространство. Дизайнер отмечает, что оставлять нужно только те предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, а остальные — убирать в шкафы. Это часто освобождает место и превращает кухню в удобное рабочее место.

Основа удобной кухни — правило рабочего треугольника. Как объясняет Жанна Юдина, между холодильником, мойкой и плитой должно быть удобное расстояние. В идеале эти три точки должны образовывать треугольник, по которому вы перемещаетесь во время готовки. Если плита зажата в углу, готовить становится неудобно, а если холодильник стоит далеко от мойки, вы будете делать лишние шаги.

Золотые уровни: что и на какой высоте хранить

Дизайнер поделилась лайфхаком — хранение вещей по высоте. По ее словам, люди часто даже не задумываются, что полки на уровне глаз и под потолком или внизу должны выполнять разные задачи, а не просто вмещать вещи.

— Самый верх — сезонное и редкое (формы для запекания, праздничная посуда и так далее). Средний уровень — повседневная посуда. Нижний уровень верхних шкафов — стаканы, кружки, — объясняет Жанна.

При таком подходе хаотичное закидывание предметов на любую свободную полку превращается в продуманную систему, где легко найти необходимое за доли секунд.

Нижние шкафы тоже должны быть организованы по принципу доступности, поэтому сковородки и тяжелые кастрюли лучше всего хранить внизу. Для глубоких шкафов и ящиков идеально использование выдвижных систем.

— Выдвижные ящики лучше полок: потому что ты видишь всё сразу, и не надо лезть в глубину. В угловых шкафах рекомендую использовать карусель или выдвижную систему. Еще в глубоких шкафах следует делить зоны органайзерами и хранить продукты по категориям. Так место экономится вдвое, — делится Жанна Юдина.

Также дизайнер рекомендует хранить вертикально тарелки, крышки от кастрюль, разделочные доски и сковороды — всё, что можно поставить таким образом. По словам эксперта, так освобождается до половины места, ведь используется высота ящика или полки полностью. К тому же при таком типе хранения удобнее доставать предметы.

— Контейнеры лучше использовать одинаковые квадратные. Круглые теряют 30% пространства, — добавляет дизайнер.

Жанна советует пересыпать крупы, макароны, сахар и прочее в одинаковые прозрачные банки или контейнеры. Это не только позволяет сэкономить место, но и мгновенно наводит визуальный порядок.

Чаще всего захламляется пространство под мойкой. Там многие хранят средства для уборки, мусорное ведро и губки. Дизайнер интерьеров предлагает и там использовать органайзеры, чтобы подчинить хаос системе.

Красиво, но только на картинке: что учесть при заказе кухни

Итак, мы разобрались, как навести порядок в уже имеющемся кухонном гарнитуре. Но что стоит учесть, если он еще на этапе создания? Дизайнер интерьера отмечает: стеклянные дверцы красиво смотрятся только в каталоге, а на маленькой кухне могут сыграть злую шутку. При таких фасадах за дверцами должна стоять красивая посуда в идеальном порядке, иначе кухня будет выглядеть неряшливо. Жанна советует выбирать закрытые глухие фасады, которые скрывают содержимое и визуально не дробят комнату.

Одним из самых эффективных решений маленькой кухни могут быть шкафы до потолка.

— Такие шкафы можно устанавливать и они будут актуальны, если выполнены в современном стиле (без витрин и резьбы). Выбирать стоит минималистичные фасады без ручек и использовать единый цвет от пола до потолка, тогда они визуально поднимают потолок и смотрятся дорого и аккуратно. В целом шкафы до потолка дают на 30–40% больше места для хранения, — резюмирует дизайнер.

Жанна отмечает: главный враг уюта на маленькой кухне не само пространство, а визуальный шум. Если оставить на виду только красивые и регулярно используемые предметы, а остальное спрятать за фасадами в органайзерах, появится ощущение большого пространства.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Хранение Организация пространства Кухня
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем