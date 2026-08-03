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Атаки БПЛА что-то изменили? Что со строительством склада «Вайлдберриз» под Ярославлем

Логистические центры компании в других регионах пострадали от дронов

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Что со строительством склада ВБ под Ярославлем | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЧто со строительством склада ВБ под Ярославлем | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Что со строительством склада ВБ под Ярославлем

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В июле склады «Вайлдберриз» в разных регионах России подверглись атакам БПЛА. По официальной информации, пожары из-за налетов дронов полыхали в логистических центрах в Электростали, Котовске Тамбовской области, в Собинском округе Владимирской области. Спустя несколько дней новая волна ударов затронула объекты в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Самарской области, Волгограде, Пензе, Удмуртии.

76.RU узнал в пресс-службе компании RWB, изменились ли в связи с этими инцидентами планы по строительству логистического центра под Ярославлем. Там рассказали, что инвестпроект остается в силе.

«Компания сохраняет планы по реализации своих проектов», — рассказали в объединенной компании Wildberries & Russ.

Губернатор региона Михаил Евраев ранее сообщал, что по планам первая очередь склада под Ярославлем будет введена в эксплуатацию в конце августа — начале сентября. При этом в самой компании Wildberries & Russ 76.RU говорили, что работы находится на завершающей стадии реализации первого этапа проекта. После завершения строительно-монтажных работ начнется получение необходимых документов и ввод объекта в эксплуатацию.

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Удары БПЛА по складам «Вайлдберриз» начались 18 июля с атак в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. Новая волна ударов затронула объекты в Шушарах и Новосаратовке. По данным на 28 июля компания выплатила больше 40 миллионов рублей пострадавшим сотрудникам и семьям погибших.

Ночью 30 июля из-за налётов начались пожары на логистических центрах «Вайлдберриз» в Пензенской области и в Сарапуле (Удмуртия). В Пензе пострадал один человек, в Сарапуле, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Мы также рассказывали, что происходило в Волгограде.

3 августа склад «Вайлдберриз» загорелся после атаки дронов во Владимирской области. Власти официально сообщали о четверых пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вайлдберрис Склад Строительство Атака БПЛА
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Собственно, 404 добивается ровно того, что пишут наши недограждане в комментариях. Чтобы все ругали власть, чтобы требовали все закрыть, отменить и свернуть. Молодцы, помогаете врагу
Гость
3 августа, 22:13
ну что за чудеса то!!!! нам реальность ни по чем!!! нам склад надо позарез
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Гость
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