Фотография с поверхности Марса вызвала бурные споры в Сети — на снимке рассмотрели «загадочного ходящего человека»

Снимок поверхности Марса стал вирусным в интернете. На кадре, который сделал марсоход Spirit еще в 2007 году, пользователи разглядели загадочную фигуру, напоминающую человека. Об этом пишет Daily Mail.
На панорамном снимке среди каменистой местности выделяется объект, который издалека напоминает фигуру человека, идущего с вытянутыми руками и поднятой ногой. Некоторые пользователи высказали предположение, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации.
Однако специалисты связывают это открытие с парейдолией — психологическим феноменом, когда мозг человека находит знакомые образы в хаотичных формах, таких как облака, камни или тени. Исследователи и ранее указывали, что подобные оптические иллюзии часто появляются при анализе фотографий Марса. Данная же «фигура» на самом деле — это обычное скальное образование, которое удачно освещено солнечным светом.
Несмотря на объяснения специалистов, фотография снова стала предметом жарких споров в социальных сетях. Часть пользователей убеждена, что на изображении действительно запечатлен человек или древняя статуя. Другие же считают, что это лишь причудливая форма камня.
NASA неоднократно заявляло, что у агентства нет доказательств существования разумной жизни на Марсе, как в прошлом, так и в настоящем. Агентство подчеркивает, что такие изображения не могут служить доказательством присутствия инопланетной цивилизации.