Не паркуйте авто под деревом: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

На Ярославскую область надвигается гроза с сильным ветром Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грозы этим летом зачастили: над Ярославской областью снова сгущаются тучи. Об этом жителей региона экстренно предупредила РСЧС.

Непогода накроет территорию области днем 6 августа. По прогнозу, ожидается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. До Ярославля грозовая туча может дойти к полудню четверга.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, — предупредили в РСЧС.

Непогода накроет регион 6 августа Источник: МЧС России по Ярославской области

В областном МЧС напомнили, что делать во время разбушевавшейся стихии.

При дожде:

по возможности оставайтесь дома или в укрытии;

используйте плащ, зонт, резиновые сапоги;

при передвижении внимательно смотрите на дорогу, она может быть размыта;

во время ливня припаркуйтесь на дороге и переждите;

не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

При грозе:

никогда не прячьтесь под одиноко стоящим деревом или металлической конструкцией (лучше спрячьтесь за кустарником);

закрывайте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

не растапливайте печь;

не разговаривайте по телефону (молния может попасть в натянутые между столбами провода);

во время молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;

не стойте рядом с окном;

по возможности выключите телевизор, радио и прочие электроприборы.

При сильном ветре:

уберите вещи со двора и балкона;

обрежьте сухие деревья, которые могут упасть на дом;

поставьте машину в гараж или припаркуйтесь вдалеке от деревьев;

обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и прочего).

Телефон экстренных служб — 112.

Ливень, накрывший Ярославль в июль, погрузил под воду городские улицы — смотрите, как это было.