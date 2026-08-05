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Криминал «Пробила голову ковшиком, била поленом». Жуткая история набожной матери, годами истязавшей собственных детей

«Пробила голову ковшиком, била поленом». Жуткая история набожной матери, годами истязавшей собственных детей

Несмотря на зверства, за нее активно заступалась общественность

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Религиозная женщина годами истязала собственных детей | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ruРелигиозная женщина годами истязала собственных детей | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

Религиозная женщина годами истязала собственных детей

Источник:

Наталья Финогеева / Vk.ru

Дивеево — тихое село, куда со всей страны съезжаются паломники. Трудно даже представить, что за дверями одного из местных домов творился настоящий ад, заложником которого стали сразу шестеро детей. В 2024 году Дивеево вместе со всей страной потрясла история, от которой становится по-настоящему жутко.

Многодетная мать, которую соседи знали как глубоко религиозную женщину, оказалась монстром в человеческом обличье. На протяжении десяти лет она систематически истязала собственных детей. NN.RU вспоминает историю Натальи Финогеевой и подробности резонансного дела.

Ложь под видом благочестия

Финогеева появилась в Дивеевском районе в 2014 году. Приехала из другого региона с детьми без единого документа. Ни паспорта, ни свидетельств о рождении, ни полисов ОМС. Семья жила в доме недалеко от сельской администрации, почти ни с кем не общалась, только с такими же набожными людьми.

В соцсетях женщина представлялась православным фитотерапевтом. Обещала лечить травами всё — от простуды до онкологии. Она носила скромную одежду, всегда покрывала голову.

Сейчас страница Натальи пуста, но до шумихи она рекламировала такие услуги | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ruСейчас страница Натальи пуста, но до шумихи она рекламировала такие услуги | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

Сейчас страница Натальи пуста, но до шумихи она рекламировала такие услуги

Источник:

Наталья Финогеева / Vk.ru

Детей Наталья родила от разных мужчин, официально с ними не расписывалась и в разговорах об этом старалась не упоминать.

Изначально у всех многодетная мать вызывала только сочувствие и уважение, но всё изменилось, когда стали открываться неожиданные детали жизни семьи.

«Бедная мать» и сердобольные люди

Многодетная семья поселилась в старом деревянном доме в селе Большое Череватово, и ее приезд сразу заинтересовал органы опеки. Коллеги из Ивановской области сразу предупредили нижегородские службы, что женщина может пропадать и оставлять детей одних, что довольно быстро подтвердилось.

Наталья с детьми | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ruНаталья с детьми | Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

Наталья с детьми

Источник:

Наталья Финогеева / Vk.ru

В такие моменты дети не могли объяснить, где мама и когда она вернется. Женщина не оставляла им еды, они пытались приготовить что-то из залежавшихся овощей на неисправной домашней печи, что однажды закономерно закончилось пожаром. Ребята не ходили в школу и ни разу не были в поликлинике.

Один из домов, где когда-то жила семья | Источник: Первый каналОдин из домов, где когда-то жила семья | Источник: Первый канал

Один из домов, где когда-то жила семья

Источник:

Первый канал

Когда условия жизни детей вскрыли сотрудники опеки, многие встали на сторону Натальи. С ней постоянно связывались волонтеры, которые приводили в порядок ее дом, привозили продукты и одежду для детей, оплачивали коммуналку и закрывали другие нужды семьи. Сама Наталья, к слову, не работала. Даже на новый дом, в который семья переехала после пожара, деньги собрали неравнодушные люди.

Ад за закрытыми дверями

А дома тем временем творилось невообразимое. Десять лет Финогеева истязала четверых малолетних детей. Двое старших сбежали из дома, когда им исполнилось 15 лет и стали жить самостоятельно.

Оставшихся мать избивала, когда была недовольна их поведением в быту. Наносила телесные повреждения, лишала еды и оставляла их голодными.

Но самое жуткое — она никогда не обращалась за медицинской помощью. Когда нужно было устранить последствия своих побоев, она сама обрабатывала раны, а иногда брала обычную иголку с ниткой, зашивала раны собственным детям наживую, без анестезии.

В 2025 году старшая дочь женщины Диана обратилась в программу «Мужское и женское», где подробно рассказала обо всех ужасах, которые она пережила вместе с братьями и сестрами.

Две старшие дочери Натальи&nbsp;— Феврония и Диана | Источник: Первый каналДве старшие дочери Натальи&nbsp;— Феврония и Диана | Источник: Первый канал

Две старшие дочери Натальи — Феврония и Диана

Источник:

Первый канал

Диана вспоминала, что ее, как и всех остальных детей, сильно избивали. По словам девушки, со стороны сожителя матери были даже случаи домогательств.

— Отец Февронии жил в селе Большое Череватово вместе с мамой, он познакомился с ней в монастыре. Мама старалась, но случилось что-то такое, что ее сломало. Когда Феврония родилась, он не переставал пить и допускал моменты, о которых просто невозможно говорить. Мама закрывала глаза на многое, — делилась девушка в эфире.

Детей после случившегося забрали в ребцентр | Источник: Первый каналДетей после случившегося забрали в ребцентр | Источник: Первый канал

Детей после случившегося забрали в ребцентр

Источник:

Первый канал

Когда об издевательствах стало известно общественности, с Натальей проживали четверо маленьких детей. После шумихи их забрали в ребцентр.

— Я как-то сделала котенку ошейник, а ей это не понравилось. Она меня чуть не задушила шарфом, я ударилась носом о печку и потеряла сознание, — говорила младшая дочь Натальи.

— Мама мне пробила голову ковшиком, била поленом. Жить с ней было невозможно, практически нас не кормила, а спали мы вчетвером на полу, на маленьком матрасе. Я уже даже привык к той жизни. Это жизнь ада, и жизнь не из лучших, — говорил другой ребенок.

Сбой в системе

Самое страшное в этой истории не только зверства Финогеевой. А то, что их можно было предотвратить.

Женщине постоянно помогали волонтеры | Источник: Первый каналЖенщине постоянно помогали волонтеры | Источник: Первый канал

Женщине постоянно помогали волонтеры

Источник:

Первый канал

Еще в 2015 году женщину пытались лишить родительских прав. Органы опеки видели, что дети не ходят в школу, что у них нет документов, что мать не работает и не может их содержать. Но суд тогда отказал — за Финогееву вступились волонтеры и религиозная общественность.

Семья несколько раз меняла место жительства, и каждый раз находились новые сердобольные люди, готовые помочь «бедной многодетной матери».

Расплата

В декабре 2024 года Наталью Финогееву задержали и поместили под стражу. Следствие длилось больше года, и 7 мая 2026-го Дивеевский суд вынес нижегородке приговор.

Наталья Финогеева на приговоре | Источник: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской областиНаталья Финогеева на приговоре | Источник: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Наталья Финогеева на приговоре

Источник:

объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по двум статьям: истязание несовершеннолетних (п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). Также в пользу каждого из четверых детей взыскали компенсацию морального вреда — по 500 тысяч рублей. Сейчас все четверо детей находятся в специализированном учреждении. Их старшая сестра Диана пытается добиться опеки над ними.

А бывает всё наоборот: родители слишком любят детей, но ни к чему хорошему это тоже не приводит. Пример — история нижегородки Елены Антоновой, которая взяла на воспитание ребенка из детдома и в результате получила гантелей по голове.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Истязание детей
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Верующие все такие.
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Гость
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