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Наука Фотография с поверхности Марса вызвала бурные споры в Сети — на снимке рассмотрели «загадочного ходящего человека»

Фотография с поверхности Марса вызвала бурные споры в Сети — на снимке рассмотрели «загадочного ходящего человека»

Этому кадру около двух десятилетий, однако открытие сделали только сейчас

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Люди предпологают, что это следы древней марсианской цивилизации | Источник: NASA / TelegramЛюди предпологают, что это следы древней марсианской цивилизации | Источник: NASA / Telegram

Люди предпологают, что это следы древней марсианской цивилизации

Источник:

NASA / Telegram

Снимок поверхности Марса стал вирусным в интернете. На кадре, который сделал марсоход Spirit еще в 2007 году, пользователи разглядели загадочную фигуру, напоминающую человека. Об этом пишет Daily Mail.

На панорамном снимке среди каменистой местности выделяется объект, который издалека напоминает фигуру человека, идущего с вытянутыми руками и поднятой ногой. Некоторые пользователи высказали предположение, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации.

Источник: NASA / TelegramИсточник: NASA / Telegram
Источник:

NASA / Telegram

Однако специалисты связывают это открытие с парейдолией — психологическим феноменом, когда мозг человека находит знакомые образы в хаотичных формах, таких как облака, камни или тени. Исследователи и ранее указывали, что подобные оптические иллюзии часто появляются при анализе фотографий Марса. Данная же «фигура» на самом деле — это обычное скальное образование, которое удачно освещено солнечным светом.

Несмотря на объяснения специалистов, фотография снова стала предметом жарких споров в социальных сетях. Часть пользователей убеждена, что на изображении действительно запечатлен человек или древняя статуя. Другие же считают, что это лишь причудливая форма камня.

NASA неоднократно заявляло, что у агентства нет доказательств существования разумной жизни на Марсе, как в прошлом, так и в настоящем. Агентство подчеркивает, что такие изображения не могут служить доказательством присутствия инопланетной цивилизации.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Марс Фото Загадка Космос
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