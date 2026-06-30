К Земле приближается самый опасный астероид. При падении он может уничтожить целый город

Астероид 2024 YR4 оказался самым опасным для Земли из-за вероятности входа в атмосферу нашей планеты. При падении он может вызвать значительные разрушения на несколько десятков километров. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр составляет около 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.
Потенциально опасными астрономы считают астероиды, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии ближе 7,5 миллиона километров и при этом имеют достаточно крупные размеры — около 50–100 метров в длину.
Он отметил, что, по оценкам, в атмосферу Земли астероид может войти 22 декабря 2032 года.
«Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 километров от удара — это сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения крайне малы, но астрономы уже готовятся уточнить траекторию во время его следующего сближения с Землей в 2028 году», — отметил Бурмистров в разговоре с ТАСС.
Эксперт уверяет, что переживать нам не стоит, так как вероятность столкновения очень мала и составляет около 0,0017%. Кроме того, ученые уже научились менять орбиту космических тел. Так, в 2022 году космический аппарат врезался в астероид Диморф, из-за чего он сместил направление движения на тысячи километров.