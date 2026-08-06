НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

вос.

 754мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
Атака БПЛА на город
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город Атака БПЛА на Ярославль Завыли сирены: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Завыли сирены: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор в 02:35

3 479
В Ярославской области завыли сирены: что происходит | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUВ Ярославской области завыли сирены: что происходит | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В Ярославской области завыли сирены: что происходит

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в 02:35 6 августа объявил губернатор региона Михаил Евраев. На улицах завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — обратился он к жителям.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме.

При этом для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил Михаил Евраев.

С 01:11 в ярославском аэропорту в Туношне введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Жителей попросили ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Слышали сирены?

Да
Нет
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Сирена Беспилотная опасность Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
31 минута
опять хлопки и задымления
Гость
1 час
сообщил кто???????????????? хорош народ-то смешить....
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем