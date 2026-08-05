Не паркуйте авто под деревом: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Грозы этим летом зачастили: над Ярославской областью снова сгущаются тучи. Об этом жителей региона экстренно предупредила РСЧС.
Непогода накроет территорию области днем 6 августа. По прогнозу, ожидается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. До Ярославля грозовая туча может дойти к полудню четверга.
— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, — предупредили в РСЧС.
В областном МЧС напомнили, что делать во время разбушевавшейся стихии.
При дожде:
по возможности оставайтесь дома или в укрытии;
используйте плащ, зонт, резиновые сапоги;
при передвижении внимательно смотрите на дорогу, она может быть размыта;
во время ливня припаркуйтесь на дороге и переждите;
не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
При грозе:
никогда не прячьтесь под одиноко стоящим деревом или металлической конструкцией (лучше спрячьтесь за кустарником);
закрывайте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;
не растапливайте печь;
не разговаривайте по телефону (молния может попасть в натянутые между столбами провода);
во время молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;
не стойте рядом с окном;
по возможности выключите телевизор, радио и прочие электроприборы.
При сильном ветре:
уберите вещи со двора и балкона;
обрежьте сухие деревья, которые могут упасть на дом;
поставьте машину в гараж или припаркуйтесь вдалеке от деревьев;
обходите шаткие строения;
избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и прочего).
Телефон экстренных служб — 112.
Ливень, накрывший Ярославль в июль, погрузил под воду городские улицы — смотрите, как это было.