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Еда Ужин из банки: 5 крутых рецептов, когда вообще нет сил готовить

Ужин из банки: 5 крутых рецептов, когда вообще нет сил готовить

Горячее, суп, салат, закуска и даже десерт — готовим из того, что есть в шкафу

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Сардины или горбуша&nbsp;— выбирайте консервы, которые вам нравятся больше | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСардины или горбуша&nbsp;— выбирайте консервы, которые вам нравятся больше | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сардины или горбуша — выбирайте консервы, которые вам нравятся больше

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Представьте ситуацию: вечер, вы приходите после работы и понимаете, что нужно готовить ужин, а сил абсолютно нет. Как и десятка продуктов. Зато есть банка консервов. В такой ситуации есть два варианта: заказать доставку или приготовить блюда из консервов, ведь они давно перестали быть едой исключительно на «черный день». Мы собрали несколько рецептов на все случаи, чтобы за 15 минут можно было собрать полноценный ужин и даже десерт.

Рыбные оладьи, которые спасут ужин

У рыбных оладий не самая модная репутация: многие помнят что-то похожее по детскому саду или школьной столовой. Но домашняя версия — совсем другая история. Горячая, хрустящая и готовится минут за пятнадцать.

Понадобятся банка сардин или горбуши, два яйца, небольшая луковица, примерно 100 граммов муки и щепотка разрыхлителя.

Рыбу перекладываем в миску и разминаем вилкой. Косточки выковыривать не нужно: в консервах они мягкие и в тесте совершенно не чувствуются. Если рыба была в масле, не спешите его выливать — оно сделает оладьи сочнее.

Добавляем яйца, мелко нарезанный лук и муку с разрыхлителем. Перемешиваем. Должно получиться тесто, похожее на густую сметану. Если оно стоит колом, добавьте немного жидкости из банки.

Выкладываем тесто ложкой на разогретую сковороду и жарим с обеих сторон до румяной корочки. Со сметаной и укропом эти оладьи исчезают подозрительно быстро.

Салат с тунцом: спокойный или с азиатским характером

Тунец — настоящая страховка от пустого холодильника. У него нейтральный вкус, поэтому испортить такой салат довольно сложно.

Для простого варианта смешайте тунец, сельдерей, зелень и красный лук. Лук придется нарезать очень мелко — крупные куски здесь действительно всё испортят.

Заправить салат можно ложкой майонеза. Если хочется чего-то полегче, смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Посолите только после того, как попробуете: тунец и без этого может оказаться достаточно соленым.

Когда классический вариант надоест, сделайте азиатскую версию. Смешайте кунжутное масло, рисовый уксус, немного тертого имбиря и чеснока. Добавьте к тунцу морковь, нарезанную тонкой соломкой, редис и кинзу.

Выложите салат на хрустящие листья и посыпьте кунжутом. Выглядит так, будто вы старались гораздо дольше, чем на самом деле. Иногда это именно тот эффект, который нужен.

Те самые фаршированные яйца

Фаршированные яйца звучат как привет из советского застолья. Кажется, рядом должны стоять хрустальная салатница и тарелка с нарезкой. Но сами яйца ни в чем не виноваты — с хорошей начинкой это по-прежнему отличная закуска.

На четыре-пять вареных яиц понадобится одна банка сайры и немного майонеза.

Разрезаем яйца пополам, вынимаем желтки и растираем их с рыбой. Майонез лучше добавлять понемногу, буквально по чайной ложке. Начинка должна получиться нежной и пластичной, а не плавать в соусе.

Наполняем белки получившимся паштетом. Сверху можно положить микрозелень или обычный укроп.

Максимально быстрая и простая закуска | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМаксимально быстрая и простая закуска | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Максимально быстрая и простая закуска

Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

Суп-пюре из белой фасоли: когда хочется чего-то горячего

Если хочется чего-то жидкого и сытного, отлично подойдет суп-пюре. Понадобятся банка белой фасоли в собственном соку, зубчик чеснока, половина луковицы, немного сливок или молока и чайная ложка сушеного тимьяна (если есть).

Лук мелко порубите и обжарьте пару минут прямо в кастрюле, где будет вариться суп. Туда же выдавите чеснок. Как только лук стал прозрачным, вылейте фасоль вместе с жидкостью из банки, добавьте тимьян и полстакана воды. Когда суп закипит, убавьте огонь и варите минут пять-семь. После — взбейте всё погружным блендером. Если суп кажется сильно густым, можно добавить немного кипяченой воды, молока или сливок. Солить и перчить следует только после того, как попробуете: фасоль из банки уже бывает соленой.

Разливаем по тарелкам, сверху — ложка сметаны, пара гренок или просто хрустящий хлеб. Получается густо, сытно и неожиданно уютно — как будто бабушка готовила.

Творожный десерт без духовки

Не все полезные банки рыбные. Консервированные персики и ананасы тоже способны спасти вечер — особенно когда хочется сладкого, но включать духовку нет никаких моральных сил.

Возьмите 400 граммов мягкого творога, немного сливок и пару ложек сахарной пудры. Взбейте всё до однородного крема. Попробуйте: возможно, сахара уже достаточно. Если нет, добавьте ложку, взбейте и попробуйте вновь — иначе есть риск сделать десерт чрезмерно приторным.

Фрукты достаньте из сиропа и обязательно промокните бумажным полотенцем. Этот шаг пропускать не стоит: лишняя жидкость быстро превратит крем в сладкую лужу.

Разложите творожную массу и кусочки фруктов по стаканам или креманкам, немного охладите и посыпьте тертым шоколадом. Получается просто, симпатично и без горы посуды — пожалуй, идеальный финал для ужина, который начался с одинокой банки в шкафу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Еда Консервы Ужин
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