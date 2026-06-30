Цепная реакция. Что в первую очередь подорожает вслед за бензином и когда ударит по карману

Эти цифры на московских заправках поражают воображение Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В России есть одна старая, как мир, и проверенная поколениями примета: едва на заправках загораются новые цифры на ценниках — жди, когда подорожает всё вокруг. Это не просто слухи, а железный закон экономики. Чтобы разглядеть эту реакцию, не нужно быть профессором — она бьет в нос даже на кассе в супермаркете.

Cпросили у экспертов: по каким статьям ударит новый скачок топлива в первую очередь? И, главное, как скоро россияне почувствуют этот удар по кошельку? Ответы — в материале MSK1.RU.

«Вырастут в цене любые товары»

Когда бензин дорожает, кажется, что цены в магазинах тут же взлетят до небес. Но подорожание не будет одинаковым. Первой под удар попадает логистика, ведь расходы на доставку заложены в каждый товар.

«Вырастут в цене любые товары со сложной логистикой, где множество точек, складов и распределительных хабов по пути от продавца к потребителю, — считает управляющий партнер „ВМТ Консалт“ Екатерина Косарева. — Будут дорожать услуги по доставке грузов и пассажиров, такси. И чем меньше компания, тем издержки и цены будут расти быстрее. Подорожают стройматериалы, так как летом это востребованный сегмент рынка. Этот фактор может повлиять на конечную стоимость проектов, а также затормозить стройку из-за перебоев с топливом».

Такси и общественный транспорт тоже могут подорожать Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Наиболее чувствительными к росту стоимости топлива также оказываются те категории, где доля транспортных расходов особенно высока. В первую очередь это касается продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

«Производство зерновых культур напрямую связано с использованием техники, которая работает на топливе: посевные работы, уборка урожая, перевозка сырья и дальнейшая логистика требуют значительных затрат на горюче-смазочные материалы», — подчеркивает финансовый эксперт, гендиректор компании «Финтеллект» Татьяна Волкова.

«Стоимость критически зависит от цены доставки»

Подорожание бензина всегда запускает цепную реакцию в экономике, и новые тарифы неизбежно приведут к пересмотру цен на полках магазинов.

«Даже если речь идет о товарах повседневного спроса и продуктах, которые производятся внутри страны. Они всё равно проходят через несколько этапов транспортировки. Поэтому рост стоимости топлива обычно становится дополнительным фактором инфляционного давления на экономику в целом, — добавляет Волкова. — В результате компании вынуждены учитывать более высокие затраты в конечной цене товаров и услуг».

Логистика входит в цену каждого товара Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рост цен на бензин влияет на себестоимость продуктов, но этот эффект не мгновенный.

«В первую очередь подорожают продукты с низкой стоимостью и большим весом, — объясняет основатель бренда барного льда „Холод Севера“ Игорь Яковлев. — Такие товары быстрее всего реагируют на подорожание бензина или его дефицит. К ним относятся социально значимые продукты: мука — тяжелая, но недорогая, и так называемый „борщевой набор“ — капуста, картофель, морковь. Бутилированная вода тоже попадает в этот список, так как имеет значительный вес при относительно невысокой закупочной цене».

Совсем по-другому дела обстоят с легкими продуктами вроде шоколада, мороженого или мелких сладостей, ведь цена доставки, заложенная в одну плитку или пачку, невелика. Здесь гораздо важнее то, насколько далеко находится само производство. Яркий пример — сезонные фрукты, которые везут издалека, из-за чего они и дорожают сильнее всего.

Привозные фрукты первыми попадут под повышение цен Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Арбуз, вероятно, откликнется на рост цен на бензин одним из первых и подорожает сильнее остальных: вес значительный, закупочная цена невысокая, а стоимость на полке критически зависит от цены доставки, — считает Яковлев. — В стандартную 20-тонную фуру помещается 40–100 тысяч штук легкого товара, тех же шоколадок или жвачки. Арбузов или сеток картофеля в той же машине уедет условно 1–2 тысячи штук».

«Может, ничего не подорожает»

Цены на бензин пустились в пляс по России на фоне кризиса. На некоторых заправках в столице топливо доросло до 100 рублей за литр или перевалило за эту психологическую отметку, а на юге цена за литр у перекупщиков доходит до 300 рублей.

Крупные сети сдерживают цены Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Крупные федеральные сети АЗС пока удерживают ценники в рамках официальной инфляции. Весь хаос сейчас происходит на мелких частных заправках, где стоимость топлива улетела в космос.

«Большинство транспортных компаний заключают договоры с федеральными сетями, потому что колонок больше, условия комфортнее, — объясняет топливный эксперт Анастасия Бунина. — Поэтому в данном случае, может, и ничего не подорожает. Если обратить внимание на цены, которые есть сейчас в магазинах, и те, которые были месяц назад, они сохранились на том же уровне. Я сомневаюсь в том, что правительство допустит серьезное повышение цены, потому что это вызовет панику среди населения».