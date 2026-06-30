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Экономика Выплаты увеличатся с 1 июля: кто будет получать больше

Выплаты увеличатся с 1 июля: кто будет получать больше

Рассказываем, насколько больше будет начисляться

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Некоторые категории россиян получат прибавку | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНекоторые категории россиян получат прибавку | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые категории россиян получат прибавку

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С 1 июля некоторые россияне получат прибавку к соцвыплатам. Это касается тех, у кого изменился жизненный статус, рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Так, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удвоится. При этом, если доплата уже была назначена раньше, повторно ее не дадут.

Прибавку также получат пенсионеры, у которых появились иждивенцы: дети до 18 лет или студенты‑очники до 23 лет. Размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев, сообщила Стенякина.

Сельские труженики со стажем в отрасли больше 30 лет могут рассчитывать на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии. Если ее еще не назначили, нужно подать заявление в Социальный фонд России.

А вот пенсионеры, которым до начала июля исполнилось 80 лет, получат прибавку автоматически. То есть подавать заявление не нужно.

«Тут надо напомнить, что в текущем году базовая фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля. После восьмидесяти она удваивается, а сверху автоматически добавляют надбавку на уход за вами как за пожилым человеком. Это еще 1413,86 рубля. Резюмируя, итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может отличаться с учетом местных коэффициентов», — рассказала депутат в беседе с ТАСС.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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