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Наука К Земле приближается самый опасный астероид. При падении он может уничтожить целый город

К Земле приближается самый опасный астероид. При падении он может уничтожить целый город

Когда космический объект войдет в атмосферу нашей планеты

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Этот астероид ученые открыли всего два года назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот астероид ученые открыли всего два года назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот астероид ученые открыли всего два года назад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Астероид 2024 YR4 оказался самым опасным для Земли из-за вероятности входа в атмосферу нашей планеты. При падении он может вызвать значительные разрушения на несколько десятков километров. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр составляет около 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.

Потенциально опасными астрономы считают астероиды, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии ближе 7,5 миллиона километров и при этом имеют достаточно крупные размеры — около 50–100 метров в длину.

Он отметил, что, по оценкам, в атмосферу Земли астероид может войти 22 декабря 2032 года.

«Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 километров от удара — это сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения крайне малы, но астрономы уже готовятся уточнить траекторию во время его следующего сближения с Землей в 2028 году», — отметил Бурмистров в разговоре с ТАСС.

Эксперт уверяет, что переживать нам не стоит, так как вероятность столкновения очень мала и составляет около 0,0017%. Кроме того, ученые уже научились менять орбиту космических тел. Так, в 2022 году космический аппарат врезался в астероид Диморф, из-за чего он сместил направление движения на тысячи километров.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Астероид Земля Космос Ученый Столкновение
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