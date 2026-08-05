Полыхающий фургон мчал по встречке: главное о пожаре в Ростове, где сгорели заправка и 21 припаркованная машина

Сумму ущерба еще предстоит подсчитать Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Ночью 5 августа в Северном микрорайоне Ростова сгорела заправка и припаркованные во дворе машины. У двойного пожара оказалась одна причина — 43-летний житель Мелитополя покупал бензин на перепродажу, но его машина загорелась прямо на заправке. Не придумав ничего лучше, он отогнал горящий фургон по встречной полосе во дворы, попытался его там потушить, но пламя оказалось сильнее. Так что водитель бросил машину на съедение огню и сбежал. Вскоре его задержали.

В этом материале редакция 161.RU собрала все известные на этот момент факты и слова очевидцев.

Хронология ночных событий: от заправки — во дворы

Здесь Алексей Рыжиков рассказывает, что произошло Источник: ГУ МВД по Ростовской области

Житель Мелитополя Алексей Рыжиков решил приобрести в Ростове топливо на перепродажу у себя в городе. Подогнал фургон Ford Transit на заправку, купил еврокубы (емкость для бензина объемом 1000 литров). Пока сам заправлялся, в машине что-то загорелось. Тогда он выбросил из машины первый куб на заправку, пытался тушить — так он сам говорит на видео выше. Ничего не вышло.

— Пытался отъехать — второй [куб] загорелся. Я просто заехал во двор, хотел остановиться потушить, но уже пламя было большое — загорелась машина. Я испугался, убежал, — рассказал Алексей Рыжиков сотрудникам МВД.

Машину он поставил у нежилого кирпичного здания (там находится ПВЗ) и бросился тушить огонь.

Кадры ночного пожара, снятые очевидцем Источник: читатель 161.RU

Это нежилое здание, с другой стороны находится вход в пункт выдачи заказов Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

По словам очевидцев, Алексей пытался сбить огонь землей, собственной майкой, но это было бесполезно. Тогда он скрылся.

Пожар во дворе, по данным регионального управления МЧС, начался в час ночи, потушили его в 02:42. Заправку потушили на час раньше.

Это фургон Алексея Рыжикова, который он пригнал во двор на Космонавтов Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Сгоревшая заправка на проспекте Королёва Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Что сгорело?

В итоге выгорела заправка и 21 машина, включая фургон Рыжикова. Также огонь повредил часть здания, возле которого он поставил машину. Пламя перекинулось на дерево у жилого дома — горящие ветки хлестали в окна жильцам, так что местами там треснули стекла. Об этом редакции сказали сами горожане. На следующих фотографиях видны поврежденные окна и сгоревшее дерево.

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Заправке, как видно по фото, тоже сильно досталось. Пока нет информации, построят ли на ее месте новую АЗС.

Ущерб еще предстоит оценить, официально никакие суммы еще не называли. Но уже сейчас можно сказать, что речь может пойти о десятках миллионов рублей.

Из людей чудом никто не пострадал.

Где задержали и что грозит

Алексею Рыжикову 43 года, он из Мелитополя. Туда он и собирался отвезти бензин Источник: ГУ МВД по Ростовской области

В половине пятого утра полиция нашла Алексея Рыжикова в одном из отелей города, сообщил источник редакции.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, ему вменяют статью «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Это часть 2 статьи 167 УК РФ, которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

Меру пресечения ему пока не избрали.

Что говорят очевидцы

Большинство из тех, кто собрался утром во дворе после пожара, ругают виновника и не понимают, зачем он загнал машину во двор. Вместе с тем люди радуются, что обошлось без жертв. С владельцами уничтоженных автомобилей поговорить не удалось: с ними работали сотрудники полиции и МЧС.

Видео из двора — показываем ряды сгоревших машин Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

— С балкона увидел, что АЗС горит. Вышел, увидел, где пламя, и пошел туда. Это было в час ночи где-то. Хлопки было слышно, думали, что какие-то беспилотники, — говорит местный житель, который, по его словам, живет у сгоревшей заправки.

Пожилые люди признаются, что очень сильно испугались и что в квартирах до сих пор пахнет гарью. Почти у всего первого подъезда открыты окна: проветривают.

— Пламя прямо за стеклами пылало — на кухне, в зале и спальне. Теперь в квартиру невозможно зайти, — пожаловались жительница дома.

Очевидцы также сказали, что пожарные долго не приезжали.

Полиция быстро нашла подозреваемого — понадобилось чуть более трех часов Источник: ГУ МВД по Ростовской области

Вопросы без ответа

В Ростовской области 10 июля ввели ограничения на продажу топлива — по 30 литров на машину. Есть исключения (например, автомобили спецслужб), но Алексей Рыжиков к ним не относится, судя по тому, что он сказал на видео. На вопрос, каким образом ему продали как минимум 2000 литров (с учетом наличия у него по меньшей мере двух кубов), ответа нет.

Также непонятно, почему от заправки он поехал по встречке во дворы, а не оставил машину на ночной дороге, где в столь позднее время не было много автомобилей.