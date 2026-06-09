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Спорт Подробности Ярославский «Локомотив» вернул нападающего, который уже согласился на контракт с другим клубом

Ярославский «Локомотив» вернул нападающего, который уже согласился на контракт с другим клубом

Где в итоге останется хоккеист

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Нападающему «Локомотива» предложили остаться в клубе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающему «Локомотива» предложили остаться в клубе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающему «Локомотива» предложили остаться в клубе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

23-летнему нападающему ярославского «Локомотива» Александру Волкову предложили повторное контрактное соглашение. Об этом сообщает КХЛ. Ранее игрок принял предложение нижегородского ХК «Торпедо», но, похоже, всё же останется в Ярославле.

В самом «Локомотиве» 76.RU пояснили, что клуб повторил условия «Торпедо».

«По регламенту, повторение предложения означает сохранение игрока в клубе», — объяснили в пресс-службе «Локомотива».

ОСА — в хоккее понимается как ограниченно свободный агент. Это статус хоккеиста, у которого истек срок контракта с клубом, но права на него по-прежнему принадлежат его предыдущей команде.

Так железнодорожники оставляют за собой права на игрока. Но выбор остается за Александром Волковым — контракт с ярославским клубом он еще не подписал.

Напомним, контракт с ярославской командой у форварда истек 31 мая 2026 года. Он имеет право принимать предложения других клубов до 20 июня включительно. Мы поясняли, что если Волков соглашается перейти в «Торпедо», то «Локомотив» имеет право сохранить хоккеиста у себя либо отказаться, получив денежную компенсацию или право на переход в другую команду.

Мы публиковали ранее, с кем из игроков «Локомотив» официально продлил контракты.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив ХК Торпедо КХЛ Клуб Контракт
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Комментарии
3
Гость
25 минут
У некоторых поездов РЖД есть собственные названия, такие как " Красная стрела ", "Таврия", "Смена " и др.. Почему бы не назвать один из поездов, курсирующих между Ярославлем и Москвой в честь побед "Локомотива", например "Ярославский бронепоезд" и внешне его оформить соответствующе.
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Гость
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