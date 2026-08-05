НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Лето Не паркуйте авто под деревом: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Не паркуйте авто под деревом: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Когда стихия проявит себя

896
На Ярославскую область надвигается гроза с сильным ветром | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Ярославскую область надвигается гроза с сильным ветром | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза с сильным ветром

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Грозы этим летом зачастили: над Ярославской областью снова сгущаются тучи. Об этом жителей региона экстренно предупредила РСЧС.

Непогода накроет территорию области днем 6 августа. По прогнозу, ожидается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. До Ярославля грозовая туча может дойти к полудню четверга.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, — предупредили в РСЧС.

Непогода накроет регион 6 августа | Источник: МЧС России по Ярославской областиНепогода накроет регион 6 августа | Источник: МЧС России по Ярославской области

Непогода накроет регион 6 августа

Источник:

МЧС России по Ярославской области

В областном МЧС напомнили, что делать во время разбушевавшейся стихии.

При дожде:

  • по возможности оставайтесь дома или в укрытии;

  • используйте плащ, зонт, резиновые сапоги;

  • при передвижении внимательно смотрите на дорогу, она может быть размыта;

  • во время ливня припаркуйтесь на дороге и переждите;

  • не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

При грозе:

  • никогда не прячьтесь под одиноко стоящим деревом или металлической конструкцией (лучше спрячьтесь за кустарником);

  • закрывайте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

  • не растапливайте печь;

  • не разговаривайте по телефону (молния может попасть в натянутые между столбами провода);

  • во время молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне;

  • не стойте рядом с окном;

  • по возможности выключите телевизор, радио и прочие электроприборы.

При сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балкона;

  • обрежьте сухие деревья, которые могут упасть на дом;

  • поставьте машину в гараж или припаркуйтесь вдалеке от деревьев;

  • обходите шаткие строения;

  • избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и прочего).

Телефон экстренных служб — 112.

Ливень, накрывший Ярославль в июль, погрузил под воду городские улицы — смотрите, как это было.

Попали в происшествие из-за погоды? Сообщите об этом в редакцию 76.RU. Мы есть в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Прогноз Гроза Дождь РСЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
3 часа
Малитву ещё забыли.
Гость
3 часа
у нас везде деревья, без них только парковки у гиперов или крытые платные
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем