Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев: что случилось

Фигуристу провели операцию, но врачам не удалось его спасти Источник: Федерация фигурного катания на коньках России

Советский и российский фигурист Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Бывшая партнерша спортсмена, олимпийская чемпионка Оксана Казакова, рассказала, что Дмитриев умер от расслоения аорты.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. Врачи сделали всё, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера», — сказала Казакова ТАСС.

Она уточнила, что информации о церемонии прощания пока нет. Спортсмен скончался в Москве, близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами (в 1992 году — с Натальей Мишкутёнок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой). Был серебряным призером Олимпийских игр 1994 года (с Натальей Мишкутёнок), двукратным чемпионом мира (1991, 1992) и трехкратным чемпионом Европы (1991, 1992, 1996).

После завершения спортивной карьеры участвовал в чемпионатах мира среди профессионалов, затем в ледовых шоу. Вернувшись в Россию, стал тренером — работал в Москве и Петербурге, где в последние годы готовил спортивные пары.