Фотография с поверхности Марса вызвала бурные споры в Сети — на снимке рассмотрели «загадочного ходящего человека»

Люди предпологают, что это следы древней марсианской цивилизации Источник: NASA / Telegram

Снимок поверхности Марса стал вирусным в интернете. На кадре, который сделал марсоход Spirit еще в 2007 году, пользователи разглядели загадочную фигуру, напоминающую человека. Об этом пишет Daily Mail.

На панорамном снимке среди каменистой местности выделяется объект, который издалека напоминает фигуру человека, идущего с вытянутыми руками и поднятой ногой. Некоторые пользователи высказали предположение, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации.

Источник: NASA / Telegram

Однако специалисты связывают это открытие с парейдолией — психологическим феноменом, когда мозг человека находит знакомые образы в хаотичных формах, таких как облака, камни или тени. Исследователи и ранее указывали, что подобные оптические иллюзии часто появляются при анализе фотографий Марса. Данная же «фигура» на самом деле — это обычное скальное образование, которое удачно освещено солнечным светом.

Несмотря на объяснения специалистов, фотография снова стала предметом жарких споров в социальных сетях. Часть пользователей убеждена, что на изображении действительно запечатлен человек или древняя статуя. Другие же считают, что это лишь причудливая форма камня.