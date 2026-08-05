«Пробила голову ковшиком, била поленом». Жуткая история набожной матери, годами истязавшей собственных детей

Религиозная женщина годами истязала собственных детей Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

Дивеево — тихое село, куда со всей страны съезжаются паломники. Трудно даже представить, что за дверями одного из местных домов творился настоящий ад, заложником которого стали сразу шестеро детей. В 2024 году Дивеево вместе со всей страной потрясла история, от которой становится по-настоящему жутко.

Многодетная мать, которую соседи знали как глубоко религиозную женщину, оказалась монстром в человеческом обличье. На протяжении десяти лет она систематически истязала собственных детей. NN.RU вспоминает историю Натальи Финогеевой и подробности резонансного дела.

Ложь под видом благочестия

Финогеева появилась в Дивеевском районе в 2014 году. Приехала из другого региона с детьми без единого документа. Ни паспорта, ни свидетельств о рождении, ни полисов ОМС. Семья жила в доме недалеко от сельской администрации, почти ни с кем не общалась, только с такими же набожными людьми.

В соцсетях женщина представлялась православным фитотерапевтом. Обещала лечить травами всё — от простуды до онкологии. Она носила скромную одежду, всегда покрывала голову.

Сейчас страница Натальи пуста, но до шумихи она рекламировала такие услуги Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

Детей Наталья родила от разных мужчин, официально с ними не расписывалась и в разговорах об этом старалась не упоминать.

Изначально у всех многодетная мать вызывала только сочувствие и уважение, но всё изменилось, когда стали открываться неожиданные детали жизни семьи.

«Бедная мать» и сердобольные люди

Многодетная семья поселилась в старом деревянном доме в селе Большое Череватово, и ее приезд сразу заинтересовал органы опеки. Коллеги из Ивановской области сразу предупредили нижегородские службы, что женщина может пропадать и оставлять детей одних, что довольно быстро подтвердилось.

Наталья с детьми Источник: Наталья Финогеева / Vk.ru

В такие моменты дети не могли объяснить, где мама и когда она вернется. Женщина не оставляла им еды, они пытались приготовить что-то из залежавшихся овощей на неисправной домашней печи, что однажды закономерно закончилось пожаром. Ребята не ходили в школу и ни разу не были в поликлинике.

Один из домов, где когда-то жила семья Источник: Первый канал

Когда условия жизни детей вскрыли сотрудники опеки, многие встали на сторону Натальи. С ней постоянно связывались волонтеры, которые приводили в порядок ее дом, привозили продукты и одежду для детей, оплачивали коммуналку и закрывали другие нужды семьи. Сама Наталья, к слову, не работала. Даже на новый дом, в который семья переехала после пожара, деньги собрали неравнодушные люди.

Ад за закрытыми дверями

А дома тем временем творилось невообразимое. Десять лет Финогеева истязала четверых малолетних детей. Двое старших сбежали из дома, когда им исполнилось 15 лет и стали жить самостоятельно.

Оставшихся мать избивала, когда была недовольна их поведением в быту. Наносила телесные повреждения, лишала еды и оставляла их голодными.

Но самое жуткое — она никогда не обращалась за медицинской помощью. Когда нужно было устранить последствия своих побоев, она сама обрабатывала раны, а иногда брала обычную иголку с ниткой, зашивала раны собственным детям наживую, без анестезии.

В 2025 году старшая дочь женщины Диана обратилась в программу «Мужское и женское», где подробно рассказала обо всех ужасах, которые она пережила вместе с братьями и сестрами.

Две старшие дочери Натальи — Феврония и Диана Источник: Первый канал

Диана вспоминала, что ее, как и всех остальных детей, сильно избивали. По словам девушки, со стороны сожителя матери были даже случаи домогательств.

— Отец Февронии жил в селе Большое Череватово вместе с мамой, он познакомился с ней в монастыре. Мама старалась, но случилось что-то такое, что ее сломало. Когда Феврония родилась, он не переставал пить и допускал моменты, о которых просто невозможно говорить. Мама закрывала глаза на многое, — делилась девушка в эфире.

Детей после случившегося забрали в ребцентр Источник: Первый канал

Когда об издевательствах стало известно общественности, с Натальей проживали четверо маленьких детей. После шумихи их забрали в ребцентр.

— Я как-то сделала котенку ошейник, а ей это не понравилось. Она меня чуть не задушила шарфом, я ударилась носом о печку и потеряла сознание, — говорила младшая дочь Натальи.

— Мама мне пробила голову ковшиком, била поленом. Жить с ней было невозможно, практически нас не кормила, а спали мы вчетвером на полу, на маленьком матрасе. Я уже даже привык к той жизни. Это жизнь ада, и жизнь не из лучших, — говорил другой ребенок.

Сбой в системе

Самое страшное в этой истории не только зверства Финогеевой. А то, что их можно было предотвратить.

Женщине постоянно помогали волонтеры Источник: Первый канал

Еще в 2015 году женщину пытались лишить родительских прав. Органы опеки видели, что дети не ходят в школу, что у них нет документов, что мать не работает и не может их содержать. Но суд тогда отказал — за Финогееву вступились волонтеры и религиозная общественность.

Семья несколько раз меняла место жительства, и каждый раз находились новые сердобольные люди, готовые помочь «бедной многодетной матери».

Расплата

В декабре 2024 года Наталью Финогееву задержали и поместили под стражу. Следствие длилось больше года, и 7 мая 2026-го Дивеевский суд вынес нижегородке приговор.

Наталья Финогеева на приговоре Источник: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по двум статьям: истязание несовершеннолетних (п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). Также в пользу каждого из четверых детей взыскали компенсацию морального вреда — по 500 тысяч рублей. Сейчас все четверо детей находятся в специализированном учреждении. Их старшая сестра Диана пытается добиться опеки над ними.