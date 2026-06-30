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Спорт ЧМ по футболу-2026 Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026

Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026

Команда проиграла по пенальти парагвайцам

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Кай Хаверц забил гол в матче, а в серии пенальти его удар отбил вратарь | Источник: Fifa.comКай Хаверц забил гол в матче, а в серии пенальти его удар отбил вратарь | Источник: Fifa.com

Кай Хаверц забил гол в матче, а в серии пенальти его удар отбил вратарь

Источник:

Fifa.com

Сборная Германии сенсационно проиграла парагвайцам на чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке. Это произошло в первом раунде плей-офф. Южноамериканцы победили по итогам серии послематчевых пенальти.

Счет на 42-й минуте открыл Хулио Энсисо. Немцы отыгрались во втором тайме. На 54-й минуте гол забил нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Основное время так и закончилось — 1:1.

В дополнительное время забил защитник «Баварии» Джонатан Та. Однако гол отменили из-за фола. Счет не изменился.

Судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти. Сразу же не забили немцы. Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль отбил удар Кая Хаверца. Далее забили Маурисио, Йозуа Киммих, Густаво Гомес, Джамал Мусиала, Матиас Галарса.

При счете 2:3 не забил нападающий немецкой сборной Ник Вольтемаде. Для прохода дальше парагвайцам надо было забить один гол с двух попыток. Сначала Антонио Санабрия пробил мимо ворот, после чего Надим Амири у немцев сделал счет 3:3. У сборной Парагвая оставался удар в запасе. К мячу подошел бывший защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, но его удар отбил Мануэль Нойер.

Шестым у немцев бил Джонатан Та. Он промахнулся — ударил выше ворот. Третьим шансом парагвайцы все-таки воспользовались. Хосе Мария Канале забил с пенальти и вывел свою сборную в 1/8 финала. Там их соперником станет победитель пары Франция — Швеция.

Сборная Германии покидает чемпионат мира на стадии 1/16 финала. Последний раз они выигрывали мундиаль в 2014 году. Затем — в 2018 и 2022 годах — не выходили из группы.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Футбол Чемпионат мира Турнир Пенальти Мундиаль Сборная Германии Сборная Парагвая
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