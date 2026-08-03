Атаки БПЛА что-то изменили? Что со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем

Что со строительством склада ВБ под Ярославлем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

76.RU узнал в пресс-службе компании RWB, изменились ли в связи с этими инцидентами планы по строительству логистического центра под Ярославлем. Там рассказали, что инвестпроект остается в силе.

«Компания сохраняет планы по реализации своих проектов», — рассказали в объединенной компании Wildberries & Russ.

Губернатор региона Михаил Евраев ранее сообщал, что по планам первая очередь склада под Ярославлем будет введена в эксплуатацию в конце августа — начале сентября. При этом в самой компании Wildberries & Russ 76.RU говорили, что работы находится на завершающей стадии реализации первого этапа проекта. После завершения строительно-монтажных работ начнется получение необходимых документов и ввод объекта в эксплуатацию.

Удары БПЛА по складам «Вайлдберриз» начались 18 июля с атак в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Новая волна ударов затронула объекты в Шушарах и Новосаратовке. По данным на 28 июля компания выплатила больше 40 миллионов рублей пострадавшим сотрудникам и семьям погибших.

Ночью 30 июля из-за налётов начались пожары на логистических центрах «Вайлдберриз» в Пензенской области и в Сарапуле (Удмуртия). В Пензе пострадал один человек, в Сарапуле, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Мы также рассказывали, что происходило в Волгограде.