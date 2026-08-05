«Антикризисная мера»: правительство временно разрешило продажу и ввоз бензина «Евро-2» и «Евро-3»

В Минэнерго отметили, что это решение носит временный характер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Правительство России разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» до 1 июля 2027 года. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», — подчеркнули в Минэнерго.

Правительство также признало утратившим силу прежнее постановление, временно допускавшее продажу бензина К5 с превышенным уровнем серы до конца 2026 года. При этом, подчеркивает Минэнерго, долгосрочная государственная политика в области экологических требований к моторному топливу не пересматривается. Послабления стали временной «антикризисной мерой», которая обеспечит баланс между качеством топлива и его доступностью для потребителей.

«Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива», — подчеркивается в сообщении.

Экологические стандарты «Евро» регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах и моторном топливе. Стандарт «Евро-1» приняли в 1992 году, «Евро-2» — в 1995 году (ограничение содержания серы до 500 мг/кг), «Евро-3» — в 2000 году (сера до 150 мг/кг), «Евро-4» — в 2005 году (сера до 50 мг/кг), «Евро-5» — в 2009 году (сера до 10 мг/кг). Этим стандартам соответствуют российские К2, К3, К4 и К5. В России базовым постоянным стандартом является класс К5.