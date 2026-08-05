НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

вос.

 754мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
Атака БПЛА на город
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Он и она «Меня постоянно держали ниже плинтуса»: Миа Бойка рассказала о тяжелом расставании с абьюзером

«Меня постоянно держали ниже плинтуса»: Миа Бойка рассказала о тяжелом расставании с абьюзером

Девушка после разрыва набрала вес и приобрела проблемы с самооценкой

272
Певица призналась, что в прошлом году ушла от абьюзера, который ее унижал | Источник: Вопрос ребром / Vk.comПевица призналась, что в прошлом году ушла от абьюзера, который ее унижал | Источник: Вопрос ребром / Vk.com

Певица призналась, что в прошлом году ушла от абьюзера, который ее унижал

Источник:

Вопрос ребром / Vk.com

Певица Миа Бойка пережила тяжелые абьюзивные отношения в прошлом году. После болезненного разрыва звезда сильно поправилась. Об этом исполнительница рассказала в шоу «Вопрос ребром».

— Год назад я выходила из очень жестких абьюзивных отношений, где меня постоянно держали ниже плинтуса. Говорили, что мне уже 28 лет, а у меня нет ни мужа, ни детей. Что я старая дева, никому не нужна. И я ушла оттуда [из отношений] буквально с двухмесячным щенком на руках. У меня забрали подаренную машину. Мне негде было жить, — откровенно рассказала Миа Бойке в выпуске.

Из-за такого отношения к себе девушка не только набрала вес, но и страдала от низкой самооценки.

Однако именно этот опыт неожиданно помог ей в карьере. Миа вместе со своей командой написала песню «Базовый минимум», которая была противоположна ее истории с бывшим возлюбленным, и стала настоящим хитом.

Также в шоу певица призналась, что пересмотрела свое отношение к пластическим операциям. Если раньше говорила, что против любых вмешательств, то совсем недавно сама легла под нож. Миа Бойка убрала лишнюю кожу над глазами, которая мешала ее взгляду.

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Отношения Расставание Шоу-бизнес
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем