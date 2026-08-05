«Изменщик, газлайтер, нарцисс»: как Гуф раз за разом разбивал сердца своих пассий

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, в очередной раз попал в список жестких ред-флагов для всех девушек. Спустя три года отношений от него ушла последняя пассия, попутно обвинив в жестокости и абьюзе. Претензии в адрес рэпера летят далеко не от первой его бывшей. Всего их у него было пять, и каждая в попытках спасти Гуфа от всех невзгод в итоге сама забывала, что такое спокойная жизнь.
Айза-Лилуна Ай
За Айзой уже давно закрепился статус главной бывшей Гуфа. С рэпером у нее были первые серьезные отношения, которые начались в 2005 году. Случилось всё по классике фильмов 00-х: клуб, мимолетное знакомство, любовь с первого взгляда.
Гуф не стал затягивать с тем, чтобы признаться в любви. Несколько встреч, и вот уже он вдохновенно пишет одну песню за другой и рассказывает Айзе, что она та, кто всегда был ему нужен.
— Однажды мы проснулись утром у Леши дома. Я хотела есть, увидела на полу старые семечки, разбросанные на ковре. Съела их. Тогда он впервые сказал, что любит меня и никому не отдаст. Это случилось уже через два дня после начала наших отношений, — вспоминала Айза.
Предложение Гуф сделал спустя три года знакомства, без лишней помпезности и ванильной романтики.
— Сначала подошел в клубе и спросил: «Тебе нравится моя фамилия?» Я ответила: «Да ничего вроде, нормальная». Он говорит: «А, ну хорошо». А спустя месяц он неожиданно встал на колено прямо посреди улицы и сказал: «Выходи за меня замуж». И я не раздумывая согласилась, — рассказывала Айза.
В браке у пары родился сын — Сэм. По словам Айзы, Гуф не готов был стать отцом. Она часто оставалась один на один с малышом и всеми трудностями материнства, пока рэпер употреблял запрещенные вещества и пропадал в постели с другими женщинами.
— Я изменял своей жене. Чуть ли не сразу после рождения ребенка или даже во время беременности я начал. Это ужасно, I know. Изменял потом, в какой-то момент перестал это скрывать. Пропадал в стрипушниках, пропадал по паре дней. И как-то это было в порядке вещей, — не скрывал измену рэпер.
Сначала Айза терпела, потом пыталась отомстить и, по словам Гуфа, назло познакомилась с парнем и поцеловалась, чтобы муж почувствовал, каково это. Тот ничего не понял и никак не поменялся.
— Я не была дурой. Я была влюбленной, уставшей и финансово зависимой. Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше. Без страха, без унижений, с высоко поднятой головой! Потому что, когда у тебя есть деньги, у тебя есть выбор. Когда у тебя нет денег, ты цепляешься — за мужчину, за токсичную стабильность, за отношения, которые уже давно умерли. Когда у тебя нет своих денег, ты зависима от всего! — объясняла позднее Айза.
Супруги официально развелись в 2014 году, но на этом их отношениях не закончились. Первое время они пытались оставаться друзьями ради сына, но без скандалов не обходилось.
Рэпер не мог принять, когда бывшая второй раз вышла замуж, обвинял Айзу в том, что она не дает сыну общаться и видеться с ним. Казалось, разборкам не будет конца и края. И тем удивительнее для всех стало, когда в 2021 году Айзы сообщила, что они снова вместе.
— Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена, но баба Гуфа. Всё это произошло очень мило: мы с ним переписывались, я ему говорю: «Ба, давай состаримся вместе». Он такой: «Ты серьезно?» Я говорю: «Да», — делилась со своими подписчиками Айза.
Надежда на счастливое будущее длилась недолго. Всего через несколько дней выяснилось, что Гуф состоит в других отношениях, из которых не собирается уходить. Мало того — вскоре у него родилась дочь.
Во второй раз предательство Гуфа далось Айзе проще. В скором времени она уже снова говорила, что между ними всё хорошо и они навсегда останутся только семьей.
— Да, несомненно, он был самым ярким из моих мужчин. И точно им останется. Я даже недавно отцу своему говорила, что Леша — самый лучший друг. А как муж — полный отстой. Мы почти каждый день общаемся по видеосвязи, часами разговариваем, — рассказывала Айза.
В феврале 2026 года Айза в третий раз вышла замуж, в этот раз — за нефтяника Степана Кузьменко. Нового мужа не смущает ни разница в возрасте, ни клеймо «жены Гуфа», ни даже то, что Айза спустя годы готова прибежать на помощь к бывшему.
— Если Гуф меня позовет, я готова. Только мы теперь со Степаном придем. Леша — это мой родственник, мой близкий человек. И он многое дал мне. Я не говорю про финансы. Он мне дал много жизненного опыта, многому меня научил. Он очень важный человек в моей жизни, и я знаю, что тоже очень ему нужна. И Степа это знает. Поэтому всегда рядом, — объясняла Айза.
Кети Топурия
После развода Гуф закрутил роман с Кети Топурией. В отношениях он снова подсел на запрещенные вещества, о которых на время забыл. Несколько месяцев он скрывал зависимость от возлюбленной, но в какой-то момент сдался.
Топурия помогала и поддерживала рэпера, но при этом старалась близко не подпускать его к своей жизни. После расставания Гуф жаловался, что они никуда не ходили вместе, так как певица не хотела, чтобы об их отношениях узнали. Знакомить с друзьями и мамой своего кавалера она тоже не стала, сославшись на то, что ему это не нужно. Через три года Топурия порвала с Гуфом.
— Я попыталась его спасти — не получилось. Гуф перестал употреблять, и я поняла, что таким же он и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, они из-за зависимости. Но потом осознала, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные, — лаконично объяснила причину расставания певица.
Рэпер тяжело переживал разрыв, Гуф говорил, что Кети была единственным человеком, которому он полностью доверял. Он жаловался на затяжную депрессию, которая длилась полгода. В этот период его единственным утешением стали песни группы «А'Студио».
Образ жертвы смазывали лишь всплывшие переписки с другими женщинами. Блогерша из Екатеринбурга раскрыла, что Гуф написывал ей, когда уже был в отношениях.
— Не могу выкинуть из головы тебя. Ну скажи, есть шанс подкатить? Ну ты не одна наверняка. Я же не говорю, давай встречаться, или что-то в этом роде. Просто культурно где-нибудь встретиться, посмотреть друг на друга. Может, ты не такая уж милая, какой кажешься, — передавала слова рэпера блогерша.
Сама Кети не стала вдаваться в подробности и комментировать всплывшие истории. Вместо этого она просто кинула рэпера в черный список и забыла, как страшный сон.
Леся Фак
До и после отношений с Топурией в жизни Гуфа была еще одна девушка — Леся Фак.
— Я Лесю очень люблю. Мне ее показала Айза, моя бывшая жена. Она показала мне ее в «Инстаграме» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), сказала: «Видел, какая телочка? Она тебе никогда не даст». И всё, а потом она дала всё-таки, — хвастался рэпер.
Отношения с Лесей были одними из самых продолжительных и при этом запутанных. Рэпер вспоминал о девушке каждый раз, когда ему было скучно и одиноко, обещал счастливое будущее, дом и совместных детей, но ничего этого так и не давал.
Ради рэпера Фак подружилась с его бывшей женой Айзой, нашла подход к сыну Сэму, но ничего из этого так и не помогло ей стать к нему ближе.
В 2020 году их отношения окончательно разорвались, и Леся перестала ждать счастья и верить в сладкие слова. Всё произошло после очередной переписки, Гуф начал флиртовать, но при этом находился в отношениях со своей второй супругой Юлией. Леся не стала это терпеть и публично обратилась к рэперу, пригрозив ему суровой расправой, если он снова с ней свяжется.
— Если ты не хочешь, чтобы все твои сообщения, аудио и фото, свидетельствующие о том, как ты относишься к своей нынешней жене, попали в Сеть… Даже не думай попадаться мне на глаза, звонить и писать 24/7. Как вышла за порог твоего дома, третий год мне покоя не даешь! Отстань от нас! Мы с Айзой всегда на шаг впереди, потому что ты давно прочитанная неинтересная книга, — жестко осадила рэпера Леся.
Юлия Королёва
Со своей второй супругой Юлией Королёвой Гуф познакомился в 2020 году. На тот момент девушка была танцовщицей и в одном из клубов встретила рэпера. В 2021 году пара поженилась, а вскоре у них родилась дочка.
Со стороны казалось, что в отношениях с Юлией Гуф изменился. Стал более спокойным и семейным, но не тут-то было. Королёва не раскрывала, что муж снова стал употребляться и впадать в неконтролируемые вспышки агрессии. Одна из них случилась у него во время отдыха в Таиланде, где Гуф пообещал провести время с семьей.
— Мы прилетаем — и прямо в аэропорту открылся портал в ад, — рассказывала Юлия уже после развода. — Нас, естественно, никто не встречает. Через час приезжает бывший муж, и я вижу его сумасшедшее лицо. Мне становится всё понятно (у него снова психоз). Сходу он говорит, что мне конец. Через сутки я уже вызвала полицию, так как он угрожал мне и ребенку.
Рэпер бегал за Юлией с кастетом по всему острову и в какой-то момент отобрал паспорт и не дал улететь назад в Москву. Ситуацию спасли только сестра Гуфа и Айза.
После возвращения в Россию Гуф отправился в реабилитационный центр, а Юлия подала на развод. Рэпер не считает себя виновником разрыва и утверждает, что Королёва намеренно его провоцировала, публикуя откровенные фотографии в интернете.
— Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести, — говорил свою точку зрения Гуф.
Разият Салахова
Разочарованный в браке Гуф недолго был одиноким. Уже в 2023 году его стали замечать в компании очаровательной брюнетки, так похожей на всех его бывших. Девушкой оказалась 25-летняя Разият Салахова.
В новые отношения рэпер окунулся мгновенно и уже спустя год на одном из своих концертов сделал Разият предложение.
— Я говорил, что не женюсь никогда больше… Я хочу жениться опять! — сделал объявление Гуф и протянул любимой кольцо. — Не буду садиться на колено сейчас, но просто возьми это. Семь тысяч свидетелей.
Разият согласилась и начала подготовку к свадьбе. Она приняла прошлое рэпера, подружилась с его детьми и начала общаться с Айзой. Однако спокойной и размеренной жизнью даже и не пахло. Пара несколько раз расставалась, а в 2026 году, спустя три года отношений, Разият окончательно ушла от Гуфа.
В своем блоге девушка раскрыла, что ее когда-то любимый мужчина вытирал ноги о ее чувства и бесконечно изменял.
— Вы представляете, просто человек смотрел, как я плачу, как я страдаю, а он был с другими женщинами. Я даже не могу себе представить эту ситуацию, насколько можно быть монстром, чтобы делать такие вещи. Он пересылал мои сообщения, где я ему пишу о том, что как я его люблю, как я страдаю и так далее. И просто над этим угорал, изменяя мне с другими проститутками. Теперь понимаете, с каким монстром я была? Итог один: Леша — изменщик, газлайтер, нарцисс и просто нехороший человек, — вылила все Разият.
Айза, которая сама когда-то была на месте Разият, тут же написала пост в ее поддержку.
— Рая — моя подруга, близкий мне человек, добрейшей души молодая женщина, красивая как изнутри, так и снаружи. Лучшее, что было с Ба (так Айза называет Гуфа) за всю жизнь! Рая — единственная, кто не пользовался ни его статусом, ни деньгами, не пиарилась на их отношениях, не развивала свои соцсети, хотя я и советовала ей обратное, — написала Айза.
Гуф тоже не стал отмалчиваться после обвинений. Он высказал Разият, что она пытается нажиться, рассказывая их историю, а в личном блоге шутя написал: «За Леху-абьюзера слыхали?»