Ярославский «Локомотив» вернул нападающего, который уже согласился на контракт с другим клубом

Нападающему «Локомотива» предложили остаться в клубе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летнему нападающему ярославского «Локомотива» Александру Волкову предложили повторное контрактное соглашение. Об этом сообщает КХЛ. Ранее игрок принял предложение нижегородского ХК «Торпедо», но, похоже, всё же останется в Ярославле.

В самом «Локомотиве» 76.RU пояснили, что клуб повторил условия «Торпедо».

«По регламенту, повторение предложения означает сохранение игрока в клубе», — объяснили в пресс-службе «Локомотива».

ОСА — в хоккее понимается как ограниченно свободный агент. Это статус хоккеиста, у которого истек срок контракта с клубом, но права на него по-прежнему принадлежат его предыдущей команде.

Так железнодорожники оставляют за собой права на игрока. Но выбор остается за Александром Волковым — контракт с ярославским клубом он еще не подписал.

Напомним, контракт с ярославской командой у форварда истек 31 мая 2026 года. Он имеет право принимать предложения других клубов до 20 июня включительно. Мы поясняли, что если Волков соглашается перейти в «Торпедо», то «Локомотив» имеет право сохранить хоккеиста у себя либо отказаться, получив денежную компенсацию или право на переход в другую команду.