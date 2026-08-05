«Год они дрались»: как сложилась судьба мейн-кунов, которых пристраивали в добрые руки. 10 приветов от больших кошек

Кошка Лося помогает хозяйке со сборами в походы Источник: предоставила хозяйка

Хозяева десяти бесплатных мейн-кунов из закрывшегося питомника показали, как живут их любимцы. Эта история произошла в октябре 2024 года: заводчица мейн-кунов из Новосибирской области решила бесплатно отдать 10 кошек, потому что по состоянию здоровья больше не могла заниматься племенной работой. Питомцев в город привезли волонтеры. В течение недели после публикации NGS.RU большую часть мейн-кунов разобрали. Публикуем счастливые приветы из дома.

Лося

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Самой первой нашла дом кошка по имени Лося. Ее привезли новой хозяйке в тот же день, когда кошек доставили в город.

«Она живет свою лучшую жизнь! Постоянно пытается сесть, лечь рядом, ходит за мной хвостом. Помогает собираться в походы, ездит на дачу с родителями, когда я уезжаю», — рассказала хозяйка.

Эверест

Кот Эверест успел провести несколько дней в приюте, прежде чем его забрали. Хозяйка отмечает его интеллект, готовность всегда быть рядом, а также игривый, ласковый и добрый нрав. А еще, по ее словам, он не вандал от слова «совсем».

«Безумно люблю его. Он не просто кот — он друг. Из последних приятностей — проявляет любовь в виде покусывания меня за нос. Это мило. Весит он сейчас 13 килограммов. Питание — профессиональный корм линейки для мейн-кунов. Раз в год — обследование в ветклинике. Мейн-кунам нужно регулярно проверять сердце», — добавила владелица кота.

Вениамин

Веня живет в коттедже и любит ловить мышей Источник: предоставила хозяйка

Кот Вениамин (его в питомнике звали Ван Хельсингом) живет в коттедже за городом. Он в полной мере реализует свои охотничьи инстинкты.

«Ему у нас кайфово! Доволен жизнью, прибавляет в объемах, ловит мышей», — поделилась хозяйка.

Семен

Владелец мейн-куна Семена охарактеризовал своего питомца как умного, доброго и ласкового кота.

«Мейн-куны очень привязываются к одному человеку, так и получилось: он ходит за мной везде, разговаривает, придумывает игры в прятки, притаскивает игрушки, чтобы я ему их бросал, а он, как собака, их носил. По утрам любит приходить и умывать меня», — написал хозяин.

Марго

Марго летом стригут в домашних условиях Источник: предоставила хозяйка

Дольше всех искала дом самая суровая из кошек — Клостридия. В ноябре 2024 года ее забрали читатели НГС. Кошка получила новое имя — Марго.

«Марго стала более отзывчивой. Вчера, например, лечила мне мигрень, прикладываясь на голову. Летом спит на балконе, на руки идет неохотно, но если придет сама и ляжет на ноутбук, то ее уже оттуда не согнать. Этим летом осваиваем домашнюю стрижку — Марго начала ее переносить более-менее хорошо», — говорит хозяйка.

Маруся

Еще одна кошка из питомника — Маруся — тоже ходит за своими хозяевами хвостиком. Ее владелец признался, что хотя в их семье всегда жили простые кошки-подобрашки, сейчас без мейн-куна свою квартиру им сложно представить.

«Всегда должна знать, что мы делаем, особенно когда готовим. Спит на моем кресле и на подушке вместо лежанки. Точит когти о ковер вместо когтеточки, гуляет по подоконнику на балконе. Любит разные игрушки, мне кажется, у нее их больше, чем в моем детстве. Обожает смотреть телевизор, особенно хоккей», — рассказал хозяин.

Кстати, весит хрупкая девочка Маруся сейчас 8 килограммов.

Марс

Мейн-кун Марс, по словам хозяйки, первое время был очень недоверчив, но забота и любовь сделали свое дело — кот освоился, привык.

«Он очень ласковый и общительный. Любопытный. Везде ходит по пятам», — рассказала сибирячка.

Рипли

У Рипли есть старший брат Источник: предоставила хозяйка

Кошка Рипли стала более тактильной, хотя всё еще боится резких движений: если встать и пойти в ее сторону, то она сразу убегает.

«Но она стала очень контактная! Просится на ручки, когда садишься. Утром приходит поспать на груди, но делает это беспокойно. Она очень разговорчивая. У нее есть игрушка-мышка, она ее берет в зубы, ходит с ней и орет. В глаза смотрит, за каждой реакцией следит. Любит чесаться, когда видит расческу, прямо просит, чтобы ее почесали. А гладить ее можно часами», — поделилась хозяйка.

Моника

Моника была самой худой, болезненной и пугливой из всех десяти кошек. Ее выбрала семья, в которой уже были три кота, спасенных с улицы.

«Моника месяц жила в отдельной комнате, мы решили, что так будет лучше для нее, так как она боялась каждого шороха. Первый месяц был очень тяжелым для Моники и для нас. Дотронуться до нее было невозможно, она не подпускала. Спустя месяц мы ее познакомили с другими питомцами. Путь примирения с двумя из них был долгим и тяжелым: на протяжении года они дрались. Думали, мир не наступит, но они всё-таки привыкли друг к другу. Сейчас у нас дружная котосемья: Монечка и три брата. Спустя полтора года я в первый раз взяла ее на руки! Это был самый волнительный момент для нас. Тогда она поняла, что ей ничего не угрожает и никто не обидит. После этого она стала доверять, ее сердечко оттаяло», — поделилась хозяйка.

Сейчас Моника любит играть с игрушками и с одним из котов. Не любит оставаться одна, начинает плакать, если все ушли спать без нее. Спать предпочитает с хозяйкой.

Соня

Соня побывала у кошачьего парикмахера Источник: предоставила хозяйка Она обиделась на хозяев из-за этого Источник: предоставила хозяйка

Кошка Соня тоже живет в большой хвостатой компании: она у своих хозяев пятая.

«Недавно мы свозили Соню к грумеру, чтобы привести ее шикарную пушистую шубу в порядок. Во время процедуры она вела себя сравнительно прилично, а дома продемонстрировала смертельную обиду. Забралась под самый потолок и смотрела таким взглядом», — продемонстрировала фото хозяйка.