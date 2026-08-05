«Изменщик, газлайтер, нарцисс»: как Гуф раз за разом разбивал сердца своих пассий

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За Айзой уже давно закрепился статус главной бывшей Гуфа. С рэпером у нее были первые серьезные отношения, которые начались в 2005 году. Случилось всё по классике фильмов 00-х: клуб, мимолетное знакомство, любовь с первого взгляда. Гуф не стал затягивать с тем, чтобы признаться в любви. Несколько встреч, и вот уже он вдохновенно пишет одну песню за другой и рассказывает Айзе, что она та, кто всегда был ему нужен. — Однажды мы проснулись утром у Леши дома. Я хотела есть, увидела на полу старые семечки, разбросанные на ковре. Съела их. Тогда он впервые сказал, что любит меня и никому не отдаст. Это случилось уже через два дня после начала наших отношений, — вспоминала Айза.

По словам Айзы, Гуф всегда принимал ее такой, какая она есть Источник: therealguf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Предложение Гуф сделал спустя три года знакомства, без лишней помпезности и ванильной романтики. — Сначала подошел в клубе и спросил: «Тебе нравится моя фамилия?» Я ответила: «Да ничего вроде, нормальная». Он говорит: «А, ну хорошо». А спустя месяц он неожиданно встал на колено прямо посреди улицы и сказал: «Выходи за меня замуж». И я не раздумывая согласилась, — рассказывала Айза. В браке у пары родился сын — Сэм. По словам Айзы, Гуф не готов был стать отцом. Она часто оставалась один на один с малышом и всеми трудностями материнства, пока рэпер употреблял запрещенные вещества и пропадал в постели с другими женщинами. — Я изменял своей жене. Чуть ли не сразу после рождения ребенка или даже во время беременности я начал. Это ужасно, I know. Изменял потом, в какой-то момент перестал это скрывать. Пропадал в стрипушниках, пропадал по паре дней. И как-то это было в порядке вещей, — не скрывал измену рэпер. Сначала Айза терпела, потом пыталась отомстить и, по словам Гуфа, назло познакомилась с парнем и поцеловалась, чтобы муж почувствовал, каково это. Тот ничего не понял и никак не поменялся. — Я не была дурой. Я была влюбленной, уставшей и финансово зависимой. Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше. Без страха, без унижений, с высоко поднятой головой! Потому что, когда у тебя есть деньги, у тебя есть выбор. Когда у тебя нет денег, ты цепляешься — за мужчину, за токсичную стабильность, за отношения, которые уже давно умерли. Когда у тебя нет своих денег, ты зависима от всего! — объясняла позднее Айза.

Даже после развода Гуф и Айза остались семьей Источник: therealguf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги официально развелись в 2014 году, но на этом их отношениях не закончились. Первое время они пытались оставаться друзьями ради сына, но без скандалов не обходилось. Рэпер не мог принять, когда бывшая второй раз вышла замуж, обвинял Айзу в том, что она не дает сыну общаться и видеться с ним. Казалось, разборкам не будет конца и края. И тем удивительнее для всех стало, когда в 2021 году Айзы сообщила, что они снова вместе. — Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена, но баба Гуфа. Всё это произошло очень мило: мы с ним переписывались, я ему говорю: «Ба, давай состаримся вместе». Он такой: «Ты серьезно?» Я говорю: «Да», — делилась со своими подписчиками Айза. Надежда на счастливое будущее длилась недолго. Всего через несколько дней выяснилось, что Гуф состоит в других отношениях, из которых не собирается уходить. Мало того — вскоре у него родилась дочь. Во второй раз предательство Гуфа далось Айзе проще. В скором времени она уже снова говорила, что между ними всё хорошо и они навсегда останутся только семьей. — Да, несомненно, он был самым ярким из моих мужчин. И точно им останется. Я даже недавно отцу своему говорила, что Леша — самый лучший друг. А как муж — полный отстой. Мы почти каждый день общаемся по видеосвязи, часами разговариваем, — рассказывала Айза. В феврале 2026 года Айза в третий раз вышла замуж, в этот раз — за нефтяника Степана Кузьменко. Нового мужа не смущает ни разница в возрасте, ни клеймо «жены Гуфа», ни даже то, что Айза спустя годы готова прибежать на помощь к бывшему.

Гуф смог найти общий язык с третьим мужем Айзы Источник: therealguf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)