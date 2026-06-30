Выплаты увеличатся с 1 июля: кто будет получать больше

Некоторые категории россиян получат прибавку Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С 1 июля некоторые россияне получат прибавку к соцвыплатам. Это касается тех, у кого изменился жизненный статус, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Так, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удвоится. При этом, если доплата уже была назначена раньше, повторно ее не дадут.

Прибавку также получат пенсионеры, у которых появились иждивенцы: дети до 18 лет или студенты‑очники до 23 лет. Размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, сообщила Стенякина.

Сельские труженики со стажем в отрасли больше 30 лет могут рассчитывать на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии. Если ее еще не назначили, нужно подать заявление в Социальный фонд России.

А вот пенсионеры, которым до начала июля исполнилось 80 лет, получат прибавку автоматически. То есть подавать заявление не нужно.