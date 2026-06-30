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Экономика Часть пенсионеров могут лишиться своих выплат: как не остаться без денег

Часть пенсионеров могут лишиться своих выплат: как не остаться без денег

Объясняем, что необходимо для восстановления пенсии

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Условие существует только для тех, кто получает выплаты наличкой | Источник: Марина Молдавская / E1.RUУсловие существует только для тех, кто получает выплаты наличкой | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Условие существует только для тех, кто получает выплаты наличкой

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Выплату пенсии могут приостановить, если получающий ее через «Почту России» гражданин не будет приходить за деньгами в течение шести месяцев. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«В случае, если пенсионер получает выплаты через „Почту России“, основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», — объяснила Голубева в разговоре с ТАСС.

Для восстановления выплаты пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через портал госуслуг, любую клиентскую службу СФР, МФЦ или организацию федеральной почтовой связи.

Если пенсия перечисляется на банковскую карту получателя, то указанное основание на нее не распространяется. Деньги считаются полученными с момента зачисления на карту, даже если пенсионер их долгое время не снимал.

Ранее мы рассказывали, какие категории пенсионеров получат повышенные выплаты уже в июле. Проверьте, входите ли вы в их число.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Деньги СФР Почта России
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