«Меня постоянно держали ниже плинтуса»: Миа Бойка рассказала о тяжелом расставании с абьюзером

Певица Миа Бойка пережила тяжелые абьюзивные отношения в прошлом году. После болезненного разрыва звезда сильно поправилась. Об этом исполнительница рассказала в шоу «Вопрос ребром».
— Год назад я выходила из очень жестких абьюзивных отношений, где меня постоянно держали ниже плинтуса. Говорили, что мне уже 28 лет, а у меня нет ни мужа, ни детей. Что я старая дева, никому не нужна. И я ушла оттуда [из отношений] буквально с двухмесячным щенком на руках. У меня забрали подаренную машину. Мне негде было жить, — откровенно рассказала Миа Бойке в выпуске.
Из-за такого отношения к себе девушка не только набрала вес, но и страдала от низкой самооценки.
Однако именно этот опыт неожиданно помог ей в карьере. Миа вместе со своей командой написала песню «Базовый минимум», которая была противоположна ее истории с бывшим возлюбленным, и стала настоящим хитом.
Также в шоу певица призналась, что пересмотрела свое отношение к пластическим операциям. Если раньше говорила, что против любых вмешательств, то совсем недавно сама легла под нож. Миа Бойка убрала лишнюю кожу над глазами, которая мешала ее взгляду.