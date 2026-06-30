К Земле приближается самый опасный астероид. При падении он может уничтожить целый город

Этот астероид ученые открыли всего два года назад

Астероид 2024 YR4 оказался самым опасным для Земли из-за вероятности входа в атмосферу нашей планеты. При падении он может вызвать значительные разрушения на несколько десятков километров. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр составляет около 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.

Потенциально опасными астрономы считают астероиды, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии ближе 7,5 миллиона километров и при этом имеют достаточно крупные размеры — около 50–100 метров в длину.