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Экономика «Антикризисная мера»: правительство временно разрешило продажу и ввоз бензина «Евро-2» и «Евро-3»

«Антикризисная мера»: правительство временно разрешило продажу и ввоз бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Мера позволит направить дополнительный объем топлива на внутренний рынок

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В Минэнерго отметили, что это решение носит временный характер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Минэнерго отметили, что это решение носит временный характер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Минэнерго отметили, что это решение носит временный характер

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Правительство России разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» до 1 июля 2027 года. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», — подчеркнули в Минэнерго.

Правительство также признало утратившим силу прежнее постановление, временно допускавшее продажу бензина К5 с превышенным уровнем серы до конца 2026 года. При этом, подчеркивает Минэнерго, долгосрочная государственная политика в области экологических требований к моторному топливу не пересматривается. Послабления стали временной «антикризисной мерой», которая обеспечит баланс между качеством топлива и его доступностью для потребителей.

«Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива», — подчеркивается в сообщении.

Экологические стандарты «Евро» регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах и моторном топливе. Стандарт «Евро-1» приняли в 1992 году, «Евро-2» — в 1995 году (ограничение содержания серы до 500 мг/кг), «Евро-3» — в 2000 году (сера до 150 мг/кг), «Евро-4» — в 2005 году (сера до 50 мг/кг), «Евро-5» — в 2009 году (сера до 10 мг/кг). Этим стандартам соответствуют российские К2, К3, К4 и К5. В России базовым постоянным стандартом является класс К5.

В начале июля на фоне бензинового кризиса Правительство РФ разрешило нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам выпускать в обращение автомобильное топливо класса «Евро-3» до конца 2026 года. Уже в конце июля стало известно, что власти рассматривают понижение стандарта выпускаемого топлива до «Евро-2».

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо АЗС
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Комментарии
18
Гость
8 минут
Современные моторы в утиль...
Гость
6 часов
Уже сейчас, заправить машину качественным топливом, это лотерея. А, после принятия этого Постановления, ситуация только ухудшится. Кто будет платить за кап.ремонт автомашины после заправки такой смесью ? Пострадавшие будут делать независимую экспертизу залитого топлива и завалят судебными исками АЗС. Очередная непродуманная мера. Мелкие компании разорятся, выживут только монополисты топливного рынка. Может, в этом и есть весь замысел ?
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