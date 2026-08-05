«Меня постоянно держали ниже плинтуса»: Миа Бойка рассказала о тяжелом расставании с абьюзером

Певица призналась, что в прошлом году ушла от абьюзера, который ее унижал Источник: Вопрос ребром / Vk.com

Певица Миа Бойка пережила тяжелые абьюзивные отношения в прошлом году. После болезненного разрыва звезда сильно поправилась. Об этом исполнительница рассказала в шоу «Вопрос ребром».

— Год назад я выходила из очень жестких абьюзивных отношений, где меня постоянно держали ниже плинтуса. Говорили, что мне уже 28 лет, а у меня нет ни мужа, ни детей. Что я старая дева, никому не нужна. И я ушла оттуда [из отношений] буквально с двухмесячным щенком на руках. У меня забрали подаренную машину. Мне негде было жить, — откровенно рассказала Миа Бойке в выпуске.

Из-за такого отношения к себе девушка не только набрала вес, но и страдала от низкой самооценки.

Однако именно этот опыт неожиданно помог ей в карьере. Миа вместе со своей командой написала песню «Базовый минимум», которая была противоположна ее истории с бывшим возлюбленным, и стала настоящим хитом.