«Мои роли в основном „народные“, везде я играю простых парней!»: звезда «Реальных пацанов» рассказал о новом сериале

Простой душевный парень — таким мы видим на экранах Антона Богданова Источник: ТНТ

Актера Антона Богданова мы все знаем по сериалу «Реальные пацаны». Народный любимчик вернулся на ТНТ в сериале «Второй брак» — сейчас идет уже второй сезон истории про Борю и Марину, которые учатся на ошибках прошлого и строят искренние отношения. В интервью 51.RU актер рассказал о главном герое этого проекта и его ценностях, а также поделился мыслями о своем пути в кино, вспомнил каникулы в Кировске Мурманской области и признался, какой сериал про Север хотел бы снять сам.

О сериале «Второй брак» и про личное

Слоган сериала: «Основано на реальном счастье». Мы спросили у Антона Богданова, какой реальный опыт помог ему подойти к роли так, чтобы зритель ему поверил. Есть ли в сериале что‑то из личного опыта?

— Опыт жизненный, сугубо жизненный, — признаёт Антон. — За 40 лет его накопилось немало. В жизни не всё бывает смешно, когда возникают семейные проблемы. У «Второго брака» есть хорошая концепция: не высмеивать, а подходить к проблеме с юмором — так она воспринимается легче. Этот подход, помноженный на талант авторов, умеет превратить ситуацию не в трагедию, а в комедию.

Бывает, на площадке мы с Юлей разбираем какую‑то ситуацию, и я говорю: «Блин, у меня всё так же», а она отвечает: «И у меня!» Антон Богданов актер сериалов и кино

— Тогда обычно добавляю: «Только у меня это не юмором заканчивается», а она подчеркивает: «И у меня… руганью». Получается некое пособие: вместо того чтобы ругаться, можно посмеяться над проблемой, — считает актер.

Тот случай, когда личный опыт помог вжиться в роль Источник: ТНТ

В прошлом кинематограф превозносил силу брака и люди боялись разводов, а сегодняшнее кино будто ближе к жизни: люди расстаются и находят опору в новых партнерах. Антон ответил, изменилась ли риторика кинематографа.

— Риторика кинематографа не меняется, она идет в ногу со временем, рука об руку с жизнью. Хороший кинематограф всегда актуален, на злобу дня. Например, сейчас модна повестка про похудение, правильное питание, отказ от алкоголя — и мы шутим на эту тему, наши герои тоже во всё это «впрыгивают».

Сериал, по его словам, адресован всем: молодым, взрослым, людям среднего возраста. «Второй брак» — это просто название, но проект будет полезен и тем, кто вступает в брак впервые:

— В первом браке люди часто пытаются что‑то доказать друг другу — из‑за юношеского максимализма, который у многих тянется до 25 лет. Из‑за этого браки рушатся. Во втором браке, когда люди вступают в отношения в более зрелом возрасте, уже не нужно никому ничего доказывать — нужно просто получать удовольствие от жизни вдвоем. Но это не отрицает, что и первый брак может быть счастливым. Наша сверхзадача — подсказать молодой семье (неважно, первый это брак или третий), как избежать проблем.

«Второй брак» — и для зрителей, и даже для актеров — повод подумать о том, как сохранить тех, кого любишь, при всей прозе жизни.

— Принимать, уважать и говорить — это самое важное, — говорит Антон.

Мы все неидеальные. Мы с супругой иногда «искрим», но всегда спасает диалог. Многие люди не умеют разговаривать, а этому надо учиться, хоть это очень сложно. Антон Богданов актер сериалов и кино

— Порой хочется разбить тарелку, хлопнуть дверью, собрать чемодан, но этого не надо делать — нужно обсудить проблему. Самый сложный момент — пересилить себя и сесть за «стол переговоров». Мой главный совет: разговаривать, даже через боль, через принятие, через колебание своей воли и чувств. Других людей не будет — нужно учиться общаться! — считает Антон.

При этом сам он верит в то, что говорит, придерживается этих правил в делах семейных. Мы спросили, есть ли какие-то «фишки», которые он использует для укрепления отношений.

— Я живу в представлении о правильном обществе: в моей голове женщина — слабый пол, поэтому уступить надо всегда. Если хочется что‑то доказать, лучше сделать это не в моменте, со слюной у рта, а спокойно разложить всё по полочкам.

Как правило, я чаще неправ, поэтому моя «фишка» — просто замолчать. Антон Богданов актер сериалов и кино

Есть ощущение, что комедия в России стала формой обсуждения сложнейших психологических тем. Антон согласен, что юмор порой работает как психотерапия:

— Через юмор проблема понимается лучше, это наш менталитет. Сатира всегда была острее драмы. У нас есть великие сатирики: и Зощенко, и Жванецкий, и другие — они высмеивали проблемы. Главное — держать тонкую грань, чтобы не уйти в «ржаку» и никого не обидеть. Тонкая сатира — великое искусство. Можно просто повторять: «Ха‑ха‑ха, у нас нет денег, у нас нет денег». А человек в маленьком городе смотрит это и думает: «У меня действительно нет денег, что же тут смешного?» Великие сатирики показывали проблему с другой стороны: «У меня нет денег? Ну и хорошо, сегодня не потрачусь!» или «Сегодня останусь трезвым». Вот это уже сатира. Когда ее находят, то через юмор мы понимаем лучше, чем через драму.

Про сериал «Реальные пацаны»

Антон считает, что в кинематографе есть спрос на добро и искренность Источник: ТНТ

Конечно, Антона все знают по сериалу о пацанах с района, однако заложником этой роли он не стал.

— Если бы дольше оставался в проекте, возможно, так бы и случилось. Но я покинул его через боль, трепет и сильные решения. То, что я для многих Антоха, — здорово! Это яркая роль, я ее не стесняюсь, и она мне никак не мешает. Но иногда кажется, что люди не видели других моих работ. Самая значимая после «Реальных пацанов» — «Т‑34».

После нее пошел шквал блокбастеров: «Огонь», «Майор Гром» и так далее. Большая любовь к артисту Богданову началась именно после, как он сам говорит, «тэшки».

Есть знакомые зрители старшего поколения, которые не смотрели «Реальных пацанов», но знают меня по другим ролям и удивляются: «Почему с тобой все фоткаются? Какие пацаны?» Антон Богданов актер сериалов и кино

— Народная любовь — это благодать, которую нужно заслужить. Мои роли в основном «народные», везде я играю простых парней! — считает Антон.

Комедия — это часто еще и повод подумать о серьезном Источник: ТНТ

Причем, если бы «Реальных пацанов» снимали сегодня, по мнению нашего собеседника, они не отличались бы от тех ребят, которых так полюбили в России телезрители.

— Добавились бы внешние детали: вместо кнопочных телефонов — смартфоны, вместо старых пакетов — удобные рюкзаки. Но суть осталась бы той же. Если бы мы снимали «Реальных пацанов» в Москве, это были бы другие герои. А региональные «пацаны» остаются такими же: они работают, служат. В этом их суть — они «реальные», не отрываются от жизни. Разница только в регионе, а не в жизненном подходе: если бы мы снимали в Москве в 2010 году, герои были бы другими.

Сейчас «Реальных пацанов» многие пересматривают уже как сериал про Россию 2010‑х. Проект со временем стал чем‑то большим, чем просто комедия, его смотрят не только зумеры, но и представители альфа‑поколения — то есть дети…

— Да, молодежь смотрит наш сериал сейчас! Не берусь судить, делает ли он срез России десятых годов. Если уехать в очень отдаленные города, там мало что поменялось…

А секрет успеха в доброте! Через юмор показана именно эта ценность. Есть смешные персонажи. Есть те, кто косячит. Есть те, кто их «наказывает». Но всё всегда заканчивается хорошо. Это был основной завет сценариста Антона Зайцева: каждая серия должна заканчиваться добром. Антон Богданов актер сериалов и кино

Про юность, Север и Мурманскую область

А какой фильм про малую родину снял бы сам Антон? Не могли не спросить Источник: ТНТ

Антон родился в Кировске Мурманской области. Спросили у него, есть ли какое‑то самое заветное воспоминание о Севере.

— Меня увезли оттуда в три месяца, но самое яркое детское воспоминание связано с визитом к бабушке и дедушке. У них была большая пятикомнатная квартира, что меня очень удивляло. Однажды ночью я проснулся, вышел в коридор и вижу: лунный яркий свет заливает гостиную синевой, а в ней сидит огромная немецкая овчарка моих родных. Мне было пять лет, и пес показался мне волком. Я окаменел от страха, а бабушка проснулась и сказала: «Иди, Антоша, иди. Он не тронет». Пес даже не огрызнулся — просто насторожился.

Антон редко бывает в Заполярье, но что-то всегда всплывает внутри из детства, когда он тут оказывается.

— Когда я приехал сниматься в «Полярном» в Кировск, то нашел квартиру бабушки и дедушки, причем сделал это очень быстро. Вспомнил, как в детстве смотрел в окно и видел студентов у старинного сталинского здания. Позвонил папе: «Слушай, мы же у какого‑то вуза жили?» Папа ответил: «Нет, мы жили на улице Ленина, у школы». Я быстро нашел школу, дом, посмотрел, где находились окна нашей квартиры.

После позвонил маме и спросил, где я родился. Она ответила: «Там единственная больница, ты там и родился! Я просто дорогу перешла». Сходил туда, сфотографировал это место, подумав: «Вот здесь я появился на свет». Есть какое‑то тепло от этого! Антон Богданов актер сериалов и кино

Север вдохновляет Антона, но не той туристической картинкой, которая манит сегодня сюда россиян и иностранных туристов. Мы спросили, каким бы он показал маленький заполярный город.

— Настоящим. Я бы очень хотел снять что‑нибудь про моряков, про подводников, которые базируются в Мурманской области. Что‑то «трушное», с романтикой Севера, без туризма. Может быть, дойдут руки!

Ранее мы рассказывали, какие известные фильмы снимали в Мурманской области.