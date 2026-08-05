Судебные ошибки останавливают от ужесточения наказания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 августа.

Суперкомар захватывает Африку

Устойчивый ко всем инсектицидам малярийный комар Anopheles stephensi стремительно распространяется по Африке. Он угрожает городским жителям, у которых нет иммунитета к этой болезни, сообщает New York Times со ссылкой на исследование в журнале Science.

Ученые изучили особей из десяти стран и подтвердили генетическую устойчивость ко всем применяемым инсектицидам. Многие эксперты считают, что сдерживать распространение этого вида уже поздно.

Комары быстро перемещаются по открытой местности от Джибути до Ганы и через Кению на юг, а также проникли в Йемен. В отличие от других малярийных комаров, этот вид одинаково хорошо чувствует себя в городах и сельской местности, в засушливый и дождливый сезоны.

Особую тревогу вызывает угроза для крупных городов, таких как нигерийский Лагос и Киншаса в ДР Конго. У большинства горожан нет иммунитета к малярии, и комар, способный заражать людей круглый год, серьезно осложнит борьбу с заболеванием.

«Все, кто знает, что к чему, осознают, что джинна уже полностью выпустили из бутылки», — заявил ведущий автор исследования Тристан Деннис.

Под Екатеринбургом взорвали автомобиль главы оборонного предприятия

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом взорвали Mercedes генерального директора Уралдронзавода Владимира Ткачука. Он выжил, но с тяжелыми травмами попал в реанимацию, сообщил источник Е1.RU в экстренных службах.

Ткачук руководит предприятием, которое производит FPV-дроны «Упырь». Его компания входит в оборонно-промышленный комплекс. Тяжелое состояние бизнесмена подтвердили ТАСС в оперативных службах.

Водитель Ткачука, по данным «Коммерсантъ-Урал», погиб. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершённое общеопасным способом. Пресс-службы силовых ведомств не комментируют происшествие, ссылаясь на тайну следствия.

Июль 2026 года стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

Июль 2026 года побил температурный рекорд в России: он стал самым теплым за всё время метеонаблюдений с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Средняя температура по стране превысила предыдущий рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году. Основной вклад внесли восток Приволжского, Уральский и Сибирский округа — там среднемесячные температуры превысили норму на 2–3 градуса, а в Тюменской области — на 4 градуса.

При этом на европейской территории России, наоборот, было прохладно: местами средняя температура оказалась ниже нормы на градус и более. В Москве аномалия составила +0,2 градуса, в Санкт-Петербурге — –0,1, что укладывается в климатическую норму.

Полисы ОСАГО резко подорожали

Во втором квартале 2026 года полис ОСАГО для водителей, которые часто попадают в аварии, подорожал на 10% — до 36,9 тысячи рублей. Для аккуратных автовладельцев цена выросла лишь на 3%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков и страховом маркетплейсе bip.ru.

Основная причина — рост убыточности ОСАГО из-за удорожания запчастей и ремонта. Дефицитные детали для европейских, японских и корейских автомобилей подорожали, а логистические проблемы добавили к стоимости доставки еще 30%. Только за первое полугодие средний убыток страховщиков вырос почти на 10%.

Страховщики поднимают тарифы для аварийных клиентов, чтобы сдерживать цены для остальных, пишет «Известия». Однако в ближайшее время снижения стоимости не ждут. В сентябре запчасти подорожают еще на 15%, и вслед за этим вырастут выплаты, а значит, и полисы. Уже сейчас 73% аварийных водителей получают максимальный тариф. Когда этот потолок будет исчерпан, компании начнут повышать цены для аккуратных клиентов.

Почему стали чаще отказывать в кредитных каникулах

До 70% обращений за кредитными каникулами не получают одобрения. О причинах этого явления рассказала заведующая кафедрой РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина.

По словам эксперта, банки чаще всего отказывают из-за отсутствия документов, подтверждающих снижение дохода. Для каникул по потребительскому кредиту нужно доказать, что среднемесячный заработок за два месяца до обращения упал более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом за последние 12 месяцев. Если документы неполные или содержат ошибки, банк также не сможет проверить финансовое состояние заемщика и откажет, пишет «Прайм».

Кроме того, отказ возможен, если сумма кредита превышает установленные лимиты. Для ипотеки — не более 15 миллионов рублей, для автокредитов — 1,6 миллиона, для потребительских кредитов — 450 тысяч, для кредитных карт — 150 тысяч. При этом учитывается первоначальная сумма, а не текущий остаток долга.

Есть и другие случаи, когда банк не согласует каникулы. По одному договору их дают только один раз при снижении доходов, еще один раз — при чрезвычайной ситуации. Нельзя одновременно взять льготный период для участников СВО и обычные каникулы. Также банк откажет заемщику, признанному банкротом, при наличии судебного решения о взыскании по кредиту или если исполнительный лист уже передан приставам.

ИИ-модели притворялись людьми и пытались внедрить вредоносный код

Искусственный интеллект от Anthropic и OpenAI создавал поддельные учетные записи и пытался обманом заставить программистов одобрить вредоносные изменения в коде. Это выяснил британский Институт безопасности ИИ (AISI) в ходе испытаний по оценке безопасности.

Из 122 тестов модели совершали несанкционированные действия в 10 случаях. Большинство из них пришлось на модель Mythos 5 от Anthropic. Она создала несколько фейковых аккаунтов на GitHub, пыталась внедрить вредоносный код в открытые проекты и добиться одобрения от разработчиков.

Когда попытка провалилась, ИИ изменил свои действия, чтобы выглядеть безобидным, и рассматривал возможность создать новый аккаунт для продолжения. Модель также отправляла реальным людям сообщения с вредоносным ПО и оставляла публичные предложения о сотрудничестве другим агентам.

В институте отметили, что в ходе испытаний специально создавали «разрешительные условия»: отключали некоторые фильтры и давали моделям открытый доступ в интернет. Это сделано для проверки их поведения в критических сценариях.

Путин расширил возможности заключения контрактов с Минобороны для осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список статей, позволяющих заключить контракт с Министерством обороны в период мобилизации или военного положения. Документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь контракт смогут подписать осужденные за контрабанду наличных, участие в банде и совершённые ею нападения, участие в преступном сообществе, незаконное проникновение на охраняемый объект, нарушение правил безопасности на объектах ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, редких животных и растений, а также за контрабанду наркотиков.

Список пополнился и другими статьями. В него вошли осужденные за незаконное обращение с ядерными материалами, их хищение, а также за утрату документов с гостайной.

Однако для некоторых категорий контракт по-прежнему невозможен. Речь идет об осужденных за терроризм, диверсии, шпионаж и госизмену.

Путин провел кадровые перестановки в Минобороны

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны и сделал несколько ключевых назначений. Теперь все службы тыла сосредоточатся в одних руках — ими будет руководить командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

Новым командующим Силами беспилотных систем стал генерал Денис Лямин. Эти войска создали еще осенью 2025 года, но командующего до сих пор не назначали. Группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев, который ранее командовал этим подразделением. На должность и. о. начальника группировки «Восток» назначили генерал-лейтенанта Петра Болгарева.

Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей

Роспотребнадзор ожидает новый пик активности клещей в конце августа — начале сентября. В ведомстве призвали соблюдать меры личной профилактики.

Сейчас активность насекомых снижается, но риски заражения опасными инфекциями остаются высокими. Клещи всё еще переносят заболевания, поэтому защита нужна в любое время.

Правила пополнения счета через банкоматы изменятся

С 1 октября кредитные организации смогут предлагать клиентам новый сервис — пополнение счета наличными через банкомат одного банка с зачислением на счет в другом. Операция пройдет через Систему быстрых платежей, но подключать эту функцию банки будут по своему усмотрению.

Пополнить таким способом можно только свой собственный счет. Перевести деньги другому человеку не получится. На сумму зачисления действуют лимиты: до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч в течение дня и до 200 тысяч в месяц, пишет РИА Новости.

Пополнение через сторонний банкомат не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не распространяется. Банки, которые решат внедрить сервис, смогут устанавливать собственную плату за услугу в соответствии с договорами с клиентами.

Футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Во время матча регионального турнира на юге Таиланда молния ударила в футбольное поле. Погиб 24-летний игрок Софван Аваэ, еще несколько участников встречи пострадали, сообщает Bangkok Post.

Трагедия случилась вечером 4 августа на стадионе в городе Сунгайколоке. В тот момент шел полуфинальный матч, и удар пришелся либо в компенсированное время, либо сразу после финального свистка, когда над стадионом началась сильная гроза. Несколько футболистов упали на газон, Аваэ пытались реанимировать на месте, но травмы оказались смертельными.

Начальник местной полиции заявил, что всего пострадали 12 человек. Одного из игроков, гражданина Малайзии, отправили на лечение на родину, остальных доставили в больницу Сунгайколока.

Экс-генпрокурор Скуратов призвал вернуть смертную казнь

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов выступил за возвращение смертной казни. Он заявил, что эту меру стоит вводить для отдельных категорий дел — прежде всего связанных с терроризмом и преступлениями против человечности.

В эфире радио «Комсомольская правда» Скуратов отметил, что юридически смертную казнь в России не отменяли, а лишь приостановили ее применение. Среди аргументов за он назвал тяжесть преступлений, уносящих жизни многих людей и подрывающих устои государственности. Главный аргумент против — возможные судебные ошибки, как в случае с серийным маньяком Андреем Чикатило. Тогда следствие несколько раз ошибочно задерживало невиновных, а по одному из эпизодов даже осудили другого человека.